Credit-Suisse-Chef Gottstein steht laut Bericht vor dem Rücktritt

Wirtschaft Knall am Paradeplatz? Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein steht laut Bericht vor dem Rücktritt Die renommierte Wirtschaftszeitung «Wall Street Journal» schreibt, dass Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein bald seinen Rücktritt bekanntgeben wird. 26.07.2022, 21.08 Uhr

CS-CEO Thomas Gottstein soll vor dem Rücktritt stehen. Ennio Leanza / AP

Am Mittwochmorgen will die Credit Suisse ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlichen. Dazu soll aber gemäss einem Bericht des «Wall Street Journals» noch eine wichtige Meldung kommen: CS-Chef Thomas Gottstein soll gehen. Die Bank könnte bereits am Mittwoch den Rücktritt ihres Chefs ankündigen. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest.