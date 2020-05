Wenn der Chef jeden Klick sieht – im Homeoffice droht dauerhafte Überwachung Unternehmen setzen zunehmend Programme ein, um die Leistung von Angestellten zu messen. Auch in der Schweiz. Gregory Remez 27.05.2020, 05.00 Uhr

In Zeiten, in denen rund die Hälfte der Arbeitnehmenden ihre Arbeit ganz oder teilweise von zu Hause aus erledigt, sehen sich Arbeitgebende ebenso mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Es stellen sich für sie Vertrauensfragen, die im Büroalltag einfacher zu beantworten sind. Zum Beispiel: Wie kann man sicherstellen, ob ein Angestellter im Homeoffice gerade tatsächlich vor seinem Computerbildschirm sitzt und nicht vor dem Fernseher?

Vor diesem Hintergrund scheint die Verlockung für manche Vorgesetzte gross, ihren Mitarbeitern auch ausserhalb der Büroumgebung auf die Finger zu schauen. Und tatsächlich zeigt sich: Seit Ausbruch der Coronakrise erfahren Programme, die in der Lage sind, Computeraktivitäten von Angestellten aufzuzeichnen und diese zu analysieren, einen regelrechten Nachfrageschub.

Alle paar Minuten ein Foto vom Bildschirm

Die Überwachungsprogramme tragen meist kryptische Namen wie Time Doctor, Seek, CleverControl, Spyrix, ActivTrak InterGuard oder Hubstaff und werben auf verschiedentliche Weise damit, die Produktivität von Angestellten zu messen – «People Analytics» lautet das neue Zauberwort. Dabei erkennen Algorithmen Muster oder rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, etwa durch maschinelles Lernen.

Die in den USA entwickelte Software Hubstaff beispielsweise, deren Nachfrage sich laut der «New York Times» in den letzten Wochen mehr als verdreifacht hat, fotografiert alle paar Minuten den Bildschirm, ohne dass Angestellte etwas davon mitbekommen. Weiter zeichnet das Programm Tastaturanschläge und Mausbewegungen auf, um daraus am Ende einen «Produktivitätsscore» zu generieren. Die Softwareanbieter machen dabei keinen Hehl aus den Wirkungsweisen ihrer Produkte. CleverControl aus Indien verspricht etwa die «totale Kontrolle über die Computer der Mitarbeiter» und die «Fähigkeit, Faulenzer aufzuspüren».

Ablenkung garantiert: Lässt sich Produktivität im Homeoffice mit Analysesoftware messen? Bild: Getty

In Ländern wie Japan oder den USA, die als technologieaffin gelten und wo diesbezüglich wenig reguliert ist, werden die Programme bereits seit Jahren genutzt. So ist seit längerem bekannt, dass Hubstaff bei zahlreichen Unternehmen an der Wall Street zum Einsatz kommt – ohne Kenntnis, geschweige denn Zustimmung der Angestellten. Doch auch in der Schweiz stossen die Angebote auf wachsendes Interesse. Das zeigt ein Forschungsprojekt der Universität St.Gallen mit dem Titel «Big Brother in Schweizer Unternehmen? Vertrauen, Daten und Privatsphäre im Job». Auch wenn man sich hierzulande noch in einem frühen Stadium der sogenannten Datafizierung von Mitarbeitenden befände, nutzten immerhin 37 Prozent der rund 160 befragten Firmen verschiedene Technologien, um die Leistung von Angestellten zu messen, schreiben die Forscher. Fast ein Drittel davon beträfen elektronische Zugangskontrollinstrumente, die theoretisch auch eine Ortsbestimmung der Mitarbeitenden erlauben; und fast ein Zehntel der Unternehmen nutze konkret Bildschirmanalysen.

Durchgeführt wurde die Studie von Mai bis Juli 2018 unter leitenden Mitarbeitenden im Personalwesen. Die Stichprobe setzte sich überwiegend aus grossen und sehr grossen Unternehmen zusammen. Diese dürften «ein genuines Interesse an Steuerungstechnologien haben, während kleine Unternehmen vielfach informelle Lösungen präferieren», so die Begründung.

Programme weisen hohes Missbrauchspotenzial auf

In den kommenden Wochen wollen die St.Galler Forscher eine zweite Umfrage dieser Art publizieren. Sie gehen davon aus, dass der Anteil der Unternehmen, welche die Leistung ihrer Mitarbeiter messen oder das Einhalten der Arbeitszeiten im Homeoffice kontrollieren, weiter zugenommen hat.

