Russische Gelder und Rohstoffe: Kanton Zug gerät in Erklärungsnot

«Willkommenskultur» in Zug Drehscheibe für russische Gelder und Rohstoffe: Ein Kanton gerät in Erklärungsnot In einer ausserordentlichen Pressekonferenz äusserte sich die Zuger Regierung am Freitag zu den Folgen des Ukraine-Krieges für den Wirtschaftsstandort Zug – und ob sie bald mit einem zweiten Fall Nord Stream 2 rechnet. Klarheit schuf sie aber nur bedingt. Gregory Remez Jetzt kommentieren 04.03.2022, 18.17 Uhr

Es ist unüblich, dass sich Kantonsregierungen zu aussenpolitischen Fragen äussern. Dennoch traten am Freitag vier Mitglieder des Zuger Regierungsrates vor die Medien, um ebendies zu tun. Man wolle damit ausdrücken, dass der Kanton Zug mit seinen internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen von der aktuellen Lage besonders betroffen sei, sagte Landammann Martin Pfister (Mitte). «Es ist uns wichtig, zu zeigen, dass wir diese Betroffenheit erkennen» – nicht nur wegen der ansässigen Unternehmen mit russischem Hintergrund, sondern auch wegen der «nicht unbedeutenden ukrainischen und russischen Diaspora».

Die Zuger Regierungsräte (von links): Andreas Hostettler, Martin Pfister, Silvia Thalmann-Gut und Heinz Tännler an der Pressekonferenz im Regierungsgebäude in Zug. Bild: Urs Flüeler/Keystone (4. März 2022)

Es war eine bemerkenswerte Kehrtwende, die die Zuger Regierung an diesem Morgen vollzog – vergleichbar mit jener des Bundesrates zu Wochenbeginn, als dieser verkündete, die Schweiz werde sich den EU-Sanktionen gegen Russland nun doch anschliessen. Noch vor wenigen Tagen hatte die an der ausserordentlichen Pressekonferenz ebenfalls anwesende Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut (Mitte) gesagt, mögliche Verwicklungen von in Zug ansässigen Firmen in einen geopolitischen Konflikt seien «für den Kanton kein Thema».

40 Unternehmen mit «russischem Konnex»

Nun also, am neunten Kriegstag in der Ukraine, sahen sich die Regierungsverantwortlichen offenbar genötigt, über die Auswirkungen des Krieges sowie der Sanktionen auf den Wirtschaftsstandort Zug zu sprechen. Sie taten dies, wie schon der Bundesrat, auf zuletzt stark gestiegenen öffentlichen Druck hin. Aufgrund der Bedeutung von Zug als Drehscheibe für russische Gelder und Rohstoffe hatten insbesondere linke Exponenten gefordert, die Kantonsregierung solle ihre Wegschaumentalität endlich ablegen und klare Haltung zeigen.

Als Antwort darauf betonte die Zuger Regierung am Freitag, die Massnahmen des Bundesrates zu unterstützen und diese vollumfänglich umzusetzen. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Verflechtung russischer Unternehmen im Kanton Zug seien genaue Aussagen jedoch schwierig, räumte Thalmann-Gut ein, da es keine Definition eines «russischen Unternehmens» gebe. Hinzu komme, dass die Wirkung der Sanktionen auf direkt oder indirekt betroffene Personen oder Firmen derzeit nur schwer fassbar sei.

Gemäss Thalmann-Gut hatte die Kontaktstelle Wirtschaft des Kantons Zug in den letzten acht Jahren Kontakt mit rund 40 Unternehmen und 900 Beschäftigten, die einen «russischen Konnex» aufweisen und hauptsächlich in den Branchen Energie, Rohstoffe, Dünger sowie Finanzen tätig sind. Darin enthalten seien auch jene 106 Mitarbeitende, die die in Zug ansässige Betreibergesellschaft der russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 am Montag entlassen hatte.

Angesprochen auf die Verwirrung, für die sie mit ihrer Aussage zu einem vermeintlichen Konkurs der Firma unter der Woche gesorgt hatte, präzisierte Thalmann-Gut, dass bis dato noch kein derartiges Verfahren eröffnet worden sei. «Weil aber die Konten von Nord Stream 2 infolge der US-Sanktionen gesperrt sind, besteht eine De-facto-Insolvenz.»

Wegfall der Steuern für den Kanton «verkraftbar»

Kurz darauf sprach Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) von lediglich 20 Gesellschaften und 300 Steuersubjekten, bei denen die Zuger Finanzdirektion einen direkten Bezug zu Russland identifizieren konnte. Von diesen habe der Kanton für die Steuerperiode 2020 insgesamt 21 Millionen Franken und die zugerischen Gemeinden 10 Millionen Franken eingenommen. Das sei zwar ein substanzieller Beitrag, ihr Wegfall für Zug aber «verkraftbar».

Das Problem: Die genaue Zahl der Niederlassungen mit «russischem Konnex» kennt die Zuger Regierung nicht. Gemäss Ausführungen von Thalmann-Gut könnten es «auch deutlich mehr als 40 Unternehmen sein». Eine Statistik wird nicht geführt – und ist auch nicht in Planung. Dass damit ein Wildwuchs von intransparenten Gesellschaften begünstigt wird, wie dem Kanton immer wieder vorgeworfen wird, glaubt dieser nicht.

«Wir haben auch bei uns Niederlassungsfreiheit», sagt Thalmann-Gut. Die überwältigende Mehrheit der 37'000 im Handelsregister eingetragenen Unternehmen geschäfte absolut redlich. Tännler ergänzt:

«Wir haben eine Willkommenskultur für alle Unternehmen und Private, die sich an die hiesigen Gesetze, Standards und ethischen Vorgaben halten. Diese Leitlinien werden wir auch jetzt nicht verlassen.»

Ob der Kanton aufgrund der Sanktionen oder konjunktureller Folgen bald mit einem weiteren Fall Nord Stream 2 rechne? «Da habe ich mich wohl etwas zu sehr aus dem Fenster gelehnt», erklärte Thalmann-Gut, die vor ein paar Tagen noch davor gewarnt hatte, dass infolge der Sanktionen bald «weitere Unternehmen in Bedrängnis kommen» dürften. Nun verwies sie darauf, dass es nicht Aufgabe des Kantons sei, die Auswirkungen der Sanktionen zu untersuchen. «Die Zuger Wirtschaft ist derzeit nicht beunruhigt. Die Situation wird aber mit Respekt beobachtet.»

