Kostenschub bei der Verwaltung der Pensionskassenvermögen

Zweite Säule Renten-Verwaltung kostet 27 Prozent mehr: Massiver Kostenschub bei den grossen Pensionskassen Während das Parlament über eine Senkung des Umwandlungssatzes diskutiert, diagnostiziert eine Studie den grossen Vorsorgeeinrichtungen einen massiven Anstieg der Kosten für die Vermögensverwaltung. Daniel Zulauf 23.06.2022, 05.00 Uhr

Wie viel kostet die Verwaltung der Pensionskassengelder? Shutterstock

Die grössten Schweizer Pensionskassen erleben derzeit einen massiven Kostenschub. So lautetet der ebenso überraschende wie bedenkliche Befund der diesjährigen Umfrage der Vorsorgespezialistin Swisscanto zum Zustand der hiesigen Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Säule. 475 von insgesamt 1425 Kassen haben an der Befragung teilgenommen. Damit ist diese zwar weniger repräsentativ als die jährliche Vollerhebung des Bundesamtes für Statistik, dafür aber aktueller.

Die grössten Kassen erleben eine Kostenexplosion

Grosse Pensionskassen sind an der Swisscanto-Umfrage stark übervertreten. Das eine Drittel der an der Befragung teilnehmenden Vorsorgeeinrichtungen verwaltete 2021 gut 800 Milliarden Franken oder zwei Drittel aller in der zweiten Säule angesparten Vorsorgekapitalien. Dementsprechend relevant erscheint der Befund zur Kostenentwicklung. Alle Pensionskassen mit Vorsorgevermögen von mehr als 500 Millionen Franken haben 2021 einen markanten Kostenanstieg verzeichnet.

Am stärksten fiel dieser bei den Kassen mit einem Volumen von über 5 Milliarden Franken an. Die Zunahmen erreichten 13 bis 16 Prozent. «Der Grund ist bei den gestiegenen Vermögensverwaltungskosten zu suchen», heisst es in der Swisscanto-Studie. Eine Erklärung dafür liefern die Autoren nicht, sie halten aber fest: «Dass die grössten Vorsorgeeinrichtungen einen solchen Kostenschub verzeichnen, ist überraschend und ruft nach einer vertieften Analyse.»

Die zweite Säule ist ein Honigtopf für die Finanzbranche

Bei Kassen mit einem Volumen von über 10 Milliarden Franken verzeichnet Swisscanto schon seit 2019 einen starken Kostenanstieg. Die Rede ist von 27 Prozent. So sind die jährlichen Gesamtkosten für die Vermögensverwaltungs- sowie die allgemeine Verwaltungskosten pro versicherte Person in diesen Vorsorgeeinrichtungen seit 2019 um 227 Franken auf 1058 Franken hochgeschnellt.

Zwar bewegen sich die von Swisscanto erfragten durchschnittlichen Vermögensverwaltungskosten im Verhältnis zum verwalteten Gesamtvermögen mit 0,5 Prozent auf einem scheinbar niedrigen Niveau. Ein günstiger Säule-3a-Fonds etwa kostet rund das Doppelte. Doch bezogen auf das immense Vorsorgevolumen in der zweiten Säule schlagen die Vermögensverwaltungskosten der Pensionskassen hart ins Kontor. So dürfte die Finanzbranche 2021 mehr als 5 Milliarden Franken an der Bewirtschaftung des Alterskapitals der nahezu 4,5 Millionen Versicherten in der zweiten Säule verdient haben.

Vorsorgeexperte Ueli Mettler: «Noch kein strukturelles Problem»

Die Swisscanto-Studie legt nahe, dass die Vermögensverwaltungskosten in der zweiten Säule allein im vergangenen Jahr um rund 600 Millionen Franken zugenommen haben. Die derzeit laufende Parlamentsdebatte um die Senkung des Umwandlungssatzes wird durch solche Beobachtungen wohl kaum einfacher.

Auch Ueli Mettler, Partner des Vorsorgeberatungsunternehmens c-alm, zeigt sich auf Anfrage von CH Media «überrascht von dem Kostensprung». Allerdings will er darin noch kein strukturelles Kostenproblem bei den Pensionskassen erkennen. Die Vermögensverwaltungskosten in der zweiten Säule schwankten seit dem behördlichen Erlass zur transparenteren Darstellung der Vermögensverwaltungskosten im Jahr 2013 zwischen 0,45 Prozent und 0,50 Prozent der bewirtschafteten Vermögensanlagen.

Obschon viele Kassen in den vergangenen Jahren unter dem Druck der tiefen Zinsen die Vorsorgevermögen verstärkt in illiquidere und teurere Anlagen wie Immobilien oder Privatmarktinvestitionen (Private Equity) umgeschichtet hätten, sei kein genereller Kostenschub erfolgt, sagt Mettler. «Offensichtlich haben die Kassen die höheren Kosten solcher Anlagen anderweitig zu kompensieren verstanden und damit ein klares Kostenbewusstsein an den Tag gelegt.»

Private Equity & Co: Ausser Spesen nichts gewesen?

