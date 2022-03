Zinsen: Kaufen ist nicht mehr in jedem Fall günstiger als Mieten

Wendepunkt Hypozinsen überspringen die Marke von 2 Prozent: Kaufen ist nicht mehr immer günstiger als Mieten Die Hypothekarzinsen sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen, die Immobilienpreise zeigen schon seit Jahren nach oben. Ein brisanter Mix: Der Immobilienmarkt erreicht einen Wendepunkt. Was heisst das für Mieter und Käuferinnen? Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Himmlische Aussichten für Eigenheime – doch es hat sich eingetrübt. Sandra Ardizzone

Die Preise sind in der Coronakrise nochmals stark gestiegen, seit einem Jahr auch die Hypothekarzinsen. Mit diesem Doppelschlag schwindet der Eigentumsrabatt dahin, den Käuferinnen und Käufer von neuem Wohneigentum viele Jahre hatten: Beim Kauf konnten sie davon ausgehen, dass sie weniger für ihren Eigenheim-Traum aufwenden würden als Mieterinnen und Mieter für eine gleich grosse Wohnung. Es war traumhaft, und zugleich war es doppelt ärgerlich für alle verhinderten Käuferinnen und Käufer. Doch dieses Paradies für Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer ist keines mehr.

Im Jahr 2018 war es noch paradiesisch. Die Immobilienökonomen der Grossbank Credit Suisse hatten eine Vollkostenrechnung angestellt. Es war alles eingerechnet: Die Kosten für die Hypothekarzinsen; Unterhalt, Steuern und Amortisation; oder was Eigenkapital an der Börse abgeworfen hätte. Es war fast zu schön, um wahr zu sein: Wer sich etwas kaufen konnte, durfte davon ausgehen, volle 17,9 Prozent weniger für das Eigenheim ausgeben zu müssen, als Mieter für gleich grosse Wohnungen zahlten. Im Vergleich zu 10 Jahren zuvor kam eine stolze Ersparnis zusammen: Genau 4985 Franken pro Jahr weniger an Hypothekarzinsen. Paradiesisch.

Damit macht die Zinswende nun Schluss. Im Sommer 2018 dümpelten die Zinsen auf Staatsanleihen noch um die null herum, im Sommer 2019 fielen sie gar auf rekordtiefe Minus 1 Prozent und selbst im Sommer 2021 standen sie noch immer bei Minus 0,4 Prozent – doch diese Woche sind sie nahe von 0,7 Prozent. Im historischen Vergleich ist das zwar noch immer tief, doch es ist eine andere Welt: Es erhält wieder Geld, wer dem Staat etwas leiht.

Im Schlepptau werden die Hypothekarzinsen mitgezogen: Also die Zinsen, die man Banken und Versicherungen zahlen muss, wenn man von ihnen eine Hypothek will. Im Sommer 2021 konnte man noch mit Zinsen von 1,06 Prozent rechnen, wollte man eine 10-jährige Festhypothek abschliessen. Doch damit ist Schluss, wie Zahlen der Beratungsfirma Vermögenspartner zeigen. Zu Wochenbeginn war es ein Zins von 1,82 Prozent. Wählt man teurere Anbieter, zahlt man schon über 2 Prozent. Das gilt beispielsweise bei der Zürcher Kantonalbank, der Raiffeisenbank oder der Credit Suisse.

Noch deutlicher ist die Zinswende in den Zahlen erkennbar, die vom Immobilienberater Moneypark erhoben werden. Gemäss dieser Daten verlangen nicht mehr bloss einzelne Banken einen Zins um die 2 Prozent. Der Durchschnitt aller erfassten Banken und Versicherungen ist schon sehr nahe an die Marke von 2 Prozent gerückt: 1,98 Prozent.

