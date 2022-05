Kult-Glace: Migros lanciert Caramel-Geschmack mit Elefant

Marketing Kampf um die coolen Zootiere: Migros will mit dem neuen Caramel-Elefanten Punkte zu Konkurrent Coop gutmachen Sowohl Migros als auch Coop wissen um die Vorteile des tierischen Marketings. Deren Stängelglaces kommen alle mit coolen Zootieren daher. Heimische Tiere wie Kühe und Ziegen haben das Nachsehen. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 12.05.2022, 08.05 Uhr

Die guten Nachrichten, es gibt sie doch, man muss nur manchmal etwas länger suchen. Kürzlich im «Migros-Magazin» zu lesen: «Seehund und Affe bekommen Gesellschaft. Die Rahmglace gibt es nun auch mit Caramelgeschmack». Welch’ Freude für Liebhaberinnen und Liebhaber der kultigen Stängelglace! Zum Vanille-Seehund, Erdbeer-Affe, Schokolade-Bär und Mokka-Koala gesellt sich neu der Caramel-Elefant dazu.

Mit der neuen Caramel-Glace gibt es jetzt fünf Geschmacksrichtungen der Migros-Rahmglace. Preis: 7.20 Franken pro Packung (12 Stück). Bilder: Screenshots Migros Magazin und Migros-Onlineshop

Die Glacesaison kann also kommen. Mit Seehunden, Affen und Elefanten. Die heimische Fauna hat werbetechnisch das Nachsehen. Sind exotische Zootiere denn bessere Werbebotschafter als gewöhnliche Bauernhoftiere? Bären und Affen sexyer als Kühe und Ziegen? Es scheint ganz so.

Die 1975 vom Zürcher Grafiker Hans Uster designten Zootiere haben es inzwischen ja sogar auf Fanartikel wie Taschen, T-Shirts, Etuis oder Flaschen geschafft. Jahr für Jahr spülen sie der Migros Geld in die Kasse. Longseller nennt sich das. Ob der Elefant eines Tages auch solchen Kultstatus erreicht? Entworfen wurde er ebenfalls vom 93-jährigen Uster.

Aber hätte diesmal nicht auch ein Schwein, Esel oder Huhn eine Chance auf etwas Ruhm verdient?! Zugegeben, zu Glace passen Dschungeltiere wohl besser, sie werden eher mit einem heissen Sommertag und einer süssen Abkühlung assoziiert. Aber trotzdem. Mindestens ein Hund oder eine Katze, die ja sonst absolute Werbestars sind, wären bei der Kundschaft sicher auch gut angekommen. Und die Glace dann hoffentlich nur von den Wenigsten als Haustierfutter verwechselt worden.

Doch es wird noch schlimmer, die Zootier-Parade geht weiter. Und zwar bei Coop. Der Konkurrent setzt bei seinen Stängelglaces auf das gleiche Erfolgsrezept wie Migros. Auf tupfgenau das gleiche: Die Verpackung der «Rahmlutscher» von Coop sieht jener der Kult-Glace von Migros zum Verwechseln ähnlich, statt Seehunde, Affen, Bären und Koalabären sind einfach Löwen, Giraffen, Nilpferde, Tiger und Tukane zu sehen.

Zum Verwechseln ähnlich: Die Verpackung der Coop-Rahmlutscher wurde wohl in Anlehnung an die kultige Migros-Stängelglace designt. Preis: 7.30 Franken pro Packung (12 Stück). Bilder: Screenshots Coop-Onlineshop

Als Coop 2017 das neue Verpackungsdesign lancierte, liess der Spott denn auch nicht lange auf sich warten. «Coop verkauft jetzt eigene Migros-Glace», titelte der «Tages-Anzeiger». «Glace-Plagiat: Coop kopiert Migros-Kult-Glace», schrieb der «Blick». Nun, besser schlechte Werbung als gar keine Werbung, heisst es bekanntlich. Funktionieren scheint's: Laut Coop läuft der Verkauf der eigenen Stängelglace gut.

Cool sind die gewählten Tiere allemal. Offiziell sogar cooler als jene der Migros: Laut einem in der «Public Library of Science» publizierten wissenschaftlichen Artikel gelten Löwe, Tiger und Giraffe in der westlichen Öffentlichkeit als die charismatischsten Tiere. Die Migros-Tiere Seehund und Affe haben es nicht einmal aufs Ranking geschafft, Bär und Koalabär belegen immerhin die hinteren Ränge. Mit dem Elefanten wollte Migros jetzt wohl etwas Punkte wettmachen – er ist auf Rang 3.

Doch unterm Strich gewinnt Coop den Konkurrenzkampf um die cooleren Tiere! «Ätschi Bätsch!», dürfte Coop sich jetzt hämisch freuen. Denn der Neid des Detailhändlers auf den Kultstatus der Migros-Tiere muss gross sein, der Wunsch nach einem eigenen Fanshop mit Löwen-Taschen und Giraffen-Mützen ebenso. Aber mit etwas Glück kommt das ja noch. Dafür muss beim nächsten Produkt definitiv auch wieder ein cooles Tier her. Die Kühe und Ziegen müssen sich weiter gedulden.

