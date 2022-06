Amsterdam, Berlin, London: Diese Flüge werden gestrichen

Reisen in den Ferien Berlin, Amsterdam, London: Diese Flüge ab Zürich und Basel streichen Airlines wie die Swiss, Easyjet und KLM Die Situation an den Flughäfen und bei den Fluggesellschaften spitzt sich zu. Mit einem reduzierten Angebot soll das gröbste Chaos in den Sommerferien verhindert werden. Diese Strecken von Schweizer Flughäfen sind betroffen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 27.06.2022, 16.00 Uhr

Wie heiss der Sommer wird, ist noch offen, aber an den Flughäfen wird es mit Sicherheit hitzig zu und her gehen. Weil Personal bei Abfertigungs-Firmen genauso fehlt wie Flight Attendants in der Kabine, mussten viele Airlines schon in den vergangenen Wochen Hunderte Flüge streichen. Die Swiss hat beispielsweise seit Anfang Frühling mehrere Streichungs-Wellen kommuniziert.

So fliegt sie im Sommer weniger oft nach New York, Johannesburg oder Dubai, hat Kurzstrecken-Flüge innerhalb Europas an die Lufthansa und Austrian Airlines abgegeben und auf anderen Strecken das Angebot deutlich reduziert. Auch Easyjet und Co. haben Anfang Juni auf Strecken wie Basel-Berlin Reduktionen bekannt gegeben (CH Media berichtete).

Es droht eine weitere Streichungswelle

Dabei bleibt es nicht: Wie der «Sonntagsblick» schreibt, will die Swiss anfangs Juli weitere Flugstreichungen bekannt geben. Auf Anfrage von CH Media sagt Sprecherin Meike Fuhlrott, aufgrund der operationellen Herausforderungen in der gesamten Airline-Branche seien weitere Streichungen in den kommenden Monaten «leider nicht zu vermeiden».

Die Anzahl der Streichungen befinde sich weiterhin im einstelligen Prozentbereich des geplanten Flugangebots, so Fuhlrott. Weitere Details könne die Fluggesellschaft noch nicht bekannt geben.

Doch einige Kürzungen sind bereits bekannt, denn schon in der letzten Woche haben die Swiss und andere Airlines sie in ihren Flugplan eingebaut. Das Portal Aeroroutes listet die Änderungen auf. Betroffen sind auch Schweizer Flughäfen. Gegenüber der Planung von Ende bis Mitte Juni wird das Angebot in den nächsten beiden Monaten noch einmal wie folgt reduziert.

Auf der Strecke Basel-Frankfurt reduziert Lufthansa im Juli um 46 auf 107 Flüge.

reduziert Lufthansa im Juli um 46 auf 107 Flüge. Auf der Strecke Zürich-Berlin reduziert Lufthansa im Juli um 17 und im August um 18 Flüge auf 195.

reduziert Lufthansa im Juli um 17 und im August um 18 Flüge auf 195. Auf der Strecke Zürich-Köln reduziert Lufthansa im Juli um 21 Flüge auf 47 und im August um 13 auf 40.

reduziert Lufthansa im Juli um 21 Flüge auf 47 und im August um 13 auf 40. Auf der Strecke Zürich-London Heathrow reduziert British Airways im Juli um 13 Flüge auf 91.

reduziert British Airways im Juli um 13 Flüge auf 91. Auf der Strecke Basel-Amsterdam reduziert Easyjet das Angebot im Juli um 12 Flüge auf 19. Im August reduziert auch KLM das Angebot auf dieser Strecke um 3 Flüge auf 93.

reduziert Easyjet das Angebot im Juli um 12 Flüge auf 19. Im August reduziert auch KLM das Angebot auf dieser Strecke um 3 Flüge auf 93. Auf der Strecke Zürich-Stuttgart reduziert die Swiss das Angebot im Juli um 12 Flüge und im August um 14 Flüge auf 45 und 44.

reduziert die Swiss das Angebot im Juli um 12 Flüge und im August um 14 Flüge auf 45 und 44. Auf der Strecke Zürich-Frankfurt reduziert Lufthansa das Angebot im Juli um 10 auf 207 Flüge.

reduziert Lufthansa das Angebot im Juli um 10 auf 207 Flüge. Auf der Strecke Basel-Wien reduziert Austrian im Juli um 9 auf 30 Flüge.

reduziert Austrian im Juli um 9 auf 30 Flüge. Auf der Strecke Zürich-Bukarest reduziert die Swiss das Angebot im Juli um 8 und im August um 10 Flüge auf 41 respektive 39.

reduziert die Swiss das Angebot im Juli um 8 und im August um 10 Flüge auf 41 respektive 39. Auf der Strecke Basel-München reduziert Lufthansa im Juli um 8 Flüge auf 112.

reduziert Lufthansa im Juli um 8 Flüge auf 112. Auf der Strecke Basel-London Gatwick reduziert Easyjet das Angebot im Juli um 7 Flüge auf 74.

reduziert Easyjet das Angebot im Juli um 7 Flüge auf 74. Auf der Strecke Zürich-Amsterdam reduziert KLM das Angebot um 5 Flüge (Juli) respektive 9 Flüge (August) auf 145.