Stark gestiegen sind auch die Preise, die für Eigenheime verlangt werden. Laut den Zahlen des Immobilienberaters Wüest Partner wurden Ende 2021 schon wieder 12 Prozent mehr bezahlt für Eigentumswohnungen als zwei Jahre zuvor, also Ende 2019 ehe die Coronakrise ausbrach. Für Einfamilienhäuser waren es 14 Prozent mehr. Und dies war nur der letzte Preisschub im grossen Boom, der am Immobilienmarkt im Jahr 2000 begann. Im Vergleich zu damals wurde Ende 2021 für Wohneigentum mehr als das Doppelte bezahlt.

Teure Immobilien, hohe Hypothekarzinsen: So wurde der Eigentumsrabatt ständig kleiner und kleiner. Im Jahr 2018 betrug er noch 17,9 Prozent, wie die Credit Suisse ausgerechnet hatte. Im 3. Quartal 2021 waren es 12,2 Prozent, im 4. Quartal 2021 bloss noch 7,4 Prozent – und der eigentlich Zinsschub setzte erst danach ein. Doch nicht nur die Zinsen bewegen sich, auch die Mieten könnten wieder steigen. Diese Zahlen liegen jedoch erst Mitte April vor. CS-Ökonom Thomas Rieder sagt darum:

«Erst die neuen Daten werden zeigen, wie gross der Eigentumsrabatt noch ist.»

Oder, ob er überhaupt noch vorhanden ist. Nach der aktuellen Zinswende ist dies nicht mehr klar. Das zeigt ein Beispielrechnung, die der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch angestellt hat. Analyst Felix Oeschger verglich sämtliche Kosten von Eigentum und Miete, mit denen man über 10 Jahre rechnen muss: einmal vor der Zinswende; einmal danach. Vor der Zinswende, im März 2020, gab es 10-jährige Festhypotheken noch zu einem Zins von 1,01 Prozent. Doch aktuell, Ende März 2022, zahlt man nach seiner Rechnung bereits 1,93 Prozent. Und das reicht. Es kippt. Vor der Zinswende war in dieser Überschlagsrechnung noch Eigentum günstiger, danach ist es die Miete. Oeschger sagt dazu, man dürfe diesen Mietrabatt nicht überbewerten: Je nach den getroffenen Annahmen könne er auch wieder wegfallen. Vielmehr zeige die Rechnung:

«Vor dieser Zinswende konnte man davon ausgehen, dass Eigentum in aller Regel günstiger war als Miete. Diese Gewissheit ist weg. Wer kaufen will, muss genau hinschauen.»

Kaufen ist nicht mehr in jedem Fall günstiger als Mieten, heisst es auf Anfrage auch bei Wüest Partner. Der Immobilienberater hat untersucht, wie der Vergleich ausfällt je nachdem, welche Kosten man einberechnet. Vergleiche man nur die Mietzahlungen mit den Kosten für die Hypothekarzinsen, dann sei Kaufen noch immer billiger. Doch der Eigentumsrabatt sei nicht mehr überall sehr gross. Er ist so knapp, dass er ganz verschwinden kann, wenn man weitere Kosten berücksichtigt. Er kann bestehen bleiben, aber sich auch ganz auflösen.

Wer ein Eigenheim kaufen will, muss etwa schauen, wie hoch der Unterhalt ausfällt. Bei einer neuen Wohnung kann er oder sie mit Kosten von 0,5 Prozent des Kaufpreises rechnen. Bei einer älteren Wohnung wären es 1 Prozent. Oder man muss schauen, was der Finanzmarkt hergibt, wenn das Geld nicht in ein Eigenheim gesteckt wird. Staatsanleihen werfen wieder Zins ab. Eine Frage ist auch, wie sich der Preis der Wohnung entwickelt. Wie Weinert sagt, ist bei den aktuell hohen Preisen ein Risiko da, dass man in 10 Jahren nicht mehr gleich viel bekommt. «Es hängt vom Einzelfall ab», sagt Robert Weinert von Wüest Partner.

«Man kann nicht mehr sagen, dass Kaufen in jedem Fall klar günstiger kommt. Das war vor Corona noch der Fall, heute ist die Lage nicht mehr so eindeutig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen