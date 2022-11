ABB: Diese bekannten Investoren beteiligen sich an E-Mobility

Ladesäulen Elektromobilität: Amag- und Ikea-Erben investieren in das Ladesäulen-Geschäft der ABB – auch Ex-Nokia-Chef mischt mit Der Konzern beschafft bei illustren Investoren 200 Millionen Franken für seine E-Mobility-Tochter. Auch der Präsident Michael Halbherr steckt eigenes Geld in die Firma. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 21.11.2022, 11.20 Uhr

Externe investieren in die ABB-Elektromobilität. Walter Bieri / KEYSTONE

ABB hat für die wachstumsträchtige Tochtergesellschaft E-Mobility drei namhafte Drittinvestoren an Bord geholt. Die neuen Investoren beteiligen sich im Rahmen einer Privatplatzierung mit insgesamt rund acht Prozent an E-Mobility und zahlen dafür 200 Millionen Franken.

Hinter der in Sarnen im Kanton Obwalden ansässigen Firma «moyreal holding» steht Eva-Maria Bucher Haefner. Sie ist die milliardenschwere Erbin des 2012 verstorbenen Schweizer Unternehmers Walter Haefner, der es als VW-Generalimporteur (Amag) und Investor zu einem immensen Vermögen brachte. Im Rahmen der Erbteilung mit ihrem Bruder Martin Haefner, Hauptaktionär beim Stahlhersteller Swiss Steel, liess sich Eva Maria-Bucher Haefner ihren Amag-Anteil auszahlen.

Ikea investiert

Ihr Vermögen wird vom Schweizer Finanzmagazin «Bilanz» auf vier bis fünf Milliarden Franken geschätzt. Die Investorin besitzt einen renommierten Pferdestall in Irland und investiert an verschiedenen Orten in der Schweiz in innovative Immobilienprojekte.

Als zweiten E-Mobility-Investor nennt ABB die ebenfalls in der Schweiz ansässige Interogo Holding. Bei dieser Gesellschaft handelt es sich um den Investitionszweig der in Liechtenstein domizilierten Ikea-Eigentümerin Interogo Foundation. Interogo sei bereits im Frühjahr 2022 als Investorin im Gespräch gewesen, sagt ein ABB-Sprecher auf Anfrage. Der Konzern hatte damals weitgehende Sondierungen für eine Börsenöffnung von E-Mobility getroffen, das Vorhaben dann aber im Juni 2022 aufgrund der verschlechterten Marktbedingungen vorzeitig abgebrochen.

ABB will die auf die Herstellung von Ladesäulen zur Betankung von Elektrofahrzeugen spezialisierte Gesellschaft aber weiterhin als separates Unternehmen an die Börse bringen, wird CEO Björn Rosengren in einer Medienmitteilung zitiert. Derzeit visiert ABB die zweite Hälfte des kommenden Jahres für den Börsengang von E-Mobility an.

Auch Ex-Nokia-Chef ist dabei

Die Privatplatzierung ist für ABB eine willkommene Gelegenheit, die hohen Erwartungen an das Geschäft in Erinnerung zu rufen. Ein Vertreter von Interogo wird in der Mitteilung mit der Aussage zitiert, man beobachte den Markt für Ladesäulen schon lange und sei «beeindruckt von den Erfolgen des E-Mobility-Teams von ABB».

Derweil wird die juristisch schon vor einigen Monaten vollzogene Abtrennung der E-Mobility-Tochter vom ABB-Konzern weiter vertieft. Ein Zeichen dafür ist auch der Umstand, dass der im Februar zum E-Mobility-Verwaltungsratspräsident ernannte Zürcher Michael Halbherr ebenfalls an der aktuellen Privatplatzierung teilnimmt. Der frühere Nokia-Chef hat es als Business-Angel und Firmengründer zu einem Vermögen gebracht.

Bis 45 Prozent Wachstum

Über die Verteilung der Aktien unter den drei Neuinvestoren macht ABB keine Angaben. Mit Richard Silen wurde inzwischen aber ein Ikea-Vertreter in den E-Mobility-Verwaltungsrat gewählt. Zudem hat das Gremium mit Hakan Samuelsson, Annette Köhler und Peter Molengraaf drei neue, unabhängige Mitglieder erhalten.

ABB wollte bis im vergangenen Jahr mit dem Börsengang von E-Mobility einen Gesamterlös von 750 Millionen Franken erzielen. Unter Berücksichtigung eines internen Darlehens in Höhe von 100 Millionen Franken spricht der Konzern inzwischen von einem Erlösziel von 650 Millionen Franken. Dazu müsste er aufgrund der aktuellen Bewertungszahlen rund einen Viertel seines E-Mobility-Anteils an Dritte veräussern.

Im Februar hatte ABB für das E-Mobility-Tochter ein Wachstumsziel für das laufende Jahr von 40 bis 45 Prozent ausgegeben. Die Firma hatte 2021 einen Umsatz von 323 Millionen Dollar erzielt. Das mittelfristige Wachstumsziel beträgt laut ABB 25 Prozent bis 30 Prozent pro Jahr. ABB erwartet, dass ihre Tochter im laufenden Jahr in die schwarzen Zahlen kommt und mittelfristig eine Betriebsgewinnmarge von 15 Prozent bis 20 Prozent erreicht.