Eine mögliche Erklärung für den jüngsten Kostenschub sieht Mettler in den gestiegenen Investitionen der Vorsorgeeinrichtungen in sogenannte Privatmarktanlagen, die 2021 eine hohe Aufwertung erfahren haben. Solche Anlagen in nicht börsengehandelte Aktien und Zinspapiere sehen hohe Performancebeteiligungen von typischerweise rund 20 Prozent für die Produktanbieter vor, wie Mettler erklärt. Wenn also ein solches Produkt eine Aufwertung von 50 Prozent erfahre, gingen 10 Prozent des investierten Volumens an den Produktanbieter. Dies, obwohl der Aufwertungsgewinn in den meisten Fällen noch nicht realisiert worden sei. Mettler sagt:

«Kommt es zu einer späteren Wertkorrektur solcher Privatmarktanlagen, wie dies im aktuellen Umfeld oft der Fall sein dürfte, heisst es dann: Ausser hohen Spesen nichts gewesen.»

Vorsorgeeinrichtungen sind deshalb gerade in der Umsetzung der weniger liquiden, nicht-kotierten Anlageklassen besonders gefordert, die Interessen ihrer Versicherten zu schützen respektive durchzusetzen.

Es geht auch viel billiger

Die grösste Pensionskasse der Schweiz, die Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK), die der Swisscanto-Umfrage ferngeblieben ist, belegt mit ihren Zahlen, dass es für alle Vorsorgeeinrichtungen kostenmässig noch viel Luft nach oben gibt. Die BVK weist für die Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgegelder in Höhe von 41 Milliarden Franken eine Kostenquote von lediglich 0,14 Prozent aus. «Als grösste Pensionskasse können wir unsere Einkaufsmacht einsetzen und den Wettbewerb zwischen den Anbietern zu Gunsten unserer Versicherten nutzen», erklärt ein Sprecher.

Würden alle Schweizer Pensionskassen die Kapitalien zum Satz der BVK anlegen, ergäbe sich für die Versicherten eine jährliche Ersparnis von über 4 Milliarden Franken, gemessen an dem von Swisscanto erhobenen Durchschnittssatz. Die BVK ist übrigens kein Einzelfall. Die Bernische Pensionskasse, die das Staatspersonal des Bundesstadtkantons versichert, wirtschaftete 2020 mit einem Vermögensverwaltungskostensatz von nur gerade 0,06 Prozent.

Unterentwickeltes Kostenbewusstsein – ein Beispiel aus Zürich

Das Kostenbewusstsein gerade unter den Anbietern von Privatmarktanlagen ist offensichtlich teilweise noch stark unterentwickelt und nur schwerlich mit den Prinzipien der zweiten Säule in Einklang zu bringen. Ein augenfälliges Beispiel dafür liefert die Firma Energy Infrastructure Partners (EIP), die sich auf Investitionen in Energieinfrastrukturbetreiber konzentriert. EIP ist zum Beispiel mit ihren Pensionskassenkunden zu einem Drittel am Energiekonzern Alpiq beteiligt. Die Firma bewirtschaftet gemäss ihrer eigenen Website die grösste Anlagelösung im Bereich der Schweizer Energieinfrastruktur und hat von über 170 Pensionskassen Kapitalzusagen in Höhe von 1,7 Milliarden Franken.

EIP hat ihren Geschäftssitz am Zürcher Paradeplatz, einer der teuersten Adressen in der Schweiz. Welchen Nutzen diese Adresse für die Versicherten in den Schweizer Pensionskassen hat, bleibt das Geheimnis von EIP. Immerhin: Die Miete für die rund 60 Arbeitsplätze in der ehemaligen Niederlassung der Privatbank HSBC sei günstiger als am alten Ort in der Züricher Sihlcity, betont eine Sprecherin auf Anfrage von CH Media – freilich ohne konkrete Zahlen zu nennen. Auch zu den Kosten, die EIP den Pensionskassen für die Kapitalverwaltung berechnet, macht die Firma keine Angaben.

Neue Regeln Mehr Freiraum für Investitionen in Infrastrukturanlagen Bis Ende 2020 durften Schweizer Pensionskassen maximal 15 Prozent der Vermögen ihrer Mitglieder in sogenannte «alternative Anlagen» investieren. Zu dieser Anlageklasse gehören namentlich auch die Privatmarktanlagen in Aktien oder Schuldpapieren von Unternehmen, für die es keinen öffentlichen Börsenhandel gibt. Der Finanzlobby ist es gelungen, das Parlament von einer Erhöhung dieser Schwelle zu überzeugen. Seit Anfang 2021 gelten Privatmarkanlagen im Bereich Infrastruktur neu als eigene Anlageklasse. Die Investitionsobergrenze beträgt für diese Kategorie 10 Prozent. Mit der Lockerung können Pensionskassen nun also bis zu 25 Prozent ihrer Mittel in Privatmarktanlagen investieren, für die es keine transparenten Marktpreise gibt. Für Firmen wie Energy Infrastructure Partners und andere Anbieter, die das Geld ihrer Kunden gern in Infrastrukturanlagen anlegen, ist das eine gute Nachricht. (dz)

