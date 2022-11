CS stuft Swatch herunter: Angst vor Rezession senkt Erwartungen

Börse Düstere Aussichten für Swatch Group & Co.: Die Credit Suisse stuft den Uhrenkonzern herunter Die Perspektiven für die Weltwirtschaft verschlechtern sich schnell – zum Leidwesen der Luxusgüterhersteller und ihrer Aktionäre. Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.00 Uhr

Swatch-Group-Chef Nick Hayek traut seiner Firma im laufenden Jahr ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich zu. Anthony Anex/ KEYSTONE

Hände weg von Swatch-Aktien! Dazu raten gerade die Finanzanalysten der Credit Suisse, welche die Titel des führenden Schweizer Uhrenherstellers in einer am Mittwoch publizierten Anlagenotiz zum Verkauf empfehlen. Kursziel für die Inhaberpapiere: 180 Franken. Am Vortag verkehrten die Titel noch bei über 240 Franken. Die Analysten-Warnung der Credit Suisse führte zu einem Kursrückgang um mehr als drei Prozent.

Mit Verkaufsempfehlungen halten sich die Finanzanalysten in der Regel eher zurück, denn die Banken leben gut vom Gebührenertrag aus dem Aktienhandel. Doch im vorliegenden Fall entschied man sich offensichtlich für eine anlagetaktische Kehrtwende. Die wirtschaftlichen Aussichten «verdüstern sich zunehmend» und «der Markt hat den Einbruch noch nicht eingepreist», erklären die Credit-Suisse-Analysten ihren U-Turn. Selbst hatten sie die Swatch-Group-Aktien bislang mit einem Kursziel von 360 Franken zum Kauf empfohlen.

Angst vor der Rezession

Zwar seien die Swatch-Valoren seit Jahresbeginn bereits um 12 Prozent gefallen, was darauf schliessen lasse, dass der Markt eine Korrektur der derzeitigen Gewinnerwartungen für das kommende Jahr um ein Viertel vorwegnehme. Doch das sei bei weitem nicht genug, um die Auswirkungen einer Rezession abzubilden, wie sie die Weltwirtschaft 2009 im Zug der Finanzkrise erlebt hatte und wie sie die Credit-Suisse-Analysten für das von ihnen überblickte Aktienuniversum erwarten.

Uhren seien in einer Rezession erfahrungsgemäss stärker von einem Käuferstreik betroffen als die ultrateuren Juwelierwaren, wie sie zum Beispiel der Swatch-Rivale Richemont mit Cartier im Angebot führt. Die Richemont-Valoren haben seit Jahresbeginn sogar 25 Prozent an Wert eingebüsst. Am resistentesten gegen Krisen seien im Prinzip aber weiche Luxusgüter wie besonders edle Lederwaren oder Textilien. Zudem erziele die Swatch Group nur rund 50 Prozent ihrer Verkäufe mit echten Luxusmarken wie Omega oder Breguet, was im derzeitigen Umfeld ebenfalls ein Nachteil sei.

Swatch erwartet Wachstum im zweistelligen Bereich

Derweil prognostizierte die Swatch Group Mitte Juli, anlässlich der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen ein Wachstum des Umsatzes im laufenden Jahr im zweistelligen Prozentbereich. Just im Tiefpreissegment scheint der Konzern derzeit stark von der erfolgreichen Lancierung der Moonswatch, einer Nachahmung der legendären Omega Moonwatch im preisgünstigen Swatch-Format, zu profitieren.

Indessen schreitet der Konjunkturabschwung aber unaufhaltsam voran. Die Credit Suisse rechnet für die Eurozone und für Grossbritannien im kommenden Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um durchschnittlich 0,2 Prozent. Die UBS geht immer noch von einem Wachstum von 0,2 Prozent aus, hat ihre Prognose am Mittwoch aber kräftig nach unten korrigiert. Bislang hatte die Bank für die Eurozone noch ein Wachstum von 0,8 Prozent im kommenden Jahr erwartet. Für Deutschland rechnet inzwischen auch die UBS mit einer Rezession im Jahr 2023 von 0,5 Prozent.

CS rechnet mit «grösseren Gewinnenttäuschungen»

Der Schweiz trauen die UBS-Ökonomen im nächsten Jahr noch ein Wachstum von 0,4 Prozent zu, während die Credit Suisse bemerkenswerterweise noch immer mit einem Wachstum für die Schweiz von 1 Prozent rechnet. Den USA prophezeien beiden Grossbanken für 2023 zwar keine Rezession, dafür ein Mini-Wachstum. Auch für China erwarten beide Banken eine nur sehr langsame Erholung der Wachstumsflaute, wie sie sich im laufenden Jahr durch die geplatzte Immobilienblase und die pandemiebedingten Einschränkungen ergeben hat.

Credit-Suisse-Chefstratege Philipp Lisibach geht nicht davon, dass der Einbruch der Aktienkurse seit dem Hoch von Mitte August zu einer «nachhaltigen Bodenbildung des Marktes» geführt hat. Im Zug des anhaltenden Konjunkturabschwungs seien im Gegenteil «grössere Gewinnenttäuschungen unvermeidlich», prophezeit der Anlagespezialist.

