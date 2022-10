Boom am Genfersee: Darum überflügeln Welsche die Deutschschweiz

Westschweiz Boom der Arbeitsplätze: Die Genferseeregion überholt das Mittelland – doch es gibt ein soziales Problem Die Kantone Genf, Waadt und Wallis dürften bald alle anderen Regionen bezüglich Anzahl Arbeitsplätze überflügeln. Den Boom führt ein Ökonom auch auf zwei Politiker zurück. Er warnt aber, dass das mit einer dramatischen Ungleichheit einhergeht. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

Die Westschweiz legt bei den Arbeitsplätzen stark zu. Keystone

Wo liegt der grösste Arbeitsmarkt der Schweiz? Auf diese Frage könnte es bald eine neue Antwort geben: Die Genferseeregion. Die Kantone Waadt, Genf und Wallis, die das Bundesamt für Statistik (BFS) unter dieser Bezeichnung zusammenfasst, lagen im zweiten Quartal nach Anzahl der Vollzeitstellen im zweiten und dritten Sektor, also der Industrie und dem Dienstleistungsbereich nur noch 0,1 Prozent hinter dem Kanton Zürich. Das zeigen neue Zahlen.

Im ersten Quartal hatten die Westschweizer den Kanton Zürich sogar kurzfristig überholt – und Ende 2020 erstmals die Region Espace Mittelland, die die Kantone Bern, Fribourg, Jura, Neuenburg und Solothurn umfasst. Woran liegt das?

Rafael Lalive ist Arbeitsmarktökonom an der Universität Lausanne. Er sagt, die Öffnung des Arbeitsmarktes gegenüber der EU in den Jahren 2007 und 2008 sei entscheidend gewesen. «Dadurch erhielt die Romandie Zugang zu gut ausgebildeten, aber günstigen Arbeitskräften. Zwischen Genf und Lausanne entstand ein Cluster von Firmen, die in Bereichen tätig sind, die stark wachsen.» Das geht auch mit vielen Grenzgängern einher: Die Genferseeregion zählte im zweiten Quartal 144'000 davon – etwa so viele wie die Nordwestschweiz, Zürich, die Ost- und Zentralschweiz und Espace Mittelland zusammen.

Neben Firmen im Bereich Medizin gehören auch Unternehmen aus dem IT- und Finanzbereich dazu. «Dank der Migration nahm das Arbeitskräftepotenzial zu», sagt Lalive. Das gelte zwar für alle Kantone, aber die Westschweiz als fast durchgehende Grenzregion habe besonders davon profitiert.

Ende einer «goldenen Ära»?

Das starke Wachstum habe aber auch mit der Politik zu tun – und einer Art «goldenen Ära», die dieses Jahr zu Ende ging. Damit spielt Lalive auf die Amtszeit von Pascal Broulis als Finanzchef der Waadtländer Regierung an. Der FDP-Politiker bekleidete dieses Amt zwischen 2002 und 2022. «Er hat bewusst Standortpolitik betrieben und mit Steuererleichterungen Vermögende und Firmen angelockt», sagt Lalive.

Gleichzeitig seien die Sozialprogramme ausgebaut worden. Neben dem FDP-Politiker Broulis sass zwischen 2004 und 2019 der SP-Politiker und heutige Präsident des Gewerkschaftsbundes Pierre-Yves Maillard in der Waadtländer Regierung. Er war für das Soziale zuständig – und die Zusammenarbeit zwischen Broulis und ihm habe gut geklappt, sagt Lalive: «Sie bildeten ein geeintes Team.»

Unerlaubte Pauschalsteuer?

Allerdings ist Broulis' Wirken umstritten. Im Jahr 2018 deckte die «Sonntagszeitung» auf, dass der Staatsrat zwei Drittel seiner Gemeindesteuern im steuergünstigen Sainte-Croix bezahlte und nicht in Lausanne, wo er die meiste Zeit verbrachte. Auch habe er zweifelhaft hohe Steuerabzüge geltend gemacht.

Kritik hagelte es auch an der grosszügigen Auslegung der Pauschalbesteuerung, die fast nirgends in der Schweiz für so viele Personen angewendet wird wie im Kanton Waadt. Ein Beispiel ist der Fall des Unternehmers Frederik Paulsen: Er wurde von den Waadtländern schon pauschal besteuert, als er noch als Verwaltungsratspräsident in seinem Konzern amtete, wie Tamedia berichtete. Der Fall beschäftigt nun sogar den Bundesrat.

Der Zuwanderung tat dies keinen Abbruch. Und mit ihr wuchs auch die Bevölkerung. Mehr Einwohner bedeuten automatisch mehr Arbeitsstellen: Neuzuzüger essen im Restaurant, kaufen im Detailhandel ein und benötigen Wohnungen, die gebaut werden müssen – mit ein Grund, dass auch der Westschweizer Bausektor brummte. «Gerade der Kanton Waadt hat versucht, Menschen von einem Zuzug zu überzeugen», sagt Lalive.

