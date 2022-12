Lohn-Information im Job-Inserat: Zwei Vorstösse von Min Li Marti

Arbeitsmarkt Kampf gegen die Lohndiskriminierung: Salärhöhe soll im Job-Inserat deklariert werden – jetzt wird die Politik aktiv Im Ausland wird das Salär vermehrt bereits in der Stellenannonce verraten. Das Ziel ist die Vermeidung von Lohn-Diskriminierung. Nun fordert eine Nationalrätin vom Bundesrat auch hierzulande Massnahmen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz sind viele Lohnunterschiede nicht objektiv erklärbar. Shutterstock

50’000? 70’000? 100’000 Franken? Die Antwort auf die Frage, welchen Lohn ein Job mit sich bringt, erfahren Kandidatinnen und Kandidaten gewöhnlich erst im Bewerbungsgespräch. In mehreren US-Staaten wie New York oder Kalifornien, aber auch in EU-Ländern wie Österreich ist dies anders. Dort schreibt das Gesetz vor, dass die Salär-Information bereits im Stelleninserat deklariert wird.

Wie CH Media kürzlich berichtete, wird diese Massnahme auch in der Schweiz von Grosskonzernen getestet. Sowohl Swisscom als auch die Post analysieren derzeit den Effekt von Lohnangaben in Annoncen. So erfahren Interessenten, dass das Hochschulpraktikum mit dem Titel «Step In Cloud DevOps Engineer» eine Lohnbandbreite zwischen 34'000 und 64'000 Franken im Jahr mit sich bringt. Und wer die Stelle «Zusteller*in Briefe und Pakete, 50–60 Prozent» in Scuol antritt, darf mit 52’000 bis 62’000 Franken rechnen.

SP-Nationalrätin reicht zwei Vorstösse ein

Ziel dieses Schritts ist es, unfaire Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen zu verhindern. «Wir sind überzeugt, dass diese Transparenz einen Beitrag leistet, um Diskriminierung zu verhindern», sagt Post-Sprecherin Léa Wertheimer. Post und Swisscom sind allerdings die Ausnahmen bei den grossen Schweizer Unternehmen.

SP-Nationalrätin Min Li Marti plant zwei Vorstösse, um die Lohntransparenz in der Schweiz zu erhöhen. zvg / LTA

SP-Nationalrätin Min Li Marti will deshalb nun auch auf politischer Ebene das Thema in den Vordergrund rücken. Sie kündigt gegenüber der «Schweiz am Wochenende» an, demnächst gleich zwei Vorstösse einzureichen. In einer Motion verlangt sie vom Bundesrat, dafür zu sorgen, dass bei allen Stellenausschreibungen für Jobs beim Bund oder bei bundesnahen Betrieben wie den SBB, Skyguide oder Ruag die Lohnbandbreite angegeben wird. Zudem soll das Lohnsystem transparent dargelegt werden.

Bund soll Pilotprojekt durchführen

In einem Postulat fordert Marti vom Bundesrat zu prüfen, ob ein wissenschaftlicher Pilotversuch durchgeführt werden kann. Dabei soll mit freiwilliger Beteiligung von Betrieben aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand eruiert werden, «ob mittels Lohntransparenz bei den Stelleninseraten ein Beitrag zur Vermeidung von Lohndiskriminierung geleistet werden kann».

Lohngleichheit sei als Ziel in der Verfassung verankert, sagt Marti. «Eine Lohntransparenz schon zu Beginn kann entscheidend dazu beitragen, dass Lohndiskriminierung gar nicht erst entsteht.» Zudem könnten nicht erklärbare Salärdifferenzen zu grosser Unzufriedenheit in Betrieben führen. Immer mehr Firmen würden von klassischen Einkommensmodellen mit hohen Boni wegkommen und auf Modelle setzen, die mehr auf Teamgeist und intrinsische Motivation beruhen. «Lohntransparenz kann dazu beitragen, diese Kultur zu stärken.»

Unterschiede summieren sich

Tatsächlich besteht in der Schweiz Nachholbedarf bei der Bekämpfung von Lohndiskriminierung, wie der «Gender Overall Earnings Gap» der EU-Statistikbehörde Eurostat zeigt. Dabei geht es um die Unterschiede beim Erwerbseinkommen zwischen 15- bis 64-jährigen Frauen und Männern, also vom Lohn bis zur Rente. Über alles gerechnet haben Frauen im Erwerbsalter in der Schweiz im Jahr 2018 um 43,2 Prozent weniger verdient als Männer.

Anna Sender, Dozentin an der Universität und Hochschule Luzern, sagt, dass Frauen in Lohnverhandlungen weniger erhalten als Männer. Anna Kulesza Photography / Aargauer Zeitung

2018 gehörte die Schweiz zu den Ländern mit den insgesamt grössten Erwerbseinkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern. Allein die Lohnungleichheit beträgt im privaten Sektor 19 Prozent, wie die neuste Auswertung des Bundesamtes für Statistik zeigt, die ebenfalls auf Zahlen von 2018 fusst. Knapp die Hälfte dieses Lohnunterschieds kann nicht mit objektiven Faktoren begründet werden.

Viele Firmen haben wohl Leichen im Keller

Anna Sender, Dozentin für Personalwesen an der Universität sowie der Hochschule Luzern, sagt, dass die Transparenz im Inserat durchaus den diskriminierenden Lohnunterschied verringern könne. «Studien haben gezeigt, dass Frauen in den Lohnverhandlungen im Schnitt weniger als Männer erhalten.» Wenn die Bandbreite von Anfang an klar sei, könne dies helfen. «Allerdings nützt es weniger, wenn nur das Minimum angegeben wird oder die Bandbreite sehr gross ist.»

Julia Brandl ist Professorin für Personalpolitik an der Universität Innsbruck. zvg / Aargauer Zeitung

Laut Julia Brandl, Professorin für Personalpolitik an der Universität Innsbruck, tun sich heute viele Firmen schwer mit der Lohntransparenz, weil sie wohl einige Leichen im Keller haben. «Wenn von heute auf morgen alle Firmen die Saläre ihrer Angestellten bekanntgeben müssten, kämen da wohl sehr viele unerklärliche Löhne zum Vorschein.» Denn die Mehrheit der Löhne entstehe heute ohne klares System, sondern aufgrund von situativen Kriterien oder aufgrund von Tradition. Unternehmen seien allerdings gut beraten, sich mit Änderungen anzufreunden, da Angestellte künftig mehr Transparenz einfordern würden.

