Start-up Kooky expandiert nach München mit Mehrwegbechern

Ausbau Kampf dem Kaffee im Karton: Schweizer Start-up Kooky expandiert mit Mehrwegsystem nach Deutschland An rund 200 Standorten in der Schweiz sind die Abgabestationen der Firma Kooky bereits installiert. Das Ziel: weniger Plastik- und Kartonverschwendung. Nun geht das Jungunternehmen einen Schritt weiter und denkt über eine Strategieanpassung nach. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Trinkbecher-Recycling-System Kooky: Das Start-up mit Sitz in Zürich wagt den Schritt ins Ausland. Pascale Weber Photography/Kooky

Sie sind praktisch, aber alles andere als umweltfreundlich: die Take-away-Kartonbecher für Kaffee und Tee mit Plastikdeckel, die zur morgendlichen Grundausrüstung vieler Pendlerinnen und Pendler gehören. Das Schweizer Start-up Kooky will dies ändern. Seit knapp eineinhalb Jahren bietet es ein Mehrwegbechersystem an und konnte davon bereits namhafte Partnerfirmen hierzulande überzeugen wie die SBB, Valora, aber auch die Universität St.Gallen (CH Media berichtete).

Die Idee von Kooky: Die Kunden beziehen ihr Heissgetränk bei einem Partner wie Avec, Caffè Spettacolo oder Vicafé in einem Kooky-Becher, der mit einem sogenannten RFID-Chip und einem QR-Code ausgestattet ist. Letzterer wird beim Kauf gescannt. Und wenn der Becher leer ist, kann man ihn in eine der inzwischen rund 200 Abgabesäulen in Zürich, Bern und Basel einwerfen. Die Kundschaft kostet das keinen Aufpreis. Mit der im App hinterlegten Kreditkarte wird einzig ein Depot von 1 Franken fällig, welches nach der Becherabgabe rückerstattet wird. Zudem bezahlen die Partnerfirmen eine Nutzungsgebühr pro Becher in der Höhe von 10 bis 20 Rappen – je nachdem, ob sie ihr Logo darauf sehen möchten.

40 Stationen in München

Kooky-Gründer Torge Barkholtz will in der Schweiz und in Deutschland expandieren. Pascale Weber Photography/Kooky

Noch bevor weitere Schweizer Städte ins Kooky-Netz aufgenommen werden, hat die Firma nun die Expansion nach Deutschland gewagt. «Wir haben im letzten Monat in München rund 40 Abgabestationen aufgestellt», sagt Kooky-Chef Torge Barkholtz. Zu den Partnerfirmen gehört unter anderem die in Deutschland bekannte Take-away-Kette Yorma's.

Die Expansion nach München sei von Anfang an geplant gewesen, sagt Barkholtz. Sein Mitgründer stamme aus der bayrischen Hauptstadt und er selbst habe dort fünf Jahre in der Gastronomie gearbeitet. «Wir konnten also von unserem Netzwerk profitieren.»

Konkurrenz-Dilemma in Deutschland

Wie die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, stösst die Expansion in München allerdings nicht nur auf Gegenliebe. Denn in der deutschen Metropole existieren bereits drei andere Mehrwegsystemanbieter. Und trotz Gesprächen über eine mögliche Kooperation sei diese noch nicht zu Stande gekommen, weil sich Kooky querstelle, sagen die Konkurrenten im Bericht.

Barkholtz sieht dies naturgemäss anders: «Wir sind sehr wohl offen für Kooperationen, wichtig ist für uns allerdings, dass die Becher mit RFID-Chips ausgerüstet sind, damit wir die abgegebenen Becher nach der Reinigung nicht von Hand sortieren müssen.» Dies wäre vor allem bei steigenden Volumen, von denen man ausgehe, ein logistisches Problem.

Gespräche mit möglichen Partnern laufen

Neu auch in München präsent: die Kooky-Abgabestationen. Bild: fv

Was Barkoltz in München in die Hände spielt, ist ein neues Gesetz, das vorschreibt, dass Gastronomen beim Take-away verpflichtet sind, Mehrwegbehälter immer als Alternative zu Einwegbehältern anzubieten.

In der Schweiz ist dies der Fall, allerdings arbeitet Kooky bisher nur mit seinen eigenen Bechern, die den Partnerfirmen zur Verfügung gestellt werden. Nun kündigt Barkholtz aber eine Anpassung der Strategie an: «Wir sehen uns als Infrastrukturanbieter, damit künftig auch Becher von anderen Anbietern in unsere Stationen eingeworfen werden könnten.» Wichtig sei einzig, dass sie von der Grösse her reinpassen und eben einen RFID-Chip vorweisen. Entsprechende Gespräche mit möglichen Partnern würden laufen. Aber: Um unser System weiter voranzubringen und weiterzuentwickeln, können wir jedoch nicht auf andere Marktteilnehmer warten und müssen vorangehen.»

Potenzial bei Spitälern und Universitäten

Barkholtz verweist auf die Tatsache, dass die Mehrwegbecher noch nicht einmal 1 Prozent des gesamten Take-away-Marktes ausmachen würden. «Noch immer werden täglich Millionen von Einwegbechern weltweit verkauft, das Potenzial ist also riesig.» Besonders grosse Chancen sieht er zudem bei geschlossenen Systemen wie zum Beispiel Spitälern, Universitäten oder grossen Bürokomplexen. Und auch weitere Städte sollen in den kommenden Jahren hinzu kommen.

Praktisch, aber umweltschädlich: Pappbecher-Kaffee mit Plastikdeckel. Stefan Kaiser (neue Lz)/ Neue Luzerner Zeitung

Doch wie viel ökologischer ist das Kooky-System tatsächlich? Auf der Website verweist das Start-up auf eine Studie des Bundesamtes für Umwelt. Demnach ist die Bilanz von Mehrweg- gegenüber den Einwegbechern ab 22 Wiederverwertungen besser. Laut Barkholtz lässt sich ein Kooky-Becher bis zu 500-mal wiederverwerten.

Fragt sich, ob die Rechnung aufgeht, schliesslich verursacht das Einsammeln der Becher, deren Reinigung und Neuverteilung einiges an Kosten. Im April konnte Kooky von Investoren im Rahmen einer Finanzierungsrunde 6,2 Millionen Franken an Kapital einnehmen. Zum bisherigen Umsatz und zur Frage, wie profitabel oder defizitär Kooky heute ist, schweigt sich Barkholtz allerdings aus. Er sagt nur: «Wir sind auf gutem Weg.»

Täglich ein riesiger Abfallberg Laut der Start-up-Firma Kooky werden weltweit pro Tag jeden Tag 1,6 Milliarden Einwegbecher weggeworfen. Die Firma bezieht sich dabei auf Angaben einer australischen Studie. Das bedeutet eine tägliche Verschwendung von 5280 Tonnen Plastik und 36’000 Tonnen Holz, was rund 6000 Mammutbäumen entspricht. Der Energieverbrauch dafür ist so hoch wie der Stromverbrauch der Casino-Stadt Las Vegas während 75 Tagen. (bwe)

