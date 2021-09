Luxusuhren Wie Chronext von Zug aus den globalen Uhrenhandel aufmischen will Der Zuger Luxusuhrenhändler Chronext geht an die Schweizer Börse. Dahinter stehen nicht nur monetäre Überlegungen. Maurizio Minetti 14.09.2021, 05.00 Uhr

Die beiden Chronext-Gründer Philipp Man und Ludwig Wurlitzer. Bild: Chronext

Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk erscheint Philipp Man zum Gespräch. Der 30-Jährige stammt aus Köln und hat in London studiert, wohnt aber seit neun Jahren in Zug. «Ich fühle mich hier wohl und möchte, sobald es geht, die Schweizer Staatsbürgerschaft beantragen», sagt Man.

Die Schweizer Tugenden hat er verinnerlicht. Neben der Pünktlichkeit auch die Liebe zu Luxusuhren. Philipp Man besitzt eine Menge davon – vor allem aber handelt er mit Tausenden Exemplaren. Auf der Handelsplattform Chronext, die er 2013 mit seinem Studienfreund Ludwig Wurlitzer in Zug gegründet hat, kostet keine Uhr unter tausend Franken. Die teuerste ist eine Patek Philippe Grand Complications für 385'000 Franken.

Umkämpfter Markt, der stark wächst

Chronext, so würde man auf Schweizerdeutsch sagen, ist ein Onlineshop für Occasionsuhren im Luxussegment. Das war die Geschäftsidee von Man und Wurlitzer, als sich die beiden Uhrenliebhaber in der Küche ihrer Londoner Wohnung erste Gedanken über eine eigene Firma machten. In der Branche spricht freilich niemand von Occasion oder Secondhand, sondern von «Certified Pre-Owned». Die Bezeichnung soll ausdrücken, dass der Verkäufer die Echtheit der Uhr garantiert.

Als Chronext anfing, steckte der Markt für gebrauchte Luxusuhren noch in den Kinderschuhen, mittlerweile gibt es global viele Konkurrenten und sogar alteingesessene Händler wie Bucherer verkaufen «Certified Pre-Owned»-Uhren. Glaubt man Marktprognosen, wird sich das Geschäft zunehmend ins Internet verlagern. Während laut dem Beratungsunternehmen McKinsey 2019 rund 12 Prozent der Verkäufe von Premium- und Luxusuhren im Internet stattfanden, dürften es 2025 bereits 23 Prozent sein.

Chronext glaubt, durch den Verkauf von gebrauchten, aber auch neuen Uhren sowie durch die Verzahnung von Online und physischer Präsenz Vorteile zu haben in diesem stark umkämpften Markt. Sorgte Chronext zu Beginn noch für Spott traditioneller Händler, vertreibt das Unternehmen mittlerweile Ware von fast 1500 Händlern, deren Namen aber geheim bleiben sollen. Bekannte Topmarken wie Rolex, Omega oder IWC haben die Möglichkeit, ihre Ware bei Chronext zu platzieren. Dieses Plattformgeschäft macht zwei Drittel des Umsatzes aus, den Rest erwirtschaftet Chronext mit eigenem Handel.

Firmenwert dürfte rund eine Milliarde erreichen

109 Millionen Franken Umsatz hat das Unternehmen 2020 mit rund 120 Angestellten erwirtschaftet. Damit ist Chronext ein kleiner Fisch im globalen Luxusuhrenhandel. Zum Vergleich: Der weltweit grösste Uhren- und Schmuckhändler Bucherer machte vor der Pandemie schätzungsweise rund 1,6 Milliarden Umsatz. Doch die jährlichen Wachstumsraten von Chronext sind enorm. Dieses Jahr peile man ein Wachstum von 40 Prozent an, sagt Man. 2020 machte der Handel mit neuen Uhren 76 Prozent des Umsatzes aus, künftig möchte Man den Anteil der gebrauchten Uhren steigern, denn diese versprechen eine höhere Gewinnmarge.

Seit der Gründung haben Investoren über 100 Millionen Franken in das Unternehmen gesteckt, ohne dass Chronext je Gewinn erwirtschaftet hätte. Doch CEO Philipp Man stellt klar: «Wenn wir wollten, könnten wir heute schon einen Gewinn ausweisen, aber wir reinvestieren die Gewinne in Technologie und Markenaufbau.» Schon bald werden die Investoren aber Gewinne erwarten, denn Chronext geht jetzt an die Börse – in der Schweiz, versteht sich. Man sagt:

«Wir sind ein Schweizer Unternehmen und als solches war immer klar, dass wir an die Schweizer Börse wollen.»

Der für das vierte Quartal 2021 angepeilte Börsengang soll eine Kapitalerhöhung von rund 250 Millionen Franken umfassen. Der Marktwert dürfte Insidern zufolge rund eine Milliarde Franken erreichen. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange sei der «natürliche nächste Schritt», um «die Sichtbarkeit und das Vertrauen in die Marke sowie das internationale Profil des Unternehmens» zu stärken, sagt Man, der an der Cambridge Judge Business School eine Abschlussarbeit über den Luxusuhrenmarkt verfasst hat. Die Aktien werden privaten und institutionellen Anlegern in der Schweiz sowie institutionellen Anlegern in bestimmten anderen Ländern angeboten.

Zug bleibt auch zukünftig Hauptsitz

Mit dem frischen Geld möchte das Unternehmen sein Wachstum vorantreiben. Heute ist Chronext vor allem im deutschsprachigen Raum aktiv. «Wir möchten in Europa weiterwachsen und in den USA Fuss fassen», sagt Man. Die Mittel aus dem Börsengang könne Chronext zum Beispiel für Zukäufe nutzen.

Obschon das operative Geschäft grösstenteils aus Köln betrieben wird, soll Zug der Hauptsitz bleiben, bekräftigt Man. Vor fünf Jahren sagte er dieser Zeitung, Wurlitzer und er hätten sich für Zug entschieden, weil die Miete in Zürich zu teuer war. In Zug habe man über Bekannte ein sehr gutes Angebot gefunden. Nach mehreren Umzügen residiert Chronext heute am Feldpark 9 in Zug. Hier betreibt das Unternehmen auch eine «Lounge», sprich eine Art Showroom. Interessierte können nach einer Terminvereinbarung Uhren anprobieren, die sie online gesehen haben. Zehn weitere solche Läden hat Chronext. Die «Lounges» betreibe man aber nicht, um die Verkäufe anzukurbeln, betont Man:

«Sie bringen Vertrauen. Die Kunden sehen so, dass wir wirklich existieren. Das ist für ein Technologieunternehmen wichtig.»

Sichtbarkeit soll auch der Börsengang bringen. Das wird im Kampf gegen die Grossen der Branche sicher helfen.