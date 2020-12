Lebensmittel Wenn die Weihnachtsguetzli aus EU-Butter sind Vor Weihnachten macht sich das Schweizer Butterloch bemerkbar. Verantwortlich ist auch die Coronapandemie, aber vor allem der Käseboom. Christopher Gilb 17.12.2020, 05.00 Uhr

Guetzli zu backen ist dieses Jahr besonders beliebt in der Weihnachtszeit. Es gibt aber zu wenig Schweizer Butter. Symbolbild: Getty

In den sozialen Medien haben Bilder von Schweizern, die – vom Homeoffice und den Coronarestriktionen gelangweilt – die Magie des Guetzlibackens entdecken, derzeit Hochkonjunktur. Wichtiger Bestandteil der Guetzli ist bekanntlich Butter. Doch nun schlug die «Handelszeitung» Alarm, kurz vor Weihnachten drohe in der Schweiz der Buttermangel.

Rund 5000 Tonnen Butter sollten für eine gute Versorgung bereit liegen, berichtet die Zeitung, aber bereits Mitte Jahr sank der Bestand auf gut 500 Tonnen. Das Problem habe sich gerade in der Weihnachtszeit verschärft, wo stundenlang Butterregale leer gewesen seien. Denn einerseits können Herr und Frau Schweizer sich wegen teils geschlossener Grenzen weniger im Ausland eindecken, anderseits streicht man sich zu Hause öfters ein Butterbrot oder backt Guetzli.

Schweizer Butterproduktion rückläufig

Von einem drohenden Mangel könne dennoch keine Rede sein, sagt der Geschäftsführer der Branchenorganisation BO Butter Peter Ryser. Vielmehr seien die betroffenen Detailhändler von einer kurzfristig deutlich gestiegenen Nachfrage überrascht worden. Trotzdem, die Schweizer Butterproduktion ist in den letzten Jahren (siehe Grafik) zurückgegangen, und von Januar bis November noch einmal um 2050 Tonnen gesunken.

Butterproduktion soll attraktiver werden

Bemerkbar macht sich der Rückgang vor allem bei der Kochbutter, wo der Mangel mit Importen ausgeglichen wird. Kürzlich wurde die Einfuhr einer dritten Tranche von 2000 Tonnen Butter aus der EU bewilligt. Insgesamt werden 2020 dann 6000 Tonnen Butter importiert worden sein. Noch 2019 seien es höchstens einige hundert Tonnen gewesen, weiss Stefan Kohler, Geschäftsführer der zweiten wichtigen Branchenorganisation BO Milch. Verwendung finde die Importbutter bei den Eigenmarken der Detailhändler, dort stehe die Swissness weniger im Zentrum, weshalb die Importbutter nicht so auffalle.

Stefan Kohler, Geschäftsführer der BO Milch. Bild: PD

Etliche Jahre lang gab es in der Schweiz den sogenannten Butterberg. 2008 waren die Milchkontingente aufgehoben worden, als Konsequenz kam mehr Milch auf den Markt. Überschüsse wurden zu Butter und Milchpulver verarbeitet, was zu einem Überangebot führte. Aus diesem Berg ist 2020 ein Butterloch geworden. «Das wäre sowieso gekommen, aber Corona hat auch diesen Prozess beschleunigt», sagt Kohler. Eine Ursache dafür sei, dass bei der Butterherstellung Magermilch zurückbleibe, die zu Milchpulver verarbeitet wird und zum wenig attraktiven Weltmarktpreis exportiert werden müsse.

«Als Konsequenz haben viele Akteure im Schweizer Milchmarkt in den vergangenen Jahren in die Käseproduktion investiert, wo die ganze Milch verarbeitet werden kann.»

Und Schweizer Käse ist beliebt: Alleine 2019 wurden 3793 Tonnen mehr als im Vorjahr hergestellt. Der Absatz steige kontinuierlich und habe sich während der Pandemie noch einmal erhöht, sagt Kohler.

