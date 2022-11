Kahlschlag bei Meta: Zuckerberg entlässt 11'000 Angestellte

Börse Einstige Tech-Highflyer fallen tief: Meta-Chef Zuckerberg entlässt 11'000 Angestellte Der Boom der US-Tech-Giganten scheint vorbei. Nun gibt es Massenentlassungen. Und an der Börse sind Billionen von Dollar verschwunden. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 09.11.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einst Facebook, heute Meta: Der grösste Stellenabbau der Konzerngeschichte muss vorgenommen werden. Getty

Mark Zuckerberg greift durch. Der Chef des Facebook-Konzerns Meta entlässt mehr als 11'000 Mitarbeiter, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Das entspricht etwa 13 Prozent der Belegschaft und ist der grösste Stellenabbau in der Firmengeschichte. Zuckerberg erklärt die Massnahme damit, dass er den Onlineboom am Anfang der Coronapandemie überschätzt und daher die Investitionen hochgeschraubt habe.

Nun aber sei das Onlinegeschäft zu früheren Trends zurückgekehrt – und zudem lasteten die schwächelnde Konjunktur und verstärkte Konkurrenz auf den Erlösen. Zuckerberg entschuldigte sich: «Ich weiss, dass dies für alle schwierig ist, und es tut mir besonders leid für die Betroffenen.»

Meta hat das Problem, dass das Kerngeschäft mit Werbung in Onlinediensten wie Facebook und Instagram weniger Einnahmen als bisher abwirft. Der Umsatz von Meta fiel im Jahresvergleich um vier Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar. Zugleich verschlingt die Entwicklung virtueller Welten unter dem Schlagwort Metaverse immer mehr Geld. Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von 3,67 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar an – bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden Dollar in dem Bereich.

50'000 Jobs abgebaut dieses Jahr

Die Massenentlassung bei Meta hatte sich schon länger abgezeichnet. Schon im Juni hatte Chef Zuckerberg an einem Meeting nonchalant gesagt: «Es gibt wohl einen Haufen von Leuten in der Firma, die nicht hier sein sollten.» Nun könnte der Abbau zum Symbol für das Ende einer Ära werden. «Der Tech-Boom endet», titelte kürzlich das «Wall Street Journal». Von Meta, Tesla oder Twitter müssten sich die Tech-Giganten allesamt an turbulente Zeiten anpassen. Die Zahl der Meta-Mitarbeitenden, die Zuckerberg nun vor die Türe stellt, könnte die bisher grösste bei einem Techkonzern sein – und sie folgt einem grösseren Trend in diesem Jahr.

Beim Nachrichtendienst Twitter hat der neue Chef Elon Musk bekanntlich die Hälfte aller Mitarbeitenden rausgeschmissen. Musk hat Twitter für 44 Milliarden gekauft, es mit gewaltigen Schulden beladen und muss nun auf Teufel komm raus sparen. Das Magazin «The Economist» zitiert den Datenlieferanten Crunchbase, wonach dieses Jahr schon über 50'000 Tech-Mitarbeitende gehen mussten. Das macht zwar nicht einmal 1 Prozent aller Mitarbeitenden in der amerikanischen Tech-Industrie aus. Aber in einer erfolgsverwöhnten Branche, die jahrelang mehrheitlich Arbeitsplätze geschaffen hat, ist es eine abrupte Wende.

So sehen sich die Tech-Chefs gerne: Meta-Chef Mark Zuckerberg, wie er 2019 ein neues Feature auf Facebook vorstellt – doch nun muss er Jobs streichen. Drew Angerer / Getty Images North America

3300 Milliarden an Börsenwert verloren

«Big Tech wird an der Wall Street verprügelt», titelte die «New York Times» schon im Frühling dieses Jahres – seither wurde es nur noch schlimmer. Das «Wall Street Journal» hat berechnet, wie viel Marktwert dieses Jahr bisher verloren ging bei sechs Techkonzernen: Apple, Netflix, Microsoft, Amazon, Meta und der Google-Mutterkonzern Alphabet. Gemeinsam waren es bis Ende Oktober fast 3300 Milliarden Dollar. Und es fehlt nicht an weiteren derartigen Börsen-Horrorgeschichten. Spektakulär ist auch der Absturz von Tesla. Beim Elektroautohersteller von Elon Musk ist dieses Jahr bisher schon über die Hälfte des Börsenwertes verschwunden.

Tesla-Aktie im Sinkflug. Screenshot/Google Finance

Was den Tech-Giganten wirklich gefährlich werden kann

Entlassungswelle, Prügel an der Börse – beides kann auch gedeutet werden als Korrektur von Übertreibungen. In den Coronajahren 2020 und 2021 schien es eine dauerhafte Verschiebung in die digitale Welt zu geben, von privaten wie von geschäftlichen Tätigkeiten. Auf diesen Trend reagierte Meta mit einem gigantischen Aufbau von Jobs. 27'000 neue Mitarbeitende stellte Zuckerberg an. Ende September hatte er total 87'000 Mitarbeitende – und muss nun kleinlaut zugeben, dass er sich kolossal verschätzt hat. Und bei Tesla liegt der Börsenkurs noch immer weiter höher als vor dem Ausbruch der Pandemie.

Gefährlicher kann für die Tech-Giganten werden, dass sie dort unter Druck geraten, wo es ihnen wehtun kann: bei jenen Geschäftsteilen, die bislang wahre Gelddruckmaschinen waren. In der Onlinewerbung und im Cloud Computing gibt es zugleich einen zyklischen Abschwung und mehr Konkurrenz. Diesen Trend sehen auch die Investoren, und hinterfragen darum aggressiv die Strategie der Tech-Giganten.

Diese haben neben ihren Geldmaschinen wahre Imperien geschaffen, wo sie oft kaum Geld verdienen oder grosse Verluste machen. Vermehrt werden die Techkonzerne darum als Konglomerate wahrgenommen, wie der Economist schreibt. Was mit solchen Konglomeraten geschehen soll, wenn es nach den Investoren geht, ist jüngst beim Industriekonzern General Electric zu beobachten gewesen: Er wird zerschlagen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen