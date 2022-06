Aus Angst vor Inflation leitet die Nationalbank die Zinswende ein

Aus Angst vor Inflation Negativzinsen Adieu: Schon im September könnte sich sparen wieder auszahlen Das Inflationsgespenst nimmt Gestalt an. Die Negativzins-Ära könnte noch vor Jahresende Geschichte sein. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 16.06.2022, 17.52 Uhr

Da geht's lang: Nationalbank-Präsident Thomas Jordan weist den Weg aus der Negativzins-Ära. Keystone

Zum ersten Mal seit 15 Jahren erhöht die Schweizerische Nationalbank die Zinsen. Ihr Instrument dafür ist der Leitzins. Dieser steht jetzt bei -0,25 Prozent, nachdem dieser im Zug der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 auf das beispiellose und weltweit niedrigste Niveau von -0,75 gesenkt worden war.

«Der Franken ist nicht mehr hoch bewertet»

Das damalige Ziel der Nationalbank war es, eine weitere rasche Aufwertung des ohnehin schon überbewerteten Frankens gegenüber dem Euro und dem Dollar zu bremsen. Von diesem Ziel hat sich das Noteninstitut nun definitiv verabschiedet. «Der Franken ist nicht mehr hoch bewertet», sagte Nationalbank Chef Thomas Jordan anlässlich einer Pressekonferenz in Bern, auf der er die Motive der Nationalbank für die Einleitung der Zinswende genannt hatte.

Als Begründung führte Jordan die in den vergangenen Monaten stark beschleunigte Inflationsdifferenz zwischen der Schweiz und ihren wichtigsten Handelspartnern an. In den USA liegt die Teuerung bei 8,6 Prozent und auch im Euroraum ist sie bereits über die 8-Prozent-Marke geklettert. In der Schweiz beträgt sie dagegen erst 2,9 Prozent. Die Kaufkraft des Frankens ist gegenüber anderen Währungen grösser geworden, was der Nationalbank mehr Spielraum gibt, den Wechselkurs freier zu lassen, ohne der Wirtschaft zu schaden.

Der Euro-Kurs liegt immer noch über der Parität

Zwar hat sich der Franken am Donnerstag im Vergleich zum Euro deutlich aufgewertet, um zwei Prozent. Aber der Wechselkurs liegt immer noch über der Parität. Angesichts des unerwartet grossen Zinsschrittes der Nationalbank wäre auch ein Absinken des Eurokurses unter 1 Franken keine Überraschung gewesen. Doch offensichtlich nehmen die Marktteilnehmer bereits vorweg, dass auch die Europäische Zentralbank im Juli einen Zinsschritt in Höhe von 0,5 Prozentpunkten vornimmt und die Ära der Negativzinsen im Euroland mit einem Schlag beendet sein könnte.

Diese Vermutung liegt umso näher, als die EZB derzeit nur halb verdeckt hinter den Gardinen flankierende Massnahmen für die schuldengeplagten Euroländer im Süden auszuarbeiten scheint. Es sieht ganz danach aus, als werde die EZB für diese Länder ein neues Anleihenkaufprogramm auflegen. So will sie verhindern, dass sich die Kapitalmarktzinsen dort nach einer kräftigen Leitzinserhöhung allzu weit von jenen Deutschlands und anderer wirtschaftlich stärkerer Euro-Länder wegbewegen – so soll dem Risiko einer neuen Euro-Schuldenkrise Vorschub geleistet werden.

Ein wohlkalkuliertes Risiko

Die Nationalbank ist mit ihrem Zinsschritt somit ein wohlkalkuliertes Risiko eingegangen, das sich mindestens im Moment auszuzahlen scheint. Die Nationalbank «emanzipiere» sich von der EZB, lautet der Grundtenor unter den Kommentatoren, und das kommt gut an. Die Frankenhüter erkämpften sich zusätzliche Glaubwürdigkeit in ihrem Kampf gegen die Inflation, heisst es allenthalben. Diese werden nach der Prognose der SNB im laufenden Jahr bei durchschnittlich 2,8 Prozent zu liegen kommen und auch 2023 mit vorausgesagten 1,9 Prozent nur haarscharf unter die von der Nationalbank definierte Marke für Preisstabilität von 2 Prozent fallen.

Vor diesem Hintergrund sagte Jordan, dass «in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden könnten», je nachdem wie sich die Inflation weiter entwickelt. Beobachter gehen davon aus, dass die Nationalbank den Leitzins im September auf die Null-Linie oder vielleicht sogar etwas darüber anheben und die Ära der Negativzinse beenden wird.

Preiserhöhungen erfolgen rascher und werden einfacher akzeptiert

Das forsche Vorgehen der SNB hat gute Gründe. Die Kosten der Inflation würden dann am grössten, wenn diese ausser Kontrolle gerate und mit harten Massnahmen, insbesondere mit einer Serie heftiger Leitzinserhöhungen, bekämpft werden müsse, sagte Jordan am Donnerstag. Zwar liesse sich argumentieren, dass sich die Frankenhüter angesichts der hierzulande immer noch vergleichsweise milden Teuerung mehr Zeit hätten nehmen können.

Doch Jordan betonte unter Verweis auf Gespräche mit Unternehmern, dass inzwischen auch in der Schweiz Preiserhöhungen rascher weitergegeben und einfacher akzeptiert würden, als dies noch vor kurzem der Fall gewesen sei. Das Risiko von Zweitrundeneffekten, also von Preiserhöhungen, die sich aus vorausgegangenen Preissteigerungen ergeben (zum Beispiel Lohnerhöhungen), sei gestiegen, räumte Jordan ein. Zudem ist nicht auszuschliessen, dass neue Schocks, wie der Krieg in der Ukraine einer ist, die Preise von Rohstoffen und anderen wichtigen Gütern abermals in die Höhe treiben und die Normalisierung der Geldpolitik weiter erschweren könnten.

Im Urteil der Nationalbank ist die Schweiz wirtschaftlich robust genug, die nun eingeleitete Zinswende zu verkraften. Die Nationalbank geht davon aus, dass die Wirtschaft im laufenden Jahr bei niedriger Arbeitslosigkeit um 2,5 Prozent wachsen wird. Im kommenden Jahr ist allerdings mit einer deutlichen Wachstumsabschwächung zu rechnen.

