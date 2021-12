Fifa versorgt Schweizer Gemeinden mit Millionendarlehen

Weltfussballverband Die Fifa spielt Bank für Schweizer Gemeinden: Darum vergibt der Fussballverband Kredite Der Weltfussballverband Fifa sitzt auf grossen Mengen Liquidität. Zugleich brauchen Dörfer und Städte flüssige Mittel. Das führt zu interessanten Geschäftsbeziehungen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurzfristige Darlehen schon ab 5 Millionen Franken: Die Fifa fungiert auch als Bank. Keystone

Es ist ein Spiel auf höchstem Niveau und mit finanztechnischen Finessen. Der Spielauftrag lautet so: Lege die immensen und stark schwankenden liquiden Mittel der Fifa so an, dass am Ende eine sichere Wertsteigerung resultiert! Ein kniffliger Job im Land mit dem weltweit tiefsten Zinsniveau von Minus 0,75 Prozent. Was kaum einer weiss: Am Spieltisch sitzen seit einigen Jahren auch verschiedene Schweizer Gemeinden.

Die Fifa ist ein kommerziell geführter, aber nicht gewinnorientierter Verein. Alle vier Jahre kommt es mit den Fussball-Weltmeisterschaften über die Vermarktung der TV- und Marketingrechte zum grossen Reibach. Eine ausgebaute Finanzabteilung unter der Führung des ehemaligen Kuoni-Finanzchefs Thomas Peyer jongliert mit den Milliardenbeträgen. Für die laufenden Ausgaben der Fussballfunktionäre sind ebenso Mittel bereitzuhalten wie etwa für das Risiko eines Ausfalls einer Weltmeisterschaft.

Die grossen Geldnehmer: Bern und Winterthur

Gemäss Fifa-Geschäftsbericht standen Ende 2020 etwas über umgerechnet 1,4 Milliarden Franken an liquiden Mitteln in den Büchern. Vom Damoklesschwert der Negativzinsen, das sonst über finanzstarken Schweizer Firmen baumelt, ist der Verband allerdings nicht bedroht. Schliesslich führt die Fifa ihre Rechnung in Dollar. Und in der US-Währung lässt sich Geld auch ohne Strafzinsen bei Banken deponieren.

Mit den Reserven spielt die Fifa nun aber auch Bank gegenüber Schweizer Gebietskörperschaften. Auf Fintech-Plattformen bietet der Verband kurzfristige Darlehen ab einer Summe von 5 Millionen Franken an. Das Zinsumfeld macht es für die Kommunen attraktiv, ihr Cash-Management mit solchen Darlehen zu betreiben: Für das Geld, das sie für drei oder sechs Monate übernehmen, erhalten sie sogar noch Zinsen. Sie liegen je nach Markt zwischen 0,4 bis 0,7 Prozent.

So kommt es, dass sich vor allem, aber nicht nur Gemeinden im Raum Zürich regelmässig bei der Fifa mit Cash versorgen: Glattfelden (5 Mio. CHF), Zumikon (3mal 10 Mio. CHF), Meilen (2mal 10 Mio. CHF), Pfäffikon (5 Mio. CHF), Wädenswil (11 Mio., 5 Mio., 7 Mio. CHF) gehören in dieser nicht abschliessenden Auflistung dazu. Aber auch andere Kommunen wie Frauenfeld (3mal 10 Mio. CHF), Samedan (2mal 5 Mio. CHF), Langnau (6 Mio. CHF) oder Allschwil (10 Mio. CHF) nahmen das Angebot an. Grosse Städte dürfen sich auch mit grösseren Beträgen bedienen: Die Stadt Bern bezog im vergangenen Jahr ein Fifa-Darlehen in Höhe von 75 Millionen Franken, die Stadt Winterthur übernahm und verlängerte ein Darlehen über 60 Millionen Franken.

