WEF: Reportage aus Davos eine Woche vor dem Start

Weltwirtschaftsforum Davoser vermietet 1-Zimmer-Studio für 9000 Franken – und Soldaten errichten Gitter: In einer Woche beginnt das WEF Tiefer Winter herrscht normalerweise, wenn die Welt-Elite nach Graubünden kommt. Diesmal ist vieles, aber nicht alles anders. Geklotzt und abgezockt wird auch jetzt. Eindrücke aus Graubünden eine Woche vor dem WEF-Beginn. Béla Zier (Text) und Olivia Aebli-Item (Bilder), Davos Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Soldaten stellen bei der Talstation und Parkplatz der Pischa-Bahn Absperrzäune auf. Hier wird ein temporärer Fluglandeplatz eingerichtet. Olivia Aebli-Item

Bald werden hier Polizei- und Armeehelikopter landen: Unter Anleitung eines Bündner Kantonspolizisten montiert ein Trupp Soldaten auf dem Parkplatz der Talstation der Davoser Pischabahn Absperrgitter. Es ist eine von vielen Stellen, an denen in und um Davos gearbeitet wird. Der Ort bereitet sich auf das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) vor, es soll von Ukraines Präsident Wolodimir Selenski per Video eröffnet werden. Dass es nicht wie üblich im Januar, sondern im Mai stattfindet, wirkt sich auch auf die im Einsatz stehenden Soldaten aus. «Es ist viel einfacher als im Winter», sagt ein Wachtmeister, der mit seinen Kameraden die Gitter platziert.

Das Luxushotel Alpen Gold in Davos Dorf – besser bekannt als «Goldenes Ei» – ist bereits rundum abgesperrt. Hier wird die Top-Prominenz aus Politik und Wirtschaft nächtigen, das Hotel liegt in einer polizeilichen Sicherungszone und ist streng überwacht. Noch ist die Zufahrt ungehindert möglich. Am Eingang hängen Werbeplakate der saudischen Tourismusorganisation. Zu den bekanntesten Gästen des Hauses zählte Donald Trump, der bei seinen zwei WEF-Besuchen als US-Präsident dort logierte.

Temporärbauten so gross wie Häuser

Das Epizentrum der Vorbereitungsarbeiten liegt in Davos Platz, in Nähe zum Kongresszentrum. Schon seit Jahren wird das WEF von Trittbrettfahrern begleitet: von Unternehmen, die sich die Veranstaltung für eigene repräsentative Zwecke zunutze machen. Das widerspiegelt sich sowohl in Temporärbauten sowie in vielen umgenutzten Geschäften, Restaurants und Bars entlang der Promenade, der Davoser Hauptstrasse. Gemäss dem zuständigen Davoser Bauinspektor Maurus Felber wurden 64 Umnutzungsgesuche und 16 Temporärbauten bewilligt. Das seien insgesamt einige weniger, als am schliesslich verschobenen Januar-WEF vorgesehen gewesen wären.

Blick auf das Kongresszentrum und das Areal, das sich ohne Schnee für die WEF-Gäste ganz anders präsentiert. Olivia Aebli-Item

Wer da ist, klotzt – und kleckert nicht. Gemäss gesicherten Informationen bezahlt etwa eine Firma für die Nutzung von Privatland zur Errichtung ihrer temporären Repräsentationsbaute stolze 120 000 Franken. Der Aufbau ist seit vergangenem Montag behördlich erlaubt, und so stehen nun entlang der Promenade in Davos Platz etliche Lastwagen, die Material samt gesamter Inneneinrichtung für diese Pavillons anliefern.

Einheimische können sich «gutes Feriengeld» dazuverdienen

Die grösste Baustelle befindet sich auf dem Parkplatz des Fünfsternehotels Steigenberger Belvédère, am WEF bekannt für Meetings und nächtliche Partys. Hier entsteht mit Einsatz eines Krans ein mehrstöckiges Gebäude von rund 150 Metern Länge und etwa 15 Metern Höhe. An seiner Aussenfläche ist ein Werbebanner der «Bank of America» angebracht. Auch damit wird Geld verdient, denn solche Aussenwerbung kostet. Gegenüber dem «Belvédère» ist ein Temporärbau fast fertiggestellt. Es ist der WEF-Sitz des Technologieunternehmens Meta, besser bekannt als Facebook. Der Versuch, mit einem dortigen Arbeiter ins Gespräch zu kommen, läuft ins Leere. Der aus England stammende Mann will keine Fragen beantworten.

Beim Steigenberger Grandhotel Belvédère in Davos werden Temporärbauten auf Hochtouren aufgestellt. Olivia Aebli-Item

«Der Kongress im Mai ist viel besser als im Januar», sagt Mike Baar. «Ich kenne die Situation im Januar mit bis zu zwei Metern Schnee.» Baar lebt in Deutschland und wurde eigens dafür engagiert, in Davos ein Geschäftslokal, das für das WEF angemietet wurde, umzuwandeln. «Wir bauen diesen Laden um, hier wird sich eine indische IT-Firma repräsentieren», sagt Baar.

Ein Stück weiter entlang der Promenade steht ein Lastwagen, in dem sich die gesamten Waren samt Inneneinrichtung eines Modegeschäfts befinden. Es wurde ausgeräumt, auch dieses Geschäft wird nun kurzzeitig vermietet. Ein Einheimischer, der bei dieser Umladeaktion mitarbeitet, sagt: «Das gibt mir ein gutes Feriengeld.» Ein zusätzliches Einkommen wollen auch etliche damit erzielen, dass sie ihre Wohnungen am WEF zu Mondpreisen vermieten. Ein «Gastgeber» will für sein 1-Bett-Studio 9000 Franken abkassieren – pro Nacht.

