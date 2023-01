Schweizer Beizensterben: So viele Konkurse wie noch nie

Gastro So viele Konkurse wie noch nie: Das Beizensterben erreicht einen Höhepunkt – diese Kantone sind besonders betroffen Covid-19, Personalnot und Inflation: Die Schweizer Gastroszene traf es 2022 hart. Das zeigt sich nun auch in Zahlen. Nur in wenigen Kantonen ist die Anzahl an Betrieben gestiegen. Tim Naef Jetzt kommentieren 13.01.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In 19 Kantonen ist die Gastroszene 2022 kleiner geworden. Bild: Keystone / Grafik: Stefan Bogner

Am Ende steht eine rote Zahl, genauer ein Minus von 490 Betrieben. 2022 wurden erstmals weniger Gastronomiebetriebe gegründet als Konkurs anmelden mussten, ein Novum in der Schweiz. Das zeigen Handelsregisterdaten, die das Institut Crif gesammelt und die diese Zeitung ausgewertet hat. So wurden im vergangenen Jahr 2445 Restaurants, Bars oder sonstige Gastronomieunternehmen gegründet, wohingegen 2935 ihre Bilanz deponieren mussten.

«Das ist eine verzögerte Reaktion auf die staatlichen Hilfen während der Covid-19-Pandemie», sagt Gastro-Experte Peter Herzog. Hätten der Bund und die Kantone nicht postwendend mit Sofortkrediten und Härtefallregelungen geholfen, wäre es viel schneller zu massiven Verwerfungen gekommen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In der Tat zeichnen die Handelsregistereinträge noch während der Coronapandemie ein komplett anderes Bild der Schweizer Gastroszene. In den ersten zwei Pandemiejahren stehen jeweils rund 2700 Neugründungen insgesamt 2129 (2020) respektive 2463 (2021) Konkursen gegenüber.

«Grundsätzlich kommt diese Entwicklung aber nicht überraschend», sagt Herzog. Die schnellen und unbürokratischen Covid-19-Hilfen des Bundes hätten zwar vielen guten Gastronomien das Überleben ermöglicht, «in der grossen Masse waren aber auch viele Betriebe dabei, die bei einer genaueren Kontrolle eigentlich keinen Zuschuss hätten erhalten dürfen».

Mehr Konkurse, weniger Neugründungen

In der jüngeren Vergangenheit seien nebst der Pandemie immer mehr Herausforderungen auf die Branche eingeprasselt. Herzog nennt hier beispielhaft die Energiekrise und die hohe Inflation.

«Die zusätzlich stark und in kürzester Zeit angestiegene Personalknappheit auf einem bereits schon schwierigen Markt hat alles beschleunigt», führt Herzog weiter aus. Dies dürfte dazu geführt haben, dass einerseits mehr Betriebe in Konkurs gehen mussten, gleichzeitig aber weniger Neugründungen stattgefunden haben. «Unter anderen Umständen hätten gewisse Personen den Schritt zu einem Restaurant oder einer Bar probiert, nun wagen sie den Sprung aber nicht.»

Tessin und Aargau als Schlusslichter

Dass es aber auch anders geht, zeigen fünf Kantone. Im Jura (plus ein Gastrobetrieb), in Basel-Landschaft (+6), in St.Gallen (+20), im Thurgau (+21) und in Zürich (+38) stieg auch 2022 die Anzahl an Gastrobetrieben. Schlusslichter sind die Kantone Tessin und Aargau, in welchen die Gastroszene im vergangenen Jahr um jeweils über 100 Betriebe schrumpfte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Während sich zwischen den Kantonen teils grosse Unterschiede zeigen, zeichnet sich innerhalb der Gastrobranche (Restaurants, Bars, Diskotheken, Imbissstuben etc.) ein homogenes, wenn auch negatives Bild. In sämtlichen Bereichen mussten 2022 mehr Betriebe schliessen, als neue hinzugekommen sind.

Eine Bar lässt sich einfacher eröffnen als ein Restaurant

Während im vergangenen Jahr 155 Bars gegründet und 264 Konkurs anmelden mussten, was einer Differenz von Minus 109 Betrieben entspricht, nähert sich die Differenz bei den Restaurants (2130 Neugründungen gegen 2206 Konkursen) an.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Herzog erklärt sich dieses Muster mit tieferen Einstiegshürden je nach Bereich. Je weniger Geld in die Hand genommen werden müsse, um einen Betrieb zu gründen, desto grösser sei die Differenz zwischen Neugründungen und Konkursen, will heissen: «Eine Bar ist schnell gegründet, aber wenn es nicht läuft, ist man auch ohne grossen Abschreiber wieder raus.»

Die Daten Für die Auswertung zu diesem Artikel wurden Daten aus sämtlichen kantonalen Handelsregistern der vergangenen Jahre verwendet. Die Rohdaten wurden von der Firma Crif zur Verfügung gestellt. Als Neugründung gilt der erste Eintrag im Handelsregister im entsprechenden Jahr. Als Konkurs wird der letzte Eintrag im Handelsregister gewertet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen