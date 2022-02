Covid-Skeptiker weigern sich, Steuern zu zahlen

Steuerreduktion gefordert Weil sie den «Coronastaat» ablehnen: Covid-Skeptiker weigern sich, Steuern zu bezahlen Die Coronamassnahmen sind fast überall aufgehoben. Um die Skeptikerbewegung wird es ruhiger. Doch die Steuerämter wird sie noch länger beschäftigen. Pascal Michel 2 Kommentare 18.02.2022, 11.50 Uhr

Steuerämter kämpfen mit Coronaskeptikern (Symbolbild). Benjamin Wieland/bz Zeitung für die Region

Steuerberater Robin Spiri aus Amriswil ist ratlos. Monatelang hat er laut eigenen Angaben mit den Behörden eine Lösung dafür gesucht, dass Ungeimpfte wie er, die durch die Coronamassnahmen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen worden seien, eine Steuerreduktion erhalten. Ohne Erfolg. Die Steuerämter zeigten für seine Argumentation kein Verständnis.

Auf Telegram riet er deshalb jüngst seiner Gefolgschaft, die Steuererklärung, die bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in den letzten Wochen im Briefkasten lag, vorerst normal auszufüllen – und dann gegen die Veranlagung Einspruch einzulegen.

Ein Drittel weniger Steuern wegen Corona

Dies mit der Begründung: «Ich bin nicht bereit, gleich viel Steuern zu bezahlen wie jemand, der mit Zertifikat ins Schwimmbad, ins Theater oder in die Bibliothek gehen konnte», sagt Spiri. Er hält eine Steuerreduktion von 25 bis 30 Prozent für angebracht.

Steuerberater Robin Spiri. Telegram

Das Beispiel zeigt: Auch wenn die Lockerungen der Skeptikerbewegung den Wind aus den Segeln nehmen könnten, werden sie die Steuerämter noch über die akute Phase der Pandemie hinaus beschäftigen. Denn neben Skeptikern wie Spiri, die einen Teil der Steuer nicht abliefern wollen, häuft sich die Zahl jener, die gar keine Steuererklärung einreichen möchten.

Anrufer schlagen bei der Verwaltung einen «rüden Ton» an

Diesen Trend bestätigen verschiedene kantonale Steuerämter. «In der Tendenz haben Kundenreaktionen dieser Art während der beiden Pandemiejahre gegenüber den Vorjahren eher zugenommen», heisst es beim Steueramt des Kantons Luzern. Oftmals werde der Steuerbehörde die Legitimation abgesprochen, eine Steuererklärung einzufordern oder einzuziehen. Solche Gründe werden auch beim Steueramt des Kantons St. Gallen vorgebracht.

Im Kanton Zürich, wo das Phänomen vereinzelt auftritt, melden sich die Kritiker direkt per Telefon beim Amt. «So schlagen Anrufer am Telefon einen unangemessenen, rüden Ton an», sagt Sprecher Reto Flury. Im Kanton Bern argumentierten die Staatskritiker bisher, sie hätten kein Einverständnis zu einem «Vertragsverhältnis» mit der Steuerverwaltung gegeben und würden die Steuerrechnungen deshalb ignorieren.

«Neu sind Briefe, in denen eine ‹Zurückweisung der Steuerpflicht wegen Unzumutbarkeit› geltend gemacht wird. Begründet wird dies mit der ‹Unrechtsausübung› der Behörden in Bezug auf die Covid-Massnahmen des Bundesrates», sagt Sprecherin Tanja Bertholet.

Wer nicht zahlt, wird gebüsst

Das Rebellentum wird in der soliden Bürokratie der Schweiz keine Chancen haben, auch wenn das «Aktionsbündnis Urkantone» jüngst eine «Generalamnestie» für Strafen wegen Verstössen gegen Covid-Massnahmen gefordert hat.

Wer seine Steuererklärung nicht einreicht beziehungsweise seinen «Verfahrenspflichten» nicht nachkommt, erhält in der Regel zwei Mahnungen, danach folgen Bussen. Im Kanton St. Gallen beispielsweise beträgt die erste Busse in einem nicht schwerwiegenden Fall 250, dann 500, dann 1000 Franken. Im Wiederholungsfall kann die Busse aber bis auf 10’000 Franken steigen.

Nützt dies nichts, nimmt die Steuerbehörde eine Veranlagung vor. Wer dann noch immer nicht zahlt, wird gemahnt, dann betrieben und nötigenfalls gepfändet. Mit dem Problem sind auch zunehmend die Krankenkassen konfrontiert. Der bekannte Impfskeptiker Daniel Trappitsch weigerte sich beispielsweise aus politischen Gründen, die Prämie zu bezahlen. Eine konkrete Begründung lieferte er nicht. Gleichzeitig fantasierten Exponenten aus der Bewegung über eigene Spitäler.

Richtungsstreit spaltet die Bewegung

Ob und wie solche Pläne weiterverfolgt werden, ist offen. Klar ist: Mit der Aufhebung von Zertifikats- und Maskenpflicht stehen die lauten Kritikerinnen und Kritiker der Coronamassnahmen zusehends auf verlorenem Posten. Bei den «Freunden der Verfassung», die bei den Covid-Referenden zu einer politischen Kraft geworden sind, tobt ein wüster Streit.

Die Neuwahl des Vorstands droht an internen Konflikten zu scheitern – beide Lager, die einen via Telegram, die anderen via Website, werfen sich gegenseitig beim Wahlprozedere undemokratisches Verhalten vor. Auch bei «Mass-voll» scheint die Luft draussen zu sein. Und in der Stadt Zürich erreichten die Massnahmenkritiker, die sich in der Freien Liste zusammengefunden hatten, bei den Gemeinderatswahlen letzten Sonntag lediglich einen Stimmenanteil von 1,27 Prozent.

2 Kommentare Abteilung Energie BVU vor 13 Minuten 2 Empfehlungen Ein Denkansatz könnte ja auch sein, dass Mitbürger, die durch ihr Verhalten dazu beigetragen haben die Pandemie zu verlängern, an den dadurch für die Gesellschaft entstehenden Kosten beteiligt werden. 2 Empfehlungen Elisabeth Beck vor 16 Minuten Die Steuern nicht zu bezahlen, finde ich nicht die beste Lösung. Allerdings könnten sie für 2021 auf ein Sperrkonto einbezahlt werden, hauptsächlich die Bundessteuern. So wären sie immerhin bezahlt… Wenn man nämlich bedenkt, dass der Bund von unseren Steuern 34 Millionen Impfdosen zuviel eingekauft hat, muss er das Geld uns wieder mit einer Steuerreduktion zurückgeben, anstatt diese von uns bezahlten Impfdosen 'grosszügig' zu verschenken und sich zum Wohltäter aufzuspielen. Alle Kommentare anzeigen