Eine andere Ursache fürs Wegschmelzen des Butterbergs sei, dass die Lebensmittelindustrie wieder häufiger Milchfett statt Palmöl einsetze, beispielsweise in der Glace-Produktion. Kohler nutzt zur Verdeutlichung der Problematik das Beispiel eines Milchlastwagens. Dieser fahre zum Hersteller von teurem Käse, dann dorthin, wo Joghurt, Trinkmilch oder Rahm hergestellt werden, und komme erst dann beim Butterproduzenten an, und dies mit immer weniger Milch.

Anreiz zur Butterproduktion soll vergrössert werden

Um den Anreiz für die Butterproduktion im Inland wieder zu vergrössern, wird die BO Milch ab 2021 den Export von konzentriertem Magermilchpulver, also dem Restprodukt der Butterherstellung, mit umgerechnet rund 4 Rappen pro Kilo Rohmilch unterstützen. Das Geld stammt aus dem bisher nicht genutzten Fonds Regulierung, der ursprünglich für den Abbau des Butterbergs geschaffen worden war.

Die Konsumenten wird’s freuen, denn der aktuelle Mangel wirkt sich auch auf den Butterpreis aus. Gemäss einem Marktbericht stiegen die Verkaufspreise im Detailhandel zwischen Januar und August 2020 für Vorzugsbutter und Kochbutter um 3,7 Prozent. Aus Sicht der Milchbranche will Kohler die aktuelle Situation aber nicht als negativ verstanden wissen. «Es ist erfreulich, wenn die Milch nun eher in die wertschöpfungsstarke Käseproduktion fliesst.»

Emmi sieht die Situation pragmatisch

Was Kohler sagt, bestätigen Produzenten. Marc Heim, Leiter Schweiz bei Emmi, sagt: «Auch bei uns hat die Butterproduktion abgenommen. Hingegen verkaufen wir kontinuierlich mehr Käse.» Dies belegen auch die Pläne des Konzerns für eine neue Grosskäserei in Emmen. Im aargauischen Suhr stellt Emmi Butter her. Und hätte dort, wie Heim bestätigt, Kapazitäten, um mehr davon zu produzieren.

«Aber es fliesst einfach nicht mehr Milch in die Butterproduktion.»

Deshalb verkauft auch Emmi derzeit mitunter importierten Butter. Diese werde aber nicht mehr als Kochbutter unter «Die Butter» verkauft und schon gar nicht unter der Premiummarke «Floralp». «Vielmehr suchen wir beispielsweise nach Absatzmöglichkeiten bei unseren Kunden in der Nahrungsmittelindustrie.» Als Problem sieht Heim die Importe nicht. Die jetzige Situation sei sicher besser für die Milchbauern als der Butterberg zuvor. Auch erwartet er, dass die Nachfrage nach Butter im Detailhandel wieder zurückgehen wird, sobald wieder weniger zu Hause gekocht wird und sich der Einkaufstourismus belebt.

Butterproduktion von Emmi in Suhr. Bild: PD

Doch nicht nur der Käseboom ist verantwortlich für den Butterrückgang, auch die Milchproduktion in der Schweiz ist im langjährigen Mittel eher rückläufig. Grund dafür ist auch der Strukturwandel, wie Carol Aschwanden, Mediensprecherin der Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, erklärt. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist deren Mitgliederzahl um 20 Prozent gesunken und dieses Jahr erstmals unter 3000 gefallen. Denn die Milchproduktion sei sehr arbeitsintensiv und immer weniger Junge deshalb bereit, diese auf dem Hof weiterzubetreiben, so Aschwanden. Bisher hätte der Verlust noch durch eine Intensivierung aufgefangen werden können. Dies sei nun aber fast nicht möglich, «gerade in den milchintensiven Gebieten wie dem Kanton Luzern würde dies den ökologischen Bestrebungen der Politik zuwiderlaufen».