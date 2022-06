Die Jagd nach Oligarchengelder und die Folgen für die Schweiz

Analyse Der Krieg führt zu einem Tugend-Wettbewerb der Finanzplätze: Weshalb die Schweiz fast nur verlieren kann Die Jagd nach versteckten Oligarchen-Geldern ermöglicht grossen Ländern einen Machtgewinn. Für die Schweiz gibt es auch mit einer gewissenhaften Umsetzung der Russland-Sanktionen nichts zu gewinnen. Eine Einschätzung. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Finanzplatz ist infolge des Kriegs in der Ukraine unter Zugzwang geraten. Bild: Gaetan Bally / Keystone

«Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss.» Die beliebte Redewendung mag nützlich sein, um sich im gewöhnlichen Alltag zusätzlichen Ärger vom Leib zu halten. In spannungsgeladenen und gefährlichen Situationen, wie sie der Krieg in der Ukraine gerade darstellt, ist sie aber mit Sicherheit die falsche Handlungsanweisung. Kein demokratisches Land darf sich dem Verdacht aussetzen, auch nur indirekt zur Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie beizutragen. Vor dem Hintergrund des Krieges sah sich im Februar auch die Schweiz veranlasst, ihr geliebtes Neutralitätsprinzip bis an die Schmerzgrenze zu strapazieren und die EU-Sanktionen gegen Russland vollständig zu übernehmen.

CH-Media-Wirtschaftsredaktor Daniel Zulauf. Bild: LZ

Zu diesen gehört nicht nur die Blockierung der Vermögen sanktionierter Oligarchen, die nach bisherigem Kenntnisstand rund 7,5 Milliarden Franken in der Schweiz gebunkert haben. Die westliche Allianz will auch wissen, wie viel Geld russische Bürger im Ausland horten, deren Namen nicht auf den schwarzen Listen der Oligarchen-Jäger stehen. Die Schweizer Banken hatten drei Monate Zeit, diese Zahlen zusammenzutragen und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zu melden. Heute Freitag ist Meldeschluss.

Bis zu 200 Milliarden Franken

Gezählt wurden die Vermögen aller russischen Staatsbürger oder in Russland wohnhafter Personen, die mindestens 100’000 Franken auf einer Schweizer Bank deponiert haben. Im Raum steht eine Zahl von 150 Milliarden bis 200 Milliarden Franken, wie sie im März von der Schweizerischen Bankiervereinigung geschätzt worden war. Das wären rund vier Prozent der in der Schweiz liegenden Offshore-Vermögen. Ein relativ gesehen geringer Betrag, befanden die Banken und die Schweizer Regierung im Einklang.

Unabhängig davon, was die Addition der Meldungen am Ende hergeben wird: Der Ärger für die Schweiz und ihre Banken ist programmiert. Ein «Briefing» der Helsinki Commission, einer von der Exekutive unabhängigen Kommission der amerikanischen Regierung und des US-Kongresses, die in der Zeit des Kalten Krieges geschaffen worden und einer breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbekannt geblieben war, sorgte Anfang Mai für einen Vorgeschmack auf den Shitstorm, wie er der Schweiz und ihrem Finanzplatz bald blühen könnte. Die Schweiz sei «eine führende Helferin» Wladimir Putins und seiner Gehilfen, hiess es schon in der Einladung zu der Onlinekonferenz, an der neben dem Investor und langjährigen Kremlkritiker Bill Browder auch der emeritierte Schweizer Strafrechtsprofessor Mark Pieth als Zeuge mitwirkte.

Der Kampf gegen die Kleptokratie

Zwar beklagte sich der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis schon im Vorfeld der Veranstaltung bei seinem amerikanischen Amtskollegen über die «inakzeptablen Unterstellungen» der Kommission und ihrer Teilnehmer und verlangte eine Entschuldigung. Doch Cassis dürfte selbst am besten gewusst haben, dass dies ein frommer Wunsch bleiben würde.

Bundespräsident Ignazio Cassis forderte von seinen US-Amtskollegen eine Entschuldigung. Bild: Peter Schneider / Keystone

Die Schweiz und ihre Banken dürfen mit Fug für sich in Anspruch nehmen, die internationalen Sanktionen gegen Russland nach guten Treuen umzusetzen. Doch im internationalen Kampf gegen die Kleptokratie, den alle Länder einschliesslich der Schweiz während vieler Jahre aus einer Mischung von Gleichgültigkeit und Eigennutz nur halbherzig zu führen bereit gewesen waren, reicht eine gewissenhafte Umsetzung von Regeln nicht mehr aus. Spätestens mit dem Beginn des russischen Feldzuges in der Ukraine ist das Thema zu einem politischen Machtinstrument grosser Länder geworden, die sich selbst und zum eigenen Vorteil das Etikett der Tugendhaftigkeit auf das Revers sticken wollen.

Schweizer Finanzplatz droht Schaden zu nehmen

In dieser Logik ist auch die Schweiz gefangen. Sie dürfte bald einmal in die Zwangslage geraten, russische Vermögen ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einzuziehen, wenn es der US-Regierung gelingt, ein im April lanciertes entsprechendes Gesetzesprojekt erfolgreich durch den Kongress zu bringen. Die ohnehin schon weidlich ins Wanken geratene Rechtssicherheit für ausländische Kunden auf dem Schweizer Finanzplatz würde damit weiteren Schaden nehmen.

Für internationale Finanzplätze wie die Schweiz können die aktuellen Erfahrungen nur eines bedeuten: Sie müssen lernen, die grossen politischen Risiken vorauszusehen und ihren Teilnehmern nur so viel Geschäft zu erlauben, wie sie ein kleines Land politisch auch mittragen kann. Das mögen manche Banken schon seit längerem begriffen haben, das Parlament scheint noch nicht so weit zu sein. Vor Jahresfrist hatte es sich geweigert, die Ausweitung des Antigeldwäschegesetzes auf die Anwälte auszuweiten. Dieser offensichtliche Fehlentscheid könnte sich jetzt bitter rächen, weil die Schweiz, ungeachtet der Summe der im Land aufgespürten russischen Vermögen, zu Recht oder nicht dem Verdacht ausgesetzt bleiben wird, viele weitere Milliarden hinter dem Anwaltsgeheimnis zu verbergen.