Eine Gruppe spielte eine besondere Rolle: Die Portugiesen. Die drei häufigsten Nachnamen in der Westschweiz sind mittlerweile portugiesischer Herkunft, es gibt mehr «da Silvas» als «Rochets» und «Favres» zusammen. Viele Portugiesinnen und Portugiesen seien zwar in wenig wertschöpfungsintensiven Berufen tätig und verdienten eher wenig, sagt Lalive.

Doch das setze eine Art Spirale in Gang. «Wenn Firmen merken, dass ihre Mitarbeitenden in dieser Region günstig ihren Garten pflegen lassen und ein angenehmes Leben führen können, entscheiden sie sich eher für einen Zuzug.»

Gefahr der Abschottung

Wie wertvoll dieses Wachstum ist, steht auf einem anderen Blatt. Ein Blick auf die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes (BIP) zeigt, dass dieses in der Genferseeregion in den letzten Jahren zwar gewachsen ist. An der BIP-Rangliste hat sich aber nichts verändert: Zürich führt vor der Region Espace Mittelland, die Genferseeregion kommt hier nur auf Platz 3.

Zudem: Das BIP-Wachstum in der Genfereseeregion war zwischen 2009 und 2019 leicht überdurchschnittlich, aber pro Kopf legten andere Regionen stärker zu. Das zeigt, dass ein grosser Teil des Wachstums in wenig wertschöpfungsintensiven Branchen stattgefunden hat.

Wie geht es im Westen nun weiter? Lässt sich die Wachstums-Ära wiederholen? «Die Westschweiz hat dieses Modell nicht erfunden», sagt Lalive. Im Fall des Kanton Waadt habe die Strategie, wirtschaftsfreundlich zu sein und gleichzeitig Sozialprogramme auszubauen, wegen der Zusammensetzung der Regierung funktioniert – und weil es dank des Wachstums immer mehr zum Verteilen gegeben habe.

Das müsse aber nicht so bleiben. «In der Abschottung der Schweiz gegenüber dem Ausland liegt eine grosse Gefahr», sagt Lalive. «Die Westschweiz hat von der Öffnung des Arbeitsmarktes stark profitiert. Das kann sich auch wieder ändern, wenn sich die Schweiz etwa mit der EU überwirft.»

Schwächt sich das Wachstum ab?

Zudem könne auf den Boom der letzten 20 Jahre auch eine Phase der Stabilisierung folgen. Erste Anzeichen dafür sind sichtbar. Insbesondere der Kanton Genf wuchs in den letzten beiden Jahren unterdurchschnittlich, was auch damit zu tun hat, dass während der Coronakrise weniger Personal von internationalen Organisationen zuzog.

Schon zuvor hatte sich die Dynamik abgeschwächt. Zwischen 2016 und 2021 nahm die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Genf mit 4,1 Prozent zwar gleich stark zu wie jene der Schweiz und jene des Kanton Waadt mit 4,9 Prozent sogar stärker. Kantone wie Zürich (5,2%) und Aargau (6,0%) verzeichneten aber mehr Zuwachs.

Einkommen ungleich verteilt

Selbst wenn sich der Arbeitsmarkt-Boom in der Westschweiz fortsetzen sollte, sind Zweifel an ihrer Vorbildfunktion angebracht. «Die Primäreinkommen in der Romandie sind extrem ungleich verteilt», sagt Ökonom Rafael Lalive.

Während in der Deutschschweiz auch die einkommensmässig untersten Prozent noch ein paar Tausend Franken verdienten und den Rest ihres Lebensunterhalts mit Transferleistungen bestritten, erzielten die ersten 10 Prozent der Menschen in der Romandie keinen einzigen Franken Einkommen. Gleichzeitig seien die Reichen noch reicher als ennet dem Röstigraben.

«Ein Teil fühlt sich nicht mehr zugehörig»

«Es heisst häufig, die Romandie sei sozialer», sagt Lalive. «Doch in Sachen Einkommensverteilung herrschen schon fast Zustände wie in den USA.» Einerseits sei die Bedeutung der Arbeit etwas tiefer als in den Deutschschweizer Kantonen mit ihrem zwinglianischen Arbeitsethos – und andererseits liege das auch an der hohen Innovationskraft der Westschweizer Wirtschaft.

«In einer Wirtschaft, die sehr schnell innoviert, werden die einen schnell reich», sagt er. «Gleichzeitig gibt es Leute, die mit ihren Fähigkeiten nicht mehr gebraucht werden.» In Sachen Innovationskraft sei die Westschweiz Spitzenreiter in der Schweiz, nur Zürich könne die Region vielleicht noch übertrumpfen.

Eine solche Ungleichverteilung berge eine soziale Sprengkraft. «Sie wird etwas entschärft, weil es in der Romandie mehr Umverteilungsinstrumente gibt als in der Deutschschweiz», sagt Lalive. «Dass sich ein Teil der Menschen aber nicht mehr zugehörig fühlt, können diese nicht verhindern.»

