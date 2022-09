Six-Chef Jos Dijsselhof über Reformen an der Schweizer Börse

Interview Kommt es unter der neuen britschen Premierministerin zum Big Bang auf dem Aktienmarkt? Der Schweizer Börsenchef erklärt die Lage Die neue britsche Regierungschefin Liz Truss ist die Kandidatin der Brexit-Hardliner. Sie verspricht der Londoner City mit Blick auf die

EU-Regulierung eine Art neuen «Big Bang». Der Schweizer Börsenchef Jos Dijsselhof erklärt, warum er den britischen Weg trotz verweigerter Äquivalenz-Anerkennung durch die EU nicht gehen will. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.41 Uhr

Jos Dijsselhof ist Herr über die Schweizer Börse. Bild: zvg

Liz Truss, die neue Regierungschefin in Grossbritannien, verdankt ihre parteiinterne Wahl den Brexit-Hardlinern. Diese erwarten, dass die Boris-Johnson-Nachfolgerin dem Land neue wirtschaftliche Impulse verleiht. Am Londoner Finanzplatz geht das magische Wort Deregulierung um. Mehr als zwei Jahre nach dem Austritt aus der EU lobbyieren einflussreiche Interessengruppen für eine Art «Bing Bang» in der City.

Margaret Thatcher hatte dem Londoner Finanzmarkt 1986 mit einer umfangreichen Deregulierungskampagne einen grossen Vorsprung auf andere Finanzplätze, namentlich in Europa, verschafft. Einen ähnlichen Schub erhofft sich die Londoner Finanzgemeinde jetzt auch von Liz Truss.

Die Gelegenheit für radikale Reformen sei einmalig für eine ganze Generation, schreibt Michael Findlay, Chairman der London Stock Exchange, in einem vor wenigen Tagen publik gewordenen Brief an die Aufsichtsbehörde, die Financial Conduct Authority. Breite Kreise innerhalb der britischen Finanzbranche fordern eine entschiedene Abkehr von der zweiten europäischen Finanzmarktrichtlinie Mifid, die den Anlegerschutz auf Kosten der Gesamtattraktivität des Marktes viel zu weit in den Vordergrund gerückt habe.

Die Londoner Börse müsse ihre Kotierungsregeln lockern, um einen Abstieg in die Regionalliga zu verhindern, warnte Findlay. Die Banken sollten die seit 2018 geltende Trennung zwischen Wertschriftenanalyse und Wertschriftenverkauf aufheben und zu lockern seien auch die europäischen Solvenzvorschriften, damit britische Versicherungsunternehmen künftig wieder leichter am Finanzmarkt investieren könnten, lauten weitere Forderungen an die Aufsichtsbehörden.

Fühlen Sie sich von den Stimmen angesprochen, die für einen neuen «Big Bang» an der Londoner Börse lobbyieren?

Jos Dijsselhof: Nicht direkt. Die Situation von Six Swiss Exchange ist zwar ähnlich wie jene der London Stock Exchange, aber eben nicht gleich. Herr Findlay scheint für seinen Markt jetzt eine Chance zu sehen, durch regulatorische Änderungen die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Unsere Strategie ist es aber schon immer gewesen, so weit wie nur möglich mit der Regulierung der EU im Einklang zu sein. Natürlich pflegen wir zum Beispiel mit unserem Konzept der Selbstregulierung auch Unterschiede zum EU-Regulierungsansatz. Aber es gibt für uns keinen wichtigen Grund, von unserer Strategie gegenüber der EU abzuweichen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die EU aus politischen Gründen seit drei Jahren die Äquivalenz der Schweizer Börsenregulierung nicht anerkennen will.

Findlay scheint sich von einer starken Differenzierung gegenüber der EU wesentliche Wettbewerbsvorteile zu versprechen. Warum kommen Sie nicht zum gleichen Schluss?

Ich denke, man sieht in den Aussagen von Herrn Findlay, dass die EU und Grossbritannien eine Scheidung hinter sich gebracht haben. Aber wir waren eben nie mit der EU verheiratetet und müssen uns deshalb auch weniger abgrenzen. Es ist aber klar, wenn wir Chancen sehen, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Börsenplatzes zu verbessern, dann nutzen wir diese. Die Regulierung ist aber nur ein Element in einem komplexen System. Es geht auch um Steuern und viele andere Faktoren.

Die Schweiz und Grossbritannien suchen wirtschaftspolitisch nach Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit. Das gilt besonders auch für den Finanzbereich. Spüren Sie etwas davon?

Ja, sicher. Wir haben uns kurz nach dem Brexit bilateral darauf verständigt, die Äquivalenz der jeweiligen Börsenregulierung anzuerkennen. Seither werden Schweizer Aktien wieder auf britischen Plattformen gehandelt. Deren Marktanteil ist in der Folge wieder auf 30 Prozent gestiegen. Der Marktanteil an Schweizer Aktien an der Six Swiss Exchange liegt bei rund 70 Prozent. Diese Kooperation gilt es weiter zu vertiefen, ohne die Verbindungen zur EU zu kompromittieren.

Es gibt derzeit sehr wenige Börsengänge. Wie bewerten Sie die aktuelle Wettbewerbsdynamik unter den Börsen?