Baselbieter Gemeinde will sich nicht mit der Fifa gemein machen

Was in den Jahresrechnungen der Kommunen zwar säuberlich ausgewiesen ist, fand in den vergangenen Jahren keine öffentliche Beachtung. Das Darlehen an die Basler Vorortsgemeinde Allschwil hat nun jedoch zu politischem Ärger geführt, wie die bz diese Woche berichtete. Die SP-Gemeindeparlamentarier haben ausgerechnet, dass die Baselbieter Gemeinde mit dem Fifa-Geld einen Zinsgewinn von genau 9711.11 Franken erzielt hätten. Doch vom Weltfussballverband, der mit allen möglichen Skandalen in Verbindung gebracht wird, wolle man kein Geld – der Gewinn sei an eine soziale Einrichtung zu überweisen. Der Vorstoss fand eine Mehrheit, dem lokalen Verein «Versteckte Armut» wird der Zinsgewinn überwiesen.

Die Fifa weiss um ihren schlechten Ruf. Der Allschwiler Aufstand hat denn auch im Hauptsitz auf dem Zürcher Sonneberg zu einer gewissen Aufregung geführt. Es schwante bereits die Schlagzeile «Fifa wäscht Geld bei Schweizer Gemeinden». Dabei seien die Geschäfte transparent und regulatorisch überwacht. Die Fifa zahle auch Steuern; in der letzten abgeschlossenen Vierjahresperiode 2015 bis 2018 rund 40 Millionen Franken. Es hätten allerdings auch schon andere Gemeinden abgelehnt, trotz attraktiver Konditionen Geld von der Fifa anzunehmen. Frauenfeld wiederum kommunizierte 2019 stolz, aus dem Fifa-Darlehen habe die Stadt einen Gewinn von 52'886 Franken verbuchen können.

Wieviel Fifa-Geld bei Schweizer Gemeinden im Umlauf ist, mag der Weltverband auf Anfrage nicht beziffern. Aus den Jahresberichten geht jedoch hervor, dass die Summen schwanken und Ende 2018 bei maximal 759 Millionen, Ende 2019 bei 648 und Ende 2020 bei 376 Millionen Franken lagen.

Wette auf die Aufwertung des Schweizer Franken

Um ein einfaches Darlehensgeschäft handelt es sich jedoch nicht. Schliesslich wechselt die Fifa ihr Dollarvermögen zunächst in Schweizer Franken, für den sie sogar noch einen Negativzins entrichtet. Dass die Rechnung dennoch aufgeht, liegt daran, dass die Fifa für jeden Abschluss eine Währungsabsicherung (Hedge) abschliesst: Es wird für den Weltverband dann zu einem Geschäft, wenn er bei der Rückabwicklung des Darlehens auch abzüglich der Gebühren und des bezahlten Negativzinses mehr Dollars erhält als er zunächst in Schweizer Franken gewechselt hat.

Keine Freude an solchen spekulativen Devisen-Geschäften, die auch als Carry Trades bezeichnet werden, dürfte die Nationalbank haben. Schliesslich funktioniert diese Form der Währungsabsicherung nur auf der Basis einer Wette, dass der Franken im Verlauf der Darlehensfrist gegenüber dem Dollar eine Aufwertung erfährt. Die Wette läuft als diametral den Bestrebungen der Nationalbank entgegen, die nicht nur seit Jahren extensiv Dollars oder Euros kauft, um die Aufwertung des Frankens zu bremsen. Auch das seit Anfang 2015 geltende Negativzinsregime ist ein zentraler Pfeiler der Wechselkurspolitik der Nationalbank, schliesslich schmälern Strafzinsen die Attraktivität des Frankens als Anlagewährung.

Dass nun just einige Schweizer Gemeinden von den Negativzinsen profitieren, mag für manche ein Anlass zum Ärger sein. Aber der Vorgang ist auch ein eindrückliches Beispiel dafür das zeigt, mit wie viel Kreativität und Energie die Finanzmärkte freisetzen können, wenn es darum geht Fesseln zu sprengen.

Mitarbeit: Daniel Zulauf, Benjamin Wieland

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen