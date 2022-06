Abstimmung: Alkohol gehört bei der Migros auch in die Regale

Pro & Kontra Alkoholverkauf Höchste Zeit für Ehrlichkeit: Bier, Wein und Co. gehören bei der Migros auch in die Supermarkt-Regale Die zehn Genossenschaften sollten in der Alkoholfrage Farbe bekennen. Faktisch wird das Verkaufsverbot ohnehin schon längst umgangen. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Das Alkoholverbot der Migros wurde zu einem Mythos hochstilisiert. Alex Spichale/WIR

Die Abstimmung über die Alkoholfrage ist eigentlich völlig überflüssig. Denn Alkohol verkauft die Migros schon lange. Über Denner, Migrolino und den Onlineshop. Seit der Umbenennung von Le Shop in migros.ch vor einem Jahr findet der Verkauf sogar unter dem Schriftzug Migros statt. Im Schweizer Alkoholmarkt ist die Detailhändlerin somit alles andere als ein kleiner Player.

Das ganze Gerede von Volksgesundheit und Duttis Idealen, die mit einer Aufhebung des gegenwärtig geltenden Alkoholverkaufsverbots in den Migros-Supermärkten verraten würden, ist deshalb heuchlerisch. Dies umso mehr, da Gründervater Gottlieb Duttweiler selbst gar nicht kategorisch gegen den Alkoholverkauf war. Das Verbot führte er unter anderem aus geschäftlichen Motiven ein. Später zeigte er sich offen für den Verkauf.

Doch das Verbot blieb und der legendäre Gründer und seine Ideale wurden zu einem Mythos hochstilisiert – was die Migros bis heute marketingmässig ausschlachtet. Die satten Einnahmen der Konkurrenz überlassen, will sie zugleich aber doch nicht. Über die Jahre führte sie den Verkauf von Wein, Bier und Co. durch die Hintertür ein. Von ihrem selbstauferlegten Alkoholverbot hat sich die Detailhändlerin inzwischen weit entfernt.

Es ist deshalb höchste Zeit, dass der Konzern Farbe bekennt und Alkoholika auch in die Migros-Ladenregale stellt. Und zwar konsequent in allen zehn Genossenschaften. Durch die zehn parallel stattfindenden Abstimmungen droht die Reform aber zu einem Flickenteppich zu verkommen. Für Migros-Präsidentin Ursula Nold wäre das «gelebte Vielfalt». Für Konsumentinnen und Konsumenten, die auch mal in einer anderen Region einkaufen, aber Verwirrung pur.

