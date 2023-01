Video: Klimastreik mit Greta Thunberg in Davos

Klimastreik in Davos: Aktivisten versammeln sich um Greta Thunberg zum Protest

Greta Thunberg und einige weitere Klimaaktivisten versammelten sich am Freitag zu einem Klimastreik in Davos. Am Donnerstag ist die Gruppe mit einer Petition ans WEF gereist. Darin wird gefordert, dass die Erschliessung neuer Öl-, Gas- und Kohlevorkommen gestoppt wird.