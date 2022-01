Bund greift durch: Wo am Arbeitsplatz FFP2-Masken Pflicht sind

Weisung des Seco Bund greift durch: Wo am Arbeitsplatz FFP2-Masken künftig Pflicht sind Das Seco verpflichtet Firmen, in Risikosituationen Angestellte mit FFP2-Masken auszurüsten. Das zeigt ein bisher unveröffentlichtes Papier. Pascal Michel Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

In Risikosituationen notwendig: Das Seco verpflichtet Arbeitgeber dazu, Mitarbeitende mit FFP2-Masken auszurüsten. Centralitalliance / iStockphoto

Nicht nur die Fallzahlen klettern derzeit in ungeahnte Höhen. Die Behörden registrieren auch Ansteckungen an Orten, die zuvor weniger im Fokus des Infektionsgeschehens standen: in Supermärkten, in Restaurants, in Hotels oder am Arbeitsplatz. Dies zeigen Daten des Contact Tracings aus dem Kanton Zürich.