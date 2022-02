Schindler-VRP zum Oetterli-Abgang: «Brauchen ein Kriegskabinett»

Interview Schindler-Präsident Napoli äussert sich erstmals zum Oetterli-Abgang: «Wir brauchen nun ein Kriegskabinett» Silvio Napoli führt Schindler seit gut vier Wochen im Doppelmandat. Erstmals nimmt er Stellung zum überraschenden Rücktritt von Ex-CEO Thomas Oetterli und sagt, wie er den Luzerner Liftbauer wieder konkurrenzfähiger machen möchte. Interview: Gregory Remez Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silvio Napoli, CEO und Verwaltungsratspräsident von Schindler, am Konzernhauptsitz in Ebikon. Bild: Boris Bürgisser (16. Februar 2022)

Was wäre Ihr erster Gedanke, wenn Sie hören, dass eine Firma vier Wochen vor der Bilanzmedienkonferenz ihren CEO vor die Tür stellt?

Silvio Napoli: Solche Dinge können in jedem Unternehmen passieren, vor allem in einem mit langjähriger Geschichte. Veränderungen gehören zum Leben.

Seien Sie ehrlich. Sie würden denken: Da ist doch was faul.

Nicht unbedingt. Es gibt für ein Unternehmen nie eine richtige oder falsche Zeit für einen solchen Entscheid. Er wird gefällt, wenn er notwendig wird.

Zur Person Silvio Napoli, CEO und VRP von Schindler Der heute 57-Jährige war von 2014 bis 2016 bereits Schindler-CEO. 2017 wurde er als Nachfolger von Patron Alfred N. Schindler zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Seit dem 22. Januar 2022 führt Napoli den Konzern in einer Doppelrolle.

Es geht aber nicht um irgendein Unternehmen, sondern um Schindler, quasi ein Synonym für Besonnenheit. Der abrupte Abgang von Thomas Oetterli nach über 28 Jahren im Konzern riecht nach Zwist.

Thomas ist nicht abrupt gegangen. Er bleibt Schindler als strategischer Berater erhalten und dafür bin ich dankbar. Es ist also keine Trennung im Streit. Vielmehr verlangt die aktuelle Situation nach einer schlankeren Führungsstruktur.

Handelt es sich also um einen rein operativen Entscheid, der nichts mit den zuletzt durchzogenen Resultaten zusammenhängt?

Ja, es ist ein operativer und vor allem strategischer Entscheid. Die bisherige Führungsstruktur mit ihren «Checks und Balances» hat lange gut funktioniert, nun aber brauchen wir eine Art Kriegskabinett, um schneller auf die aktuellen Herausforderungen reagieren zu können.

Wenn es ein rein operativer Entscheid war, wieso hat man mit der Kommunikation nicht bis zur Bilanzmedienkonferenz gewartet?

Mit dieser Entscheidung haben wir gleich zu Beginn des Jahres die Weichen neu gestellt, um in neuer Struktur durchzustarten. Vier Wochen sind im gegenwärtigen Umfeld eine halbe Ewigkeit. Es wäre inkonsequent gewesen, weiter zuzuwarten.

Übernehmen Sie in diesem neuen Kriegskabinett die Rolle des Generals?

(lacht)

Ich habe mir diese Doppelrolle als CEO und Präsident nicht ausgesucht, sie entstand aus Notwendigkeit. Aber ich bin kein Einzelkämpfer. Wir agieren im Team. Deshalb haben wir beispielsweise auch die Funktion des Chief Operating Officers neu geschaffen. In dieser wird Paolo Compagna die Umsetzung der Konzernstrategie verantworten. Er ist jemand, der das Unternehmen sehr gut kennt. Mit ihm werden wir die nötigen Schritte schnell einleiten können.

Welche Schritte sind denn nötig? In den letzten Jahren ist der Margenrückstand auf die Konkurrenz gewachsen. Wie wollen Sie den aufholen?

Die Margen sind die Muskeln einer Firma. Und wenn die Konkurrenz da stärker wird, muss man das ernst nehmen. Wir werden an verschiedenen Punkten ansetzen müssen, etwa bei den Materialkosten oder den Lieferketten. Aber ganz ehrlich, nach der Einführung der neuen Struktur brauchen wir noch etwas Zeit, um konkrete Pläne zu präsentieren.

Wo liegen aktuell die grössten Baustellen?

Die Herausforderungen sind zahlreich: der starke Franken, der steigende Margendruck bei Neuinstallationen, die Unterbrüche in den Lieferketten, die noch andauernde Straffung unseres Produktportfolios sowie die Marktabschwächung in China. Keine dieser Herausforderungen ist neu, ich habe in meiner Schindler-Karriere alle schon mindestens einmal erlebt und gemanagt. Neu ist allerdings die Gleichzeitigkeit, das Tempo und das Ausmass der Entwicklungen. Das macht es für uns als Unternehmen extrem schwierig, darauf zu reagieren. Wir erleben gerade, was man als «perfekten Sturm» bezeichnet.

Wie lange wird es dauern, bis die neue Strategie herausgearbeitet ist?

Es wird sicher länger dauern als vier Wochen. (lacht) Denn nun ist Detailarbeit gefragt. Wir müssen genau eruieren, welche Anpassungen unseres Geschäftsmodells nötig sind, um wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Wir werden die Massnahmen wohl spätestens im Sommer kommunizieren.

Sie haben China angesprochen. Wie sind die Aussichten auf diesem für Schindler wichtigen Markt?

Hier herrscht angesichts der sich abzeichnenden Abschwächung Handlungsbedarf. Um das nach wie vor gigantische Marktpotenzial besser ausschöpfen zu können, braucht es neue Ansätze. Metropolen wie Schanghai oder Peking bleiben wichtig. Aber wir müssen uns fragen, ob riesige Bürokomplexe künftig noch dieselbe Rolle spielen werden wie in den letzten 30 Jahren. Hier könnte es einen Schwenk hin zum Wohnsektor geben.

Zusammenlegungen des CEO- und VRP-Postens sind unter Investoren zunehmend verpönt. Gab es negative Reaktionen seitens des Schindler-Aktionariats?

Nein, wieso auch? Das Modell ist zu hundert Prozent gesetzeskonform. In den USA ist es nach wie vor gängig. In der Schweiz gilt dagegen: Comply or Explain. Und ich glaube, die Leute verstehen gut, warum wir die Änderungen vorgenommen haben. Kommt hinzu, dass sie temporärer Natur sind. In zwei, drei Jahren werden wir wieder zur alten Führungsstruktur zurückkehren.

Wird dann ein neuer CEO ernannt?

Auf jeden Fall.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen