Baustellen-Zoff Baumeister-Präsident zu den Streiks: «Solche Aktionen gehören leider zum Ritual der Gewerkschaften» Die Gewerkschaften protestierten vor dem Hauptsitz seines Verbandes. Jetzt nimmt Gian-Luca Lardi Stellung. Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Gian-Luca Lardi, Präsident des Schweizer Baumeisterverbandes, verteidigt seine Forderung gegen die Kritik der Gewerkschaften. Peter Schneider / Keystone

Die Bauarbeiter protestierten vor dem Hauptsitz Ihres Verbandes. Was sagen Sie dazu?

Solche Aktionen gehören leider zum Ritual der Gewerkschaften bei jeder Erneuerung des Landesmantelvertrages (LMV) im Bauhauptgewerbe. Wir bedauern, dass in der Öffentlichkeit dadurch der Eindruck entsteht, es gebe einen regelrechten Arbeitskampf. Das ist nicht so. Jede Verhandlung ist schwierig, da jede Partei unterschiedliche Interessen hat. Dies bleibt so, bis man einen Kompromiss findet. Wir bedauern, dass die Gewerkschaften mit ihren Protestaktionen mehrfach gegen die vertraglich vereinbarte Friedenspflicht verstossen. Das ist inakzeptabel.

Sie gehen gegen die Streiks gerichtlich vor. Sind Gerichte die richtige Instanz, um Arbeitskonflikte zu verhandeln?

Die Frage ist durchaus berechtigt. Wir setzen uns seit Jahrzehnten für eine gute und faire Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnern ein. Wir haben im Bauhauptgewerbe im Vergleich zu anderen Branchen sehr gute Arbeitsbedingungen, die höchsten Handwerkerlöhne Europas und die Frührente ab 60 Jahren. Im Gegenzug verpflichten sich die Arbeitnehmenden aber zur absoluten Friedenspflicht. Wenn wir einfach, wie gerade vorliegend mit Protesten, Streiks und vermummten Aktionen wie in Basel, alles zulassen, dann ist das keine zukunftsfähige Sozialpartnerschaft und entspricht auch nicht dem schweizerischen Geist des Dialogs.

Bauarbeiter befürchten eine 58-Stunden-Woche und 12-Stunden-Tage. Was erwidern Sie auf diese Befürchtung?

Die Zahl von 58 Stunden in der Woche ist eine Konstrukt der Gewerkschaften. Wir wollen die maximale Wochenarbeitszeit bei 48 Stunden belassen, wie dies der LMV schon heute vorsieht. Das Arbeitsgesetz sieht übrigens eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 50 Stunden vor. Und das bedeutet auch nicht, dass dann jede Woche 48 Stunden gearbeitet werden.

Die Gewerkschaften rechnen noch die zehn Stunden Reisezeit dazu, welche Sie als Maximum in die Verhandlungen einbrachten.

Das ist ein längst veralteter Verhandlungspunkt. Das ist schubladisiert und seit Monaten weg vom Fenster. Wenn die Gewerkschaften jetzt noch von den zehn zusätzlichen Stunden sprechen, ist das schlicht nicht ehrlich gegenüber ihren eigenen Mitgliedern und Stimmungsmache gegenüber der Öffentlichkeit.

Was schwebt Ihnen vor? Wie viele Stunden finden Sie einem Bauarbeiter zumutbar an einem normalen Sommertag?

Über die Sommermonate erachte ich neun Stunden plus Reisezeit als zumutbar. Letztere kann je nach Lage der Baustelle stark variieren; das ist bei jedem Betrieb anders. Übers Jahr gesehen beträgt aber die durchschnittliche Tagesarbeitszeit 8.1 Stunden.

Sie wollen eine flexiblere Arbeitseinteilung. Können Sie ein Beispiel machen, wo es heute Probleme gibt mit dem LMV?

