Verwaltung soll bald in der "Holokratie" arbeiten

SP-Frau fordert Weg mit Chefs und Hierarchien: Bundesangestellte sollen bald in der «Holokratie» arbeiten Die Pandemie zeigte schonungslos, wie der Staat bei der Digitalisierung hinterherhinkt. Jetzt prüft der Bundesrat, wie die Verwaltung effizienter arbeiten und Talente anlocken könnte. Pascal Michel Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Rollen statt Vorgesetzte: Im holokratischen Organisationsmodell begegnen sich Angestellte auf Augenhöhe. Nitat Termmee

Nirgends zeigt sich die Rückständigkeit der Bundesverwaltung bei der Digitalisierung deutlicher als im Bundesamt für Gesundheit (BAG). Darüber sind in Kreisen, wo «Agile Processes» genauso zum gängigen Wortschatz gehören wie der «Visions Workshop» oder das «Kanban Board», die Meinungen gemacht.

Für Hannes Gassert, Digitalunternehmer und Mitgründer von CH++, liegt der Grund dafür auf der Hand: Der hierarchische Beamtenapparat verhindere, dass fähige Bundesangestellte ihre Arbeit effizient erledigen können – und er sorge dafür, dass andere Talente dort gar nie arbeiten möchten. Denn Chefs in der Verwaltung hätten selbst oft weder spezifisches Fachwissen noch das Interesse, den Experten unter ihnen mehr Freiraum zu geben. Was zähle, sei noch zu oft Dienst nach Vorschrift und die Absicherung des eigenen Einflusses, betont Gassert.

Fax-Wahn sorgte für Amüsement

Dass Ärzte und Labors im Frühjahr 2020 noch Meldungen ins BAG nach Bern Liebefeld faxten, war dabei ein erstes Symptom einer grundlegenden Digitalisierungsmisere. Immerhin hatte diese Meldung bei der Bevölkerung inmitten der Jahrhundertpandemie noch für eine gewisse Erheiterung gesorgt – gespeist aus den nicht auszurottenden Beamtenklischees.

Dass die Probleme in Alain Bersets BAG tiefer lagen, zeigten dann weitere Datenpannen: Erst standen die Clubs aufgrund falscher Ansteckungszahlen im Verdacht, Superspreader-Orte zu sein. Dann meldeten Fluggesellschaften, dass sie Anweisung hätten, die von Hand ausgefüllten Kontaktformulare dem BAG eingescannt zu übermitteln. Schliesslich musste das digitale Impfbüchlein «Meine Impfungen» wegen Datenschutzproblemen vom Netz genommen werden.

Reformer brannte aus

Nichts dagegen ausrichten konnte der Leiter Digitale Transformation des BAG, Sang-Il Kim. Der Arzt und IT-Spezialist erlitt ein Burn-out und kündigte nach eineinhalb Jahren den Dienst. Übernommen hat darauf interimistisch Peter Fischer, ein 60-jähriger Jurist und seit 1987 beim Bund. Dass Kim scheiterte und wieder ein Altgedienter übernehmen musste, erstaunt Hannes Gassert nicht: «In den aktuellen Strukturen kann die Digitalisierung nur scheitern.»

Den Lösungsvorschlag, den er skizziert: weg mit übermächtigen Chefs, weg mit den starren Hierarchien, weg mit dem Beamten-Muff. Einen ersten Schritt dazu hat der Nationalrat nun getan: Er hat soeben ein Postulat von SP-Nationalrätin Min Li Marti zur «Einführung selbstorganisierter Arbeitsformen in der Bundesverwaltung» angenommen.

Der Bundesrat muss nun prüfen, inwiefern die Verwaltung im Arbeitsmodell der «Holokratie» arbeiten könnte. Dieses sieht vor, dass es keine klassischen Hierarchien und damit Chefinnen und Chefs mehr gibt, sondern Angestellte verschiedene Rollen einnehmen und innerhalb dieser Funktionen vieles selbst bestimmen können, von Personalentscheidungen bis zur Verwendung des eigenen Budgets.

Google als Konkurrenz zum Staat

«In der Verwaltung besteht bei IT-Projekten eine grosse Angst davor, Fehler zu machen», sagt SP-Nationalrätin Min Li Marti. Dies führe zu einem sehr ausgeprägten Kontrollsystem. Darin hätten Angestellte wenig Spielraum, um konkrete Probleme in Eigenverantwortung zu lösen – auch wenn sie vielleicht einen kreativen eigenen Ansatz dazu hätten.

Zwar sei die Arbeit in der Verwaltung nicht unattraktiv, sagt Marti. Konkurrenzfähige Löhne, grosszügige Sozialleistungen und Jobsicherheit sind gute Gründe, um in den Staatsdienst einzutreten. Für Marti geht es jedoch darum, dass auch IT-Talente aus der Privatwirtschaft die Verwaltung als Job-Option wahrnehmen sollten. «Der Staat kämpft mit Tech-Giganten wie Google um Talente – da müssen wir uns überlegen, wie wir diese Fachkräfte abholen können.»

Handlungsbedarf sieht auch der Bundesrat. Dieser behauptet zwar, in der Bundesverwaltung würden bereits heute «agile Organisationsformen punktuell angewendet», wie er in der Antwort auf Martis Vorstoss erklärte. Wo genau, liess die Regierung offen.

Konkreter wird auch das eidgenössische Personalamt nicht. Dort heisst es, dass es um Arbeitsmethoden gehe, die im Rahmen von agilen Projekten in der Bundesverwaltung umgesetzt würden und flachere Hierarchien sowie autonomeres Arbeiten mit sich brächten. Jedoch gebe es auch dort weiterhin klassische Vorgesetzte. Diese sind immerhin dazu angehalten, «ihre Führungsrolle zu reflektieren und diese an das veränderte Arbeitsumfeld anzupassen», heisst es in der Personalstrategie 2020 – 2023.

Im nun geforderten Bericht werde man das Thema aus einer übergeordneten Sicht betrachten, weil autonome Arbeitsformen grosse Auswirkungen auf das Personalmanagement hätten, sagt Anand Jagtap, Sprecher des Personalamts. «Die Digitalisierung und weitere Megatrends führen dazu, dass die Arbeitgeberin die Arbeitsformen flexibilisieren muss», sagt Jagtap.

Leistung der Amtschefs fällt ab

Wer bereits in der Bundesverwaltung arbeitet, beurteilt den Umgang mit der Digitalisierung verhalten positiv. In der neuesten Personalbefragung erreichte die Aussage, dass die eigene Abteilung die Digitalisierung fördere, einen Zustimmungswert von 74 (von 100). Die Leistung des direkten Vorgesetzten bewerten die Befragten mit 76 ähnlich verhalten – es gibt noch Luft nach oben. Schlechter weg kommen die jeweiligen Amtsdirektoren. Die Aussage, die Amtschefs gingen die wichtigsten Probleme an, kommt noch auf einen Zustimmungswert von 64.

