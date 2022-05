British Airways, KLM, Swiss: Die symptomatischen Aviatik-Probleme

Aviatik Check-in-Chaos, Frust-Abgänge, Lohn-Knatsch: Weshalb in der Branche von Swiss und Co. derzeit vieles schief läuft Bei British Airways ist ein Bonus-Streit in Gang, in den Niederlanden kommt es zu Passagier-Schlangen ausserhalb der Flughäfen und die Swiss-Crew trägt Protest-Pins. Was ist los in der Luftfahrt, die nach zwei Jahren Pandemie eigentlich sollte aufatmen können? Daniel Zulauf und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

In Grossbritannien kritisieren British-Airways-Pilotinnen und -Piloten derzeit ihr Management scharf. Steve Parsons - Pa Images / PA Images

Für die Airlines wäre es eigentlich ein Anlass zur Freude: Die Passagiere stehen wieder Schlange und wollen mit dem Flugzeug in die Ferne fliegen. Der Aviatik, die während der Pandemie wohl wie keine zweite Branche litt, hätte die Chance, sich im besten Licht zu präsentieren.

Doch stattdessen nimmt der Frust der Angestellten und Reisenden zu. Denn aktuell kämpft die Branche vor allem mit sich selbst. Sie macht Schlagzeilen mit Flugannullationen, Lohnkämpfen und Chaos-Situationen an Flughäfen, so wie zuletzt in den Niederlanden.

Der Amsterdamer Flughafen Schiphol ist mit dem grossen Passagier-Aufkommen angesichts der Engpässe beim Bodenpersonal derzeit überfordert. Evert Elzinga / EPA

KLM musste Ticketverkauf stoppen

In Amsterdam mussten in den vergangenen Wochen die Passagiere vermehrt bis ausserhalb des Terminals anstehen. Denn es fehlt an Sicherheitspersonal. Mit der Folge, dass die Airline KLM gar den Ticketverkauf temporär auf Eis legen musste, um ein grösseres Chaos zu vermeiden. Und am Dubliner Flughafen verpassten am Montag Tausende Passagiere ihren Flug. Auch dort kam es zu chaotischen Szenen.

In der Schweiz scheint die Situation derzeit noch ruhiger zu sein, zumindest sind derartige Szenen am Landesflughafen in Zürich bisher ausgeblieben. Dafür zeigt sich der Personalengpass insbesondere in der Kabine. Die Swiss hat im Sommer 2021 massenhaft Flight Attendants entlassen, die ihr nun fehlen. Und viele Angestellten haben die Branche mit ihren harten Anstellungsbedingungen und oftmals tiefen Löhnen auf Nimmerwiedersehen verlassen.

Ärger bei der Swiss-Crew

Zitronen-Protest-Pin der Swiss-Kabinencrew. zvg

Auf den verbliebenen Schultern ist die Last nun im Zuge der Markterholung umso höher. Genauso wie der Ärger bei der Swiss-Kabinencrew, die seit Wochen einen Pin mit Zitronensujet trägt, denn diese sei ausgepresst. Erst kürzlich gab die Swiss gegenüber CH Media bekannt, prophylaktisch Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Flüge im Sommer zu streichen, um die Flugplanung nicht zu überstrapazieren. Das aktuellste Beispiel stammt aus Grossbritannien, wo derzeit die Piloten von British Airways ihrem Ärger freien Lauf lassen.

Luis Gallego, Chef des Mutterkonzerns IAG, zu dem auch die spanische Iberia gehört, soll für das laufende Jahr einen deutlich höheren Bonus erhalten. Ihm winken 2,5 Millionen Franken. Die Piloten hingegen sind aufgefordert - trotz Inflation - eine Lohnkürzung von rund 7,5 Prozent zu akzeptieren. Dies, nachdem sie auf dem Höhepunkt der Pandemie einer Gehaltsreduktion bis 2028 um insgesamt 20 Prozent zugestimmt hatten, um Massenentlassungen zu vermeiden.

«Eine Beleidigung für das Personal»

Nun sehen sie sich verraten. Die geplante Boni-Erhöhung sei «exzessiv» und «mehr als nur eine Beleidigung für das Personal», sagt Gewerkschaftschef Martin Chalk auf Anfrage von CH Media. Laut Zahlen des Statistikportals Statista waren zuletzt die Cockpit-Saläre vor der Pensionierung bei British Airways etwas höher als bei der Swiss, jedoch deutlich tiefer als bei der Lufthansa (siehe Tabelle).

IAG hat im ersten Quartal einen Verlust von 787 Millionen Euro eingeflogen – nach einem Minus von über einer Milliarde im Vergleichsquartal des Vorjahres. Für das zweite Quartal verspricht sich die Gruppe die Rückkehr in die Gewinnzone. «Wenn sich die Firma erholt, muss es ihre Priorität sein, die Arbeitsbedingungen für alle zu verbessern», sagt Gewerkschaftschef Chalk.

Milliardenhohe Schuldenberge

Nicht alle Airlines haben es der Lufthansa gleichgetan und die staatlichen Hilfsgelder zurückgezahlt. Bei den Tochterairlines Swiss und Edelweiss erwartet Lufthansa-Chef Carsten Spohr eine Tilgung des Banken-Hilfskredits bis Ende Jahr. Die niederländisch-französische Air-France-KLM-Gruppe hatte in den vergangen zwei Jahren Staatshilfen in Höhe von 15 Milliarden Euro erhalten.

Nur dank Milliarden-Spritzen am Start: Die Alitalia-Nachfolgerin Ita Airways, die schon bald von der Lufthansa und der Genfer Reederei MSC übernommen werden könnte. Redazione Telenews / www.imago-images.de

Der italienischen Alitalia, der das Wasser schon lange vor der Pandemie bis zum Hals gestanden hatte, wurde eine direkte staatliche Überlebenshilfe von der EU-Wettbewerbskommission zwar untersagt, dafür stimmte die Kommission im September 2021 einer Beihilfe für deren Nachfolgegesellschaft ITA in Höhe von 1,4 Milliarden Euro zu. Und dem neuen Berliner Flughafen wurden 1,7 Milliarden Euro an Beihilfen genehmigt.

Der Markterholung zum Trotz: Die Turbulenzen bleiben enorm. Es gilt, Schuldenberge abzubauen in einem Markt, der bis zur Pandemie von einem ruinösen Preiskampf getrieben wurde, spärlich verfügbares Personal zu rekrutieren, gekränkte und überlastete Angestellte bei Laune zu halten und die Passagiere glücklich zu machen. Und all das vor dem grossen Ansturm in den Sommerferien.

