Willisau Das ist der neue Logistik-Chef der Competec-Gruppe Thomas Gasser übernimmt die Funktion im Sommer. Er war zuvor unter anderem Leiter Logistik und Business Development beim Migros-Verteilbetrieb im aargauischen Suhr. 04.04.2022, 17.57 Uhr

Tritt per 1. Juli seine neue Position als CEO der Competec Logistik AG an: Thomas Gasser. Bild: PD

Die aargauisch-luzernische Competec-Gruppe, zu der unter anderem der Onlineshop Brack gehört, hat einen neuen Logistikchef. Thomas Gasser wird CEO der Competec Logistik AG und Mitglied der Unternehmensleitung der Firmengruppe, teilt das Unternehmen mit. Gasser tritt die Nachfolge von Lukas Camenzind an, der die Betreibergesellschaft des Competec-Logistikzentrums in Willisau seit Februar dieses Jahres interimistisch führt. Der ehemalige Schwyzer Banker folgte damals auf Riet Steiger, der die Funktion kurz vor der Pandemie, im Oktober 2019, übernommen hatte.

Thomas Gasser tritt seine Stelle offiziell am 1. Juli an. Lukas Camenzind wird ihn in den darauffolgenden Wochen intensiv begleiten, um einen guten Übergang zu gewährleisten, schreibt Competec weiter. Danach widmet sich Camenzind wieder seinen Mandaten als selbstständiger Berater.

Thomas Gasser verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Logistik und Supply Chain Management. Sein Werdegang umfasst führende Logistikpositionen bei Unternehmen wie Migros, Fiege Logistik und IWC. 2016 bis 2021 war er Leiter Logistik und Business Development beim Migros-Verteilbetrieb im aargauischen Suhr, wo ihm sieben Abteilungen mit insgesamt mehr als 150 Mitarbeitenden berichteten. Zuletzt war der 41-Jährige als selbstständiger Berater und Interim-Manager tätig. Seit 2019 fungiert er als Moderator des «Swiss Supply Chain Think Tank» und ist Mitglied der Prüfungskommission für angehende Eidg. dipl. Logistikleiterinnen und Logistikleiter beim Fachverband GS1 Schweiz. Thomas Gasser verfügt über einen Master in Business Management der Universität St.Gallen sowie ein Diplom in Digital Excellence vom Lausanner International Institute for Management Development und hat das Advanced Management Program der Harvard Business School in Boston absolviert. (mim)