Wo das WEF 2022 stattfindet - Entscheid kommt

Weltwirtschaftsforum WEF bestätigt: Der Jahreskongress kehrt nach Davos zurück – aber was ist mit US-Präsident Joe Biden? Was CH Media bereits vor zwei Wochen vermeldet hat, ist jetzt offiziell: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) findet nicht in Singapur statt, sondern vom 17. bis 21. Januar in seiner Heimat Davos. Der Kongress wird kleiner werden, aber hochkarätig bleiben.

Ehrenbürger von Davos: WEF-Gründer Klaus Schwab, hier bei einer Buchpräsentation. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Vor einem Monat hätte eigentlich das Jahrestreffen des WEF in Singapur stattfinden sollen - so war es vorgesehen. Doch weil im lange Zeit praktisch coronafreien Stadtstaat auf einmal die Delta-Mutante wütete, musste der Anlass abgesagt werden. Die grosse Frage lautete seither: Wo findet der nächste Kongress statt?

In Davos, der Heimat des WEF, gab es die Befürchtung, dass die Organisatoren um Gründer und Präsident Klaus Schwab den Grossanlass in der ersten Hälfte 2022 in Singapur durchführen wollen. Es seien nach der unerwarteten Absage entsprechende Versprechungen gemacht worden, hiess es aus Behördenkreisen.

Der «Geist von Davos» soll wieder wehen

Doch der nächste Jahreskongress findet vom 17. bis 21. Januar 2022 wieder in Davos statt, wie von CH Media bereits vor zwei Wochen vermeldet. Am Donnerstagnachmittag bestätigte dies die Organisation. Klaus Schwab wird in der Medienmitteilung so zitiert:

«In einer Welt voller Unsicherheit und Spannungen ist der persönliche Dialog wichtiger denn je. Die Verantwortungsträger stehen in der Pflicht, zusammenzuarbeiten und das Vertrauen wiederaufzubauen.»

Den formellen Entscheid für Davos hat der Stiftungsrat getroffen, ein 31-köpfiges Leitungsgremium, das letztes Jahr auch die Züglete nach Singapur beschlossen hatte. Wie interne Quellen bestätigen, hat Klaus Schwab, der den Titel «Ehrenbürger von Davos» trägt, sich aber stark für Davos eingesetzt. Der vielzitierte «Geist von Davos» müsse wieder wehen, sagte er.

Der Anlass wird kleiner

Schwab, so heisst es weiter, werde die Gelegenheit nutzen, um den Kongress zu verkleinern und wieder persönlicher machen. Das wollte er schon vor Corona, doch langjährige Gäste von der Liste zu streichen, ist heikel. Die Pandemie liefert nun den Steilpass dazu. Statt 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer plus Entourage dürften es künftig deutlich weniger sein. Zahlen werden vorerst keinen genannt.

Wie aus WEF-Kreisen verlautet, dürfte eine Teilnahme von US-Präsident Joe Biden unwahrscheinlich sein. Kurz vor den Zwischenwahlen 2022 werde Biden kaum Zeit haben für eine Reise ins Landwassertal. Zuletzt hatte Vorgänger Donald Trump mit einer zweimaligen Teilnahme am WEF für weltweite, aber gemischte Schlagzeilen gesorgt. Der Anlass soll insgesamt aber erneut sehr hochkarätig sein. Das Motto lautet: «Working Together, Restoring Trust», oder zu gut deutsch «Zusammenarbeiten, Vertrauen wiederherstellen».

Ein Vorbehalt und Bedingungen an die Hotellerie

Zudem wird der Zuschlag für Davos mit einem Vorbehalt verbunden: Bis Ende Oktober bleibt eine Verschiebung oder Absage möglich, falls sich die Corona-Lage fundamental verändern sollte. Ganz sicher kann man sich in Davos also noch nicht sein, aber die Planungen der Behörden und der Hotellerie können vorangetrieben werden. Und auch die Bundesräte können in ihren Terminkalendern die Woche vom 17. Januar reservieren. Aussenminister Ignazio Cassis, 2022 turnusgemäss Bundespräsident, dürfte den Kongress eröffnen.

Bundespräsident Guy Parmelin wird in der WEF-Mitteilung ebenfalls zitiert. Er sagt:

«Es ist sehr wichtig für die Schweiz und die Wirtschaftsgemeinschaft, dass das Jahrestreffen erneut in Davos stattfindet. Gerade in Krisenzeiten ist der persönliche Dialog zwischen allen Akteuren unerlässlich.»

