Achtung: Zinswenden haben üble Nebenwirkungen

Crash-Gefahr Immobilien und Hypotheken: Die Schweizerische Nationalbank warnt vor den Nebenwirkungen von Zinswenden Die Schweizerische Nationalbank hat diese Woche ihre Leitzinsen erhöht – und warnt zugleich vor den Folgen für Hausbesitzer. Niklaus Vontobel 16.06.2022

SNB-Präsident Thomas Jordan

Zinswenden können üble Nebenwirkungen haben. In diesen Worten formuliert es die Schweizerische Nationalbank zwar nicht, aber so sieht sie es anscheinend, wie ihr neuer Bericht zur Finanzstabilität zeigt. Darin warnen die SNB-Ökonomen: «Eine Marktkorrektur wird bei den zunehmend überzogenen Bewertungen immer wahrscheinlicher.» Und eine solche Korrektur könne ausgelöst werden durch eine Zinswende.

In seiner Rede vom Donnerstag sagte es Fritz Zurbrügg, der SNB-Vizepräsident, folgendermassen:

«Eine deutliche Straffung der finanziellen und monetären Bedingungen könnte eine Korrektur am Hypothekar- und Immobilienmarkt im Inland auslösen.»

In ihrem Bericht zur Finanzstabilität schränkt die Nationalbank zwar ein, steigende Zinssätze könnten auch zu einer sanften Preiskorrektur führen, was wünschenswert wäre. So würde der Immobilienmarkt weniger anfällig auf eine Marktkorrektur, bei der die Preise abrupt und stark fallen. Es würde also gewissermassen kontrolliert Luft abgelassen aus dem Immobilienboom. Doch das Luftablassen könnte schnell unkontrolliert werden. Im Stabilitätsbericht heisst es:

«Je mehr und je schneller die Zinssätze jedoch steigen, desto grösser ist das Risiko einer grossen und abrupten Korrektur am Immobilienmarkt.»

Eine «grosse und abrupte Korrektur» wäre im neudeutschen Volksmund ein «Crash» oder auch das «Platzen einer Immobilienblase». Und was da korrigieren würde, das wären die Preise von Immobilien wie Wohnungen, Einfamilien- oder Mehrfamilienhäusern. In diesen Preisen steckt mittlerweile viel heisse Luft drin – oder wie es die SNB-Experten schreiben: «Die Preise sind stärker gestiegen als durch fundamentale Faktoren erklärt werden kann.»

Überbewertungen von bis zu 35 Prozent

Und was da mit heisser Luft hochsteigt, muss irgendwann zurück auf den Boden der Realität. Die SNB-Experten schreiben von «zunehmenden Anfälligkeiten» und «erhöhtem Risiko von Korrekturen». Dabei stützen sie sich auf eine Vielzahl von Indikatoren, wobei diese sehr unterschiedliche Schätzungen liefern. Demnach könnten die Bewertungen von Immobilien nur um 10 Prozent «überzogen» sein oder gar um 35 Prozent.

Alles in allem ist die Nationalbank fest der Ansicht, dass die Preise von Wohnimmobilien anfällig seien auf eine Korrektur. Und mit der Zinswende könne Nachfrage nach Immobilien wegbrechen, weil die Kosten von Eigenheimen dadurch steigen. So kam die Grossbank Credit Suisse kürzlich zum Schluss, dass das Leben in einer Mietwohnung wieder günstiger kommt, als das Leben in einem vergleichbaren Eigenheim.

Jahrelange Schwächung der Wirtschaft

Eine Korrektur wäre folgenschwer für die Schweiz. Woran die Schweizerische Nationalbank besonders denken muss gemäss ihrem Mandat – das sind die Banken. Käme es zu einem Crash, dann wären sie, wie die SNB-Experten schreiben: «einem erheblichen Verlustpotenzial ausgesetzt». Sprich: Banken könnten bös in Schieflage geraten. Stresstests der Nationalbank zeigen, dass bei einzelnen inlandorientierten Banken das Eigenkapital knapp werden dürfte. SNB-Vizepräsident Zurbrügg warnte, das Eigenkapital können sich dem regulatorisch vorgeschriebenen Mindestniveau annähern – oder gar darunter fallen.

SNB-Vize Fritz Zurbrügg.

Wer da nun denkt, was kümmern mich die geschniegelten Banker vom Zürcher Paradeplatz, der verkennt die volkswirtschaftliche Bedeutung von Banken. Sie beraten eben nicht nur am Zürcher Paradeplatz vermögende Kundinnen und Kunden. Sie versorgen unter anderem kleine und mittelgrosse Betriebe mit den nötigen Krediten. Tun sie dies nicht, weil ihre Bilanzen es nicht zulassen, kommt es zu Kreditklemmen, die eine Wirtschaft auf viele Jahre hinaus schwächen können.

