Sempach Wie der Medtechkonzern B. Braun durch die Coronakrise kommt Desinfektionsmittel und Spritzen von B. Braun sind während der Pandemie gefragt. Nun wird in Sempach und Escholzmatt ausgebaut. Maurizio Minetti 21.05.2021, 05.00 Uhr

Bei B. Braun in Sempach wird Desinfektionsmittel hergestellt und abgefüllt. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 7. Mai 2021)

Promanum pure, 500 Milliliter, parfümfrei. Beim Eingang von B. Braun in Sempach steht ein Desinfektionsmittelspender, wie man sie seit Frühjahr 2020 praktisch überall sieht. Der Unterschied: In diesem Fall kommt der Inhalt nicht von irgendwo her; die Substanz wird gleich an Ort und Stelle produziert und in grüne Plastikflaschen abgefüllt. B. Braun ist in der Schweiz einer der wichtigsten Hersteller von Hand- und Oberflächendesinfektionsmittel. Das war schon von der Pandemie so. Letztes Jahr hat sich die Systemrelevanz von B. Braun bestätigt.

Rückblende: Es ist März 2020 und die Pandemie soeben ausgebrochen. Mehrere Schweizer Spitäler bestellen ganze Jahresrationen Desinfektionsmittel, B. Braun muss praktisch über Nacht die Produktion massiv ankurbeln. Der Alkohol – die Basis für alle Desinfektionsprodukte von B. Braun – wird zeitweise knapp, der Ethanolproduzent Alcosuisse in Schachen kann nicht genug davon nach Sempach liefern, also müssen Rohstoffe aus dem Ausland importiert werden.

Eine Zeitlang wird B. Braun gar vorgeworfen, zu viel Desinfektionsmittel zu exportieren, während es hierzulande dringend gebraucht wird. Dabei hat die B. Braun Medical AG in Sempach schon immer den grössten Teil der hier hergestellten Ware exportiert. «Wir mussten Verträge einhalten und konnten nicht einfach unsere ausländischen Kunden im Stich lassen», rechtfertigt sich Roman Kübler, der seit Anfang 2019 die Geschäfte von B. Braun in der Schweiz leitet.

Roman Kübler, CEO der B. Braun Medical AG. Bild: Manuela Jans-Koch (Sempach, 7. Mai 2021)

Sechs Tage pro Woche habe man unter Hochdruck produziert, am Sonntag mussten die Maschinen ruhen, berichtet Kübler bei einem Besuch in Sempach. 20 Millionen Flaschen mit Desinfektionsmittel haben letztes Jahr das Sempacher Werk verlassen – Rekord. Dieses Jahr könnten es bis zu 25 Millionen sein. Für mehr reicht die Kapazität aktuell nicht. «Wir sind am Anschlag», sagt Kübler und zeigt auf Paletten voller Ware.

Geschäft mit chirurgischen Instrumenten harzt

Schon vor der Pandemie war der Ausbaubedarf in Sempach vorhanden, die Coronakrise hat die Pläne nun beschleunigt. Vor einem Jahr haben die Bauarbeiten an einem neuen Produktionsgebäude samt Abteilung für Forschung und Entwicklung in Sempach begonnen. Kostenpunkt: 70 Millionen Franken. Voraussichtlich nächstes Jahr wird der Bau fertig sein. Im Laufe von 2023 wird es möglich sein, die Kapazitäten auf 40 Millionen Flaschen pro Jahr zu verdoppeln.

Damit aber nicht genug. B. Braun hat auch für das Werk in Escholzmatt Ausbaupläne, die allerdings noch nicht ganz spruchreif sind. So viel kann Kübler verraten:

«Wir werden einige Millionen Franken investieren, um bis 2025 auch in Escholzmatt die Produktion auszubauen.»

Im Entlebuch stellt B. Braun unter anderem Spritzen her, die vorwiegend in Intensivstationen zur Anwendung kommen. Die Nachfrage nach Spritzen sei seit einem Jahr konstant hoch, sagt Kübler. Erst vor fünf Jahren hatte B. Braun 50 Millionen Franken in Escholzmatt investiert.

Der 41-Jährige legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass B. Braun kein Krisengewinner ist. Der gebürtige Deutsche sagt:

«Ja, wir haben mehr Desinfektionsmittel und Spritzen verkauft, andere Bereiche leiden aber unter der Pandemie.»

So verkauft B. Braun unter anderem auch chirurgische Instrumente. Weil Spitäler über einen längeren Zeitraum keine Operationen durchführen konnten, ist der Umsatz in diesem Bereich geschrumpft. Insgesamt konnte B. Braun letztes Jahr in der Schweiz den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr darum «nur» um knapp 4 Prozent auf fast 400 Millionen Franken steigern. Der Gewinn blieb stabil.

Lukrativer Auftrag des Bundes

Auch die Belegschaft ist nicht gross gewachsen: 360 Personen arbeiten in Sempach, rund 300 in Escholzmatt. Schweizweit sind es inklusive der Niederlassungen in Crissier, Luzern und Zürich über 1100. Jüngst hat B. Braun aber einen Auftrag erhalten, der sich auch auf die Belegschaft ausgewirkt hat: Der Bund hat B. Braun beauftragt, Covid-Impfsets herzustellen. «Dazu gehört praktisch alles, was man braucht, ausser der Impfstoff selber», erklärt Kübler. Die Konfektionierung der Sets – weitestgehend in Handarbeit – laufe in Sempach und Crissier seit Ende 2020 auf Hochtouren. An beiden Standorten seien dank dem Auftrag je 40 Temporärstellen geschaffen worden. «Wir gehen davon aus, dass einige davon fest angestellt werden», sagt Kübler.

Angesichts der schrumpfenden Bereiche innerhalb der Firmengruppe ist B. Braun vielleicht nicht der klassische Krisengewinner. Geldsorgen hat das Medtechunternehmen aber auf jeden Fall keine. Die B. Braun Medical AG gehört zum privat gehaltenen deutschen B.-Braun-Konzern, der weltweit 65'000 Personen beschäftigt. Die in Luzern wohnhafte Familie Schwöbel hält einen Minderheitsanteil an der Schweizer Niederlassung. Carla Schwöbel legte 1973 mit ihrem Mann den Grundstein für den Schweizer Sitz. Ihr Urgrossvater hatte B. Braun 1839 im deutschen Melsungen gegründet.

Geht es nach Roman Kübler, ist die Geschichte des Unternehmens hierzulande noch lange nicht zu Ende, im Gegenteil. «Die Investitionen in Sempach und Escholzmatt reichen für die nächsten 10 bis 15 Jahre», sagt er. Bei Bedarf könne man danach weiter ausbauen.