Die wirtschaftliche Gesamtsituation in Europa und in der ganzen Welt ist nicht sehr einladend für Firmen, einen Börsengang oder eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Zudem stehen wir auch in Konkurrenz zu den sogenannten Privatmärkten. Das sind Märkte, auf denen zum Beispiel Private-Equity-Investoren kapitalsuchende Unternehmen direkt finanzieren, ohne dass das breite Anlegerpublikum eine Gelegenheit erhält, mitzumachen. Und schliesslich müssen wir uns den kleineren Kuchen mit allen anderen Börsen und ausserbörslichen Plattformen in Europa und Übersee teilen.

Der Schweizer Sportschuhhersteller On hatte sich beim Börsengang vor einem Jahr für New York und gegen die Schweiz entschieden. Das muss eine grosse Enttäuschung gewesen sein für Sie.

Natürlich hätten wir diese grossartige Firma gerne an unserer Börse gesehen. Aber man muss auch sehen, dass ein Grossteil ihres Wachstums in den USA stattfindet. Der Marketingeffekt des Börsengangs in diesem Markt ist dementsprechend nicht zu unterschätzen. So gesehen ist der Entscheid über den Börsenplatz verständlich.

Sandoz ist auch eine globale Marke. Novartis will die Firma 2023 an die Schweizer Börse bringen. Dann war dieser Entscheid also keine Selbstverständlichkeit?

Nein, ich bin sicher, dass das keine automatische Entscheidung war. Aber Novartis hat eine lange Geschichte an der Schweizer Börse und die Firma hat auch viele Schweizer Aktionäre. Das sind starke Argumente für eine Kotierung von Sandoz in der Schweiz. Zudem ist unsere Börse sehr international und wir sind besonders attraktiv für Emittenten aus dem Gesundheitssektor.

Sie haben im vergangenen Jahr ein neues Kotierungssegment für kleine und mittelgrosse Firmen eingeführt, um diesen den Zugang zur Börse zu erleichtern. Bislang hat erst ein Unternehmen dieses Fenster genutzt. Das muss eine grosse Enttäuschung sein für Sie?

Natürlich hätten wir gerne mehr IPO an unserem neuen Segment gesehen. Aber der Hauptgrund dafür ist die wirtschaftliche Gesamtsituation und die damit verbundene Unsicherheit. Wir sind in Kontakt mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Firmen, um ihnen die Bedingungen und Vorteile einer Börsenkotierung darzulegen, und rechnen in den nächsten Jahren mit zehn bis zwanzig neuen Firmen in diesem Segment. Wir spüren ein grosses Interesse an unserem Angebot. Aber eben: Im Moment ist es eine schwierige Zeit für ein KMU, einen Börsengang anzupeilen.

Es gibt das Argument, dass Firmen erst dann an die Börse kommen, wenn sie die stärkste Wachstumsphase bereits hinter sich haben. Diese Früchte ernten dann allein die Private-Equity-Investoren. Was halten Sie von dem Argument?

Es ist so, dass wir derzeit in einem intensiven Wettbewerb mit diesen Privatmärkten stehen. Es geht rauf und runter in unserem Geschäft, aber öffentliche Börsen gibt es seit Hunderten von Jahren und es wird sie auch in Zukunft brauchen. Aber wir müssen auch Acht geben, dass die Anforderungen für eine Börsenkotierung kleinere Firmen nicht zu sehr benachteiligen. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr auch dieses neue Segment lanciert.

Die Familienaktionäre des traditionsreichen Schweizer Maschinenbauers Bobst haben im Juli angekündigt, dass sie die Publikumsaktionäre auskaufen und die Aktien von der Börse nehmen wollen. Ist das ein Signal, dass die Börsenkotierung nicht mehr attraktiv ist?

Ich kann nicht über einzelne Emittenten sprechen, bin aber grundsätzlich nicht besorgt, weil es immer wieder aus unterschiedlichen Gründen solche «Going-private» gibt. Was mir allerdings echte Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die Politik ihre Regulierungsprojekte oft nur auf börsenkotierte Firmen anlegt. Ich spreche zum Beispiel von neuen Auflagen im Zusammenhang mit Klimazielen oder Ähnliches. Börsenkotierte Firmen bilden eine leicht überschaubare Gruppe und lassen sich so natürlich leichter regulieren als private Unternehmen, die schon statistisch viel schwerer zu erfassen sind. Das Problem einer solchen Einseitigkeit ist natürlich, dass börsenkotierte Firmen dadurch benachteiligt werden, was auch uns als Börse schadet. Wir haben diese Kritik schon oft angemeldet, aber sie wird in der Politik bislang viel zu wenig zur Kenntnis genommen.

Der «Change-Manager» Der Niederländer Jos Dijsselhof ist seit Anfang 2018 Chef des Schweizer Finanzinfrastruktur- und Börsenbetreibers Six. Unter seiner Führung hat sich die im Eigentum der 130 Nutzerbanken stehende Organisation grundlegend verändert. Das Bezahlkartengeschäft wurde an die französische Worldline übertragen und der Erlös teilweise für den Kauf der spanischen Börse eingesetzt. Die Schweizer hatten sich auch intensiv um die Übernahme der Mailänder Börse bemüht, dabei aber gegen Dijesselhofs frühere Arbeitgeberin Euronext den Kürzeren gezogen.