reduziert KLM das Angebot um 5 Flüge (Juli) respektive 9 Flüge (August) auf 145. Auf der Strecke Basel-London Heathrow reduziert British Airways im Juli um 5 Flüge auf 64.

reduziert British Airways im Juli um 5 Flüge auf 64. Auf der Strecke Zürich-Nantes reduziert die Swiss das Angebot im Juli um 5 und im August um 4 auf 18 Flüge.

reduziert die Swiss das Angebot im Juli um 5 und im August um 4 auf 18 Flüge. Auf der Strecke Zürich-Dresden reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli respektive 5 im August auf 22.

reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli respektive 5 im August auf 22. Auf der Strecke Zürich-Gdansk reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli und 5 im August auf 9 Flüge.

reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli und 5 im August auf 9 Flüge. Auf der Strecke Zürich-Luxemburg reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli und August auf 62.

reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli und August auf 62. Auf der Strecke Zürich-Warschau reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli und 5 Flüge im August auf 62.

reduziert die Swiss das Angebot um 4 Flüge im Juli und 5 Flüge im August auf 62. Auf der Strecke Zürich-London Gatwick reduziert Easyjet das Angebot im Juli um 2 auf 43 Flüge.

reduziert Easyjet das Angebot im Juli um 2 auf 43 Flüge. Auf der Strecke Basel-Bristol reduziert Easyjet im das Angebot im Juli um 2 auf 16 Flüge.

reduziert Easyjet im das Angebot im Juli um 2 auf 16 Flüge. Ganz ausgesetzt hat die Swiss die Flüge von Zürich nach Frankfurt und München, die aber von der Lufthansa übernommen werden, und jene nach Wien, welche Austrian übernimmt. Ersatzlos gestrichen wurde die Strecke Zürich-Nürnberg.

Auf einigen wenigen Strecken baut die Swiss das Angebot entgegen ihrer ursprünglichen Planung leicht aus – im Juli etwa auf den Verbindungen von Zürich nach Barcelona, von Zürich nach Kopenhagen, von Zürich nach Florenz und von Zürich nach Oslo.

Dass viele Flüge nach Amsterdam und London-Gatwick gestrichen werden, ist kein Zufall. Beide Flughäfen kämpfen mit besonders gravierenden Personalengpässen, nachdem während der Krise viele Mitarbeitende entlassen wurden. Gleichzeitig gestaltet sich die Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden als schwierig.

Gatwick und Schiphol reduzieren

Der Flughafen Amsterdam-Schiphol hat mit der Begründung eines «unglaublich ausgetrockneten Arbeitsmarktes» die Kapazität im Sommer reduziert und erlaubt nur noch 67'500 abfliegende Passagiere im Juli und 72'500 im August. Im Juli haben Airlines allerdings laut dem «Business Traveller» bereits über 80'000 Tickets für Abflüge ab Amsterdam auf den Markt gebracht. So viele abfliegende Passagiere wurden vor der Krise teilweise in Amsterdam pro Tag gezählt. Tausende betroffene Passagiere dürften dieses Jahr aber vor dem Umbuchungsschalter ihrer Airline statt im Coffee Shop landen.

Auch der zweitgrösste Londoner Flughafen Gatwick, der vor allem für die Airline Easyjet wichtig ist, hat zu drastischen Massnahmen gegriffen und die Zahl der Flüge im Juli auf 825 und im August auf 850 pro Tag beschränkt. Vor der Pandemie hatte der Flughafen in der Hochsaison jeweils etwa 950 Flüge pro Tag gezählt, wie Bloomberg berichtet.

Zürich und Basel bisher ohne Probleme

Auch die Frankfurter Flughafenbetreiberin Fraport hatte angekündigt, zusammen mit den Airlines den Flugplan auszudünnen. «Während der Corona-Krise baute Fraport 4'000 Stellen ab, die nun fehlen», analysierte das Portal T-Online.

Die Flughäfen Zürich und Basel sind bisher um solche drastischen Massnahmen herumgekommen. In den letzten Tagen lief der Betrieb fast reibungslos. In Zürich betrugen die Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle nie mehr als einige Minuten, wie eine Analyse von CH Media zeigt. Die Belastungsprobe erfolgt allerdings erst mit dem Sommerferien-Start in grossen Kantonen wie Zürich und Bern und in Süddeutschland.

Gleichzeitig wird wieder viel häufiger geflogen. Am Flughafen Zürich wurden im Durchschnitt der letzten 7 Tage am Montag nur noch 18,4 Prozent weniger Flüge abgefertigt als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2019. Zwischen Montag und Freitag heben diese Woche fast 100 Flugzeuge alleine nach London ab. Nach Amsterdam sind es im selben Zeitraum fast 50 und nach Palma de Mallorca knapp 40 Flüge – und das, bevor die Hochsaison überhaupt begonnen hat.

Auch am Flughafen Basel dürften die Passagierzahlen mit den kommenden Ferien wieder deutlich nach oben zeigen. Am 19. Juni wurden knapp 29'000 Passagiere am Euroairport abgefertigt – der höchste Wert seit Beginn der Krise. Zum Vergleich: Am stärksten Tag im Sommer vor der Krise, dem 4. August 2019, nutzten gut 33'200 Passagiere den Flughafen im Dreiländereck.

