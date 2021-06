Authena: Wie das Zuger Start-up Produktfälschungen bekämpft

Zug Falscher Wein, kopierte Ersatzteile: Wie ein Start-up Produktfälschungen bekämpft Das Zuger Jungunternehmen Authena hat eine Technologie entwickelt, die Produktfälschungen verhindern soll. Nun hat das Start-up einen Grosskunden geangelt – und eine Finanzierungsrunde steht kurz vor dem Abschluss. Maurizio Minetti 16.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Authena-CEO Matteo Panzavolta (rechts) und Chief Product Officer Nicola Fantini zeigen eine Anwendung ihrer Technologie. Bild: PD

Tignanello, Sassicaia, Amarone. Italienische Weine lassen die Herzen von Feinschmeckern höher schlagen. Doch nicht immer ist in der Flasche auch drin, was die Etikette verspricht. Ende des vergangenen Jahres hat die italienische Polizei eine kriminelle Bande geschnappt, die zwischen 2016 und 2018 im Tessin etwa 54'000 Flaschen gefälschten Wein in Umlauf gebracht hat. Eines der Opfer war der Surseer Händler Otto’s. Eine Million Euro sollen die Fälscher damit verdient haben.

Produktfälschungen sind über alle Kategorien hinweg ein globales Problem. Mit entsprechenden finanziellen Folgen, Reputationsschäden und Sicherheitsrisiken für Hersteller und Konsumenten. Matteo Panzavolta will dieses Problem lösen. Der 45-jährige Ingenieur hat 2018 in Zug ein Start-up gegründet, das sich den Kampf gegen Produktfälschungen auf die Fahne geschrieben hat.

Elektronisches Siegel schützt Produkte

Das System von Authena funktioniert so: Ein Produkt, zum Beispiel eine Wein- oder Parfumflasche, wird mit einem NFC-Transmitter versehen, der als elektronisches Siegel fungiert. Damit können Hersteller die Authentizität ihrer Produkte garantieren und in Echtzeit unautorisierte Interaktionen erkennen. Öffnet jemand zum Beispiel eine Flasche, wird dies registriert und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Verbraucher können die Echtheit der Produkte mit einer App überprüfen. «Unsere Lösung verhindert Betrug auf allen Ebenen», sagt der Italiener, der seit 2009 in der Schweiz lebt.

Die von Authena entwickelte Technologie zur Nachverfolgung von Lieferketten basiert auf der Ethereum-Blockchain, die ebenfalls in Zug entwickelt worden ist und heute weltweit eingesetzt wird. Das Zuger Blockchain-Ökosystem und die Nähe zum Grossraum Zürich waren die Hauptgründe dafür, dass Panzavolta sein Start-up in Zug angesiedelt hat.

Diverse Branchen können die Technologie einsetzen

80 italienische und spanische Weinhersteller haben das System letztes Jahr eingeführt. Ein grosser Schweizer Weinhändler sei ebenfalls interessiert, verrät Panzavolta. Doch die Technologie sei auf viele Branchen anwendbar. Mit einem grossen Pharmakonzern sei man derzeit im Gespräch. Hier sind Produktumleitungen ein grosses Problem: Gemeint ist damit, dass Kriminelle nationale Preisunterschiede in einem global regulierten Marktumfeld ausnutzen. So werden pharmazeutische Produkte beispielsweise in ein nordafrikanisches Land exportiert und von dort in ein reicheres Land weitergeleitet, um die volkswirtschaftlich begründeten Preisunterschiede zum eigenen finanziellen Vorteil gegeneinander auszuspielen. Diese Produktumleitungen führen für Konzerne jährlich zu Schäden in Milliardenhöhe.

In der Maschinenindustrie geht es vor allem um Fälschungen von Ersatzteilen. Panzavolta kennt dies aus eigener Erfahrung, war er doch die letzten 20 Jahre unter anderem bei Industriegrössen wie General Electric und Honeywell tätig, wo er zuletzt als globaler Innovationsverantwortlicher oft mit Fälschungen konfrontiert war.

2,5 Millionen US-Dollar für die weitere Expansion

Kürzlich ist Authena im Bereich Pflanzenschutzschutzmittel eine strategische Partnerschaft mit Lonza Specialty Ingredients (LSI) eingegangen. Dabei handelt es sich um die Spezialitätenchemiesparte des Basler Traditionskonzerns. In einer Mitteilung lässt sich ein LSI-Manager mit der Aussage zitieren, Authena verfüge über die «weltweit beste Lösung zur Bekämpfung von Produktfälschungen». In einem ersten Schritt fokussieren LSI und Authena ihre Zusammenarbeit auf Brasilien, wo rund jedes vierte Landwirtschaftsprodukt gefälscht sein soll. Nach dem Versuch in Brasilien soll Authena Anwendungen in ganz Lateinamerika, in der Schweiz und in weiteren Ländern entwickeln.

Drei Jahre nach der Gründung kann Authena damit schon beachtliche Erfolge vorweisen. Das Zuger Jungunternehmen hat letztes Jahr bei den «Top 100 Swiss Startup Awards» die Publikumsabstimmung gewonnen. Nun möchte Authena durchstarten. Eine Finanzierungsrunde in der Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar stehe kurz vor dem Abschluss, sagt Matteo Panzavolta. Derzeit beschäftigt er erst eine Handvoll Personen, dafür aber in vielen Ländern wie Italien, Ukraine, Brasilien oder Argentinien. «Wir müssen dort präsent sein, wo unsere Kunden sind», sagt der CEO. Mit dem frischen Geld soll das Team am Hauptsitz in Zug und weltweit in kommerzieller und technischer Hinsicht ausgebaut werden.