«Wir erleben gerade einen Moment, in dem zwei eigentlich voneinander unabhängige Entwicklungen zusammenfliessen», sagt Isabel Ebert, die am Forschungsprojekt beteiligt ist. Auf der einen Seite stünden die besagten Überwachungsprogramme, die schon etwas länger auf dem Markt seien, auf der anderen Seite die sogenannten Tracing-Apps, die nun im Zuge der Pandemiebekämpfung wichtig werden. Die Einführung hauseigener Applikationen zur Rückverfolgung von Infektionswegen berge dabei das Risiko, dass Unternehmen zum Schutz der Gesundheit bestimmte Überwachungsinstrumente einführen, die ein hohes Missbrauchspotenzial in sich tragen.

Organisationen wie Algo­rithmWatch und Netzpolitik.org, die sich für digitale Freiheitsrechte von Arbeitnehmenden einsetzen, haben deswegen bereits Alarm geschlagen. Denn oftmals bewegen sich die Firmen bei der Einführung von Personalprogrammen in einer juristischen Grauzone (siehe Text unten). Vor kurzem seien die ersten Fälle von Firmen bekannt geworden, die Covid-19 zur Einführung von Instrumenten zur Aufzeichnung von Mitarbeiterbewegungen benutzten, heisst es in einem Beitrag auf Netzpolitik.org.

«Arbeitnehmer sollten Bescheid wissen»

Der global tätige Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers (PwC) mit Niederlassungen unter anderem in Zug, Zürich, Luzern und Basel steht zum Beispiel vor der Fertigstellung einer Applikation, die Bluetooth- und WLAN-Signale der Mitarbeiterhandys verfolgt. Aus den so gewonnenen Daten wird der Konzern nicht nur ein Krankheitsrisiko einschätzen, sondern auch die Arbeitsumgebung oder die Teamzusammensetzung anpassen können. Tests in der chinesischen PwC-Niederlassung in Schanghai laufen seit kurzem, Interessenten stehen laut dem britischen Fernsehsender CNBC aber bereits Schlange.

Der Nutzungsgrad von Überwachungsinstrumenten liege traditionsgemäss in stark regulierten Branchen wie der Finanz- oder Gesundheitsindustrie, sagt Forschungsassistentin Ebert. Sie mahnt allerdings, alle Unternehmen, welche derartige Instrumente einsetzen, in einen Topf zu schmeissen. Bisher sei unklar, wie verbreitet die Nutzung der Datafizierungstechnologien in der Schweiz tatsächlich sei, und in welchem Umfang gerade auf raffinierte Überwachungsprogramme zurückgegriffen werde. Generell lasse sich festhalten, dass deren Anwendung hierzulande im Gegensatz zu Japan oder den USA noch vorsichtig und reflektiert erfolge. Nichtsdestotrotz: «Die Arbeitnehmenden sollten über die Methoden unbedingt Bescheid wissen.»

Schlupflöcher im Arbeitsgesetz Es sei bekannt, dass Schweizer Firmen Überwachungssoftware einsetzen, heisst es beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (Edöb). Bei der Behörde seien dazu aber noch keine Anfragen eingegangen. Auch habe man keine Abklärungen vorgenommen, weshalb man nicht wisse, welche Firmen solche Software einsetzen. Grundsätzlich müssen Unternehmen in der Schweiz ihre Angestellten informieren, wenn sie derartige Programme einführen. Tun sie dies, ist allerdings vieles erlaubt. Denn auch wenn eine dauerhafte Verhaltensüberwachung von Mitarbeitenden verboten ist, bietet das Arbeitsgesetz gewisse Schlupflöcher, etwa bei «Hinweisen auf Missbrauch», oder wenn das Unternehmen die Technologien zu Compliance- Zwecken nutzt. Hier bewegen sich viele in einer juristischen Grauzone. Hinzu kommt, dass Angestellte den Firmen oft mehr erlauben, als sie müssten. Die Einhaltung des Arbeitsgesetzes fällt in den Kompetenzbereich der kantonalen Arbeitsinspektorate. In Luzern heisst es dazu auf Anfrage: «Jegliche Verstösse gegen das Arbeitsgesetz müssen natürlich geahndet werden. Es liegt jedoch nicht an uns, Firmen beim Einsatz solcher Massnahmen, Vorschriften zu machen, wenn sie sich im legalen Bereich bewegen.» Bei Verstössen gegen das Verbot der dauerhaften Überwachung seien Bussen bis zu 10 000 Franken fällig.