Nehmen wir den Strassenbau. Strassen kann man nur bei warmen Temperaturen asphaltieren. In der kalten Jahreszeit hat man je nach Bauort mehrere Monate, wo man nicht bauen kann. Wir wollen auf das eingehen können, ohne aber überlange Arbeitstage zu haben. Viele Arbeitnehmende aus Portugal oder Spanien würden gerne im Sommer viel arbeiten und im Winter ihre Verwandten in der alten Heimat besuchen. Es stimmt: Wir haben heute schon eine gewisse Flexibilität im LMV. Wir suchen aber einfachere und praktikablere Lösungen.

Die Bauarbeiter klagen jetzt schon über zu lange Arbeitszeiten im Hochsommer. Und Sie wollen die Arbeit im Sommer konzentrieren?

Hier sprechen wir vom Schlechtwetterfall. An einem Hitzetag kann man eine Schlechtwetterentschädigung beantragen, sofern mindestens ein halber Tag ausfällt. Dann bekommen die Arbeiter heute aber nur 80 Prozent ihres Lohnes entschädigt. Das ist nicht in ihrem Interesse. Deshalb schlagen wir vor, dass der Arbeitgeber die Bautätigkeit unkompliziert einstellen kann, wenn es zu heiss wird, und die so verlorenen wenigen Arbeitsstunden an anderen Tagen aufarbeiten kann. Mit dieser Lösung hätte der Arbeitnehmer keine Lohneinbussen.

Schon heute gibt es die Möglichkeit, den Arbeitszeitkalender wegen schlechtem Wetter oder Auftragsmangels abzuändern. Die von Ihnen gewünschte Flexibilität besteht bereits.

Ändert man den Arbeitszeitkalender, ist dies mit entsprechendem administrativen Aufwand verbunden, da das gesamte noch verbleibende Jahr durchgeplant werden muss. Zudem kann die ausgefallene Zeit nicht in Form von Reservestunden mitgenommen werden. Es gibt jetzt schon eine theoretische Flexibilität, die hat sich in der Praxis aber nicht bewährt. Bei jedem unvorhergesehenen Ereignis muss das gesamte Jahr neu geplant und der Arbeitszeitkalender der zuständigen paritätischen Kommission zur Genehmigung unterbreitet werden. Diese kann gegen den Kalender Einspruch erheben. Wenn ich einen halben Meter Schnee auf der Baustelle habe, kann ich nicht warten, bis der neue Arbeitsplan durch ein Gremium abgesegnet ist.

Die Gewerkschaften kritisieren, dass heute 30 Minuten der Reisezeit vom Magazin zur Baustelle nicht bezahlt sind. Das sei nicht legal. Kommen Sie den Gewerkschaften in diesem Punkt entgegen?

Aus unserer Sicht verhebt das rechtlich. Was die Gewerkschaften nicht sagen: Als man diese Regelung traf, gestanden die Baumeister den Arbeitern eine zusätzliche Woche Ferien zu. Man kann schon darüber diskutieren, aber dann müssten die damaligen Zugeständnisse auch wieder verhandelt werden.

Wie sieht es mit dem Lohn aus? Mit wie viel Lohnerhöhung können die Bauarbeiter rechnen?

Bei den Löhnen besteht Spielraum für Erhöhungen. Der genaue Umfang hängt davon ab, ob die Gewerkschaften Hand bieten für einen LMV, der eine einfachere Handhabung der Arbeitszeiten ermöglicht.

Wie ist die Stimmung unter den Baumeister, wenn die Arbeiter protestieren? Sie hatten eben Delegiertenversammlung in Lugano.

Die Protesttage empfinden die Unternehmer nicht als dramatisch, die Friedenspflichtverletzung durch Streik und vermummte Aktionen wie in Basel verurteilen wir hingegen scharf. Die Bereitschaft zum Kompromiss nimmt dadurch ab, wenn die Gewerkschaften die vereinbarte Friedenspflicht so mit den Füssen treten.

Haben wir am 1. Januar einen Landesmantelvertrag oder droht der vertragslose Zustand?

Die Kompromissbereitschaft, die wir seit Monaten am Verhandlungstisch zeigen, wurde von der Gegenseite bisher nicht gespiegelt. Wenn Unia und Syna zu Kompromissen bereit sind, bin ich immer noch zuversichtlich, dass wir Ende Jahr eine Einigung haben.

