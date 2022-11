Das Saudi-Geld ist im Trockenen

Bank-Misere Kurssturz, Vermögensflucht, Verlust: CS-Aktionäre segnen Saudi-Finanzspritze ab – was das für die Zukunft der Bank bedeutet Die Credit Suisse steckt in der Krise: Der Vertrauensverlust hat zu Kundengeldrückzügen von über 80 Milliarden Franken geführt und der Aktienkurs ist abermals eingebrochen. An der ausserordentlichen Generalversammlung wurden nun Fakten geschaffen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 23.11.2022, 15.04 Uhr

Kurz vor «High Noon»: Die Credit Suisse sichert sich Kapital der Saudi National Bank. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Die Credit Suisse bekommt eine neue Grossaktionärin. Auf einer virtuellen Generalversammlung, die der Verwaltungsrat im Oktober kurzfristig einberufen hatte, rollten die Eigentümer der angeschlagenen Grossbank den Teppich für die Saudi National Bank aus. Die Bank aus dem erdölreichen Scheichtum im Arabischen Golf wird allein 308 Millionen der insgesamt 2230 Millionen neuen Aktien zeichnen, mit deren Ausgabe die Bank total vier Milliarden Franken frisches Kapital einnimmt. Die Saudis zahlen 3,82 Franken pro Stück und kommen so auf einen Aktienanteil von 9,9 Prozent an der Credit Suisse.

Um der Saudi-Bank und einigen weiteren Grossaktionären den Einstieg in den Eigentümerkreis der einstigen Schweizer Vorzeigebank zu erleichtern, akzeptierte die Aktionärsversammlung am Mittwoch auch den Verzicht auf das sogenannte Vorwegzeichnungsrecht. Dieses Recht besagt, dass jeder bestehende Aktionär bei einer Kapitalerhöhung einen gesetzlichen Anspruch auf jenen Teil der neuen Aktien hat, der seinem bisherigen Anteil entspricht. Auf das Recht kann die Generalversammlung nur «aus wichtigen Gründen» verzichten. Ein wichtiger Grund lag insofern vor, als die Credit Suisse das frische Kapital unbedingt braucht und mit der Saudi-Bank eine neue Ankeraktionärin finden konnte, die sich schon im Voraus bereit erklärt hatte, 1,5 Milliarden Franken in die Bank einzuschiessen.

Sechs Prozent legten Veto ein

Dass die neue Grossaktionärin manchen Credit-Suisse-Aktionären vor allem aus politischen Gründen nicht in den Kram passt, ist seit Ende Oktober bekannt, als die Bankenführung unter der Leitung von Ulrich Körner ihre Pläne für die Kapitalbeschaffung öffentlich machte. Seit Mittwoch weiss man Genaueres über die Stärke dieser Aktionärsopposition. Die erste Tranche der Kapitalerhöhung, die den Saudis und anderen Grossinvestoren vorbehalten ist, wurde mit 91,97 Prozent der an der Versammlung vertretenen Stimmen gutgeheissen.

Die traditionsreiche Grossbank steckt in der Krise. Gelingt ihr nun die Kehrtwende? Andrea Zahler / CH-Media

Die zweite Tranche der Kapitalerhöhung, an der alle Aktionäre im Ausmass ihres bisherigen Anteils partizipieren konnten, erhielt eine Zustimmungsquote von 98,31 Prozent. Immerhin haben somit mehr als sechs Prozent der vertretenen Stimmen ihr Veto gegen die neue Hauptaktionärin aus dem Nahen Osten eingelegt und dies, obschon die, wegen der hohen Erdölpreise im Geld schwimmende, Saudi-Bank und die anderen nicht namentlich bekannten Grossinvestoren einen deutlich höheren Preis zu zahlen bereit waren als ihn die übrigen Credit-Suisse-Altaktionäre mit 2,52 Franken pro Aktien bezahlen müssen.

Keine öffentlichen Antworten

Eine Diskussion über die veränderten Eigentümerverhältnisse bei der Credit Suisse fand dennoch nicht statt. Man habe die im Vorfeld der Versammlung eingegangenen Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre schriftlich beantwortet, zum Teil vom Verwaltungsratspräsidenten Axel Lehmann höchstpersönlich, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Auf eine öffentliche Darstellung der Fragen und Antworten hat die Bank aber verzichtet.

Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner will die Bank transformieren und wieder erfolgreich machen. Michael Buholzer / EPA

Das defensive Verhalten der Credit-Suisse-Führung unterstreicht, was man im Grunde schon seit Oktober weiss. Die Bank benötigt dringend frisches Risikokapital und es gibt nicht viele Adressen, die im derzeitigen Umfeld die nötigen Mittel haben und bereit sind, diese dem Institut zur Verfügung zu stellen.

Schlechtester Aktientitel in Westeuropa

«Das Abstimmungsergebnis bestätigt das Vertrauen in unserer Strategie, die wir im Oktober vorgestellt haben», sagte Präsident Lehmann in einer Rede, welche die Aktionäre in schriftlicher Form von der Credit-Suisse-Website herunterladen konnten. Die Entwicklung des Aktienkurses der Bank spricht indessen eine andere Sprache. Nicht nur waren die Credit-Suisse-Aktien im dritten Quartal des laufenden Jahres mit einer negativen Gesamtrendite von minus 24 Prozent die schlechtesten Bankvaloren in ganz Westeuropa, wie eine Auswertung des Beratungsunternehmens Zeb zeigt. Vielmehr haben die Papiere seit Anfang Oktober weiter an Wert eingebüsst. Am Mittwochmorgen brachen die Titel abermals mehr als vier Prozent ein, notieren inzwischen wieder unter 3,7 Franken oder weniger als das, was die Saudis und die anderen Grossinvestoren im Rahmen der am Freitag durchzuführenden Privatplatzierung bezahlen werden.

Grund für den jüngsten Kurseinbruch ist eine weitere Verlustwarnung, welche die Credit-Suisse-Führung zwar schon im Oktober angekündigt, nun aber für das Schlussquartal 2022 mit «rund 1,5 Milliarden Franken» präzisiert hat. Der Verlust für das Gesamtjahr dürfte sich damit auf rund 3,4 Milliarden Franken ausdehnen. Zwar bestätigt die Credit Suisse in einer separaten Medienmitteilung, dass sie am Ziel einer robusten Kernkapitalquote von 13,5 Prozent am Ende der projektierten Konzernumbauphase im Jahr 2025 festhalten und während der Bauzeit nicht unter 13 Prozent zu fallen gedenke.

Die Last der Gerüchte

Doch in den vergangenen Wochen hat sich anstelle des Eigenkapitals eine andere wichtige Kennzahl im Bewusstsein der Investoren verankert: die Liquidität. Seit Anfang Oktober, als die Bank in den sozialen Medien dieser Welt von selbst ernannten Experten ziemlich faktenfrei als Pleitekandidatin herumgereicht worden war, sorgte dies unter der Kundschaft offensichtlich für grosse Unruhe. Die massiven Kontorückzüge, über die der neue Finanzchef Dixit Joshi schon Ende Oktober in qualitativer Weise Auskunft gegeben hatte, werden im vorliegenden Communiqué nun bestätigt.

Die Schweizer Grossbank hatte zuletzt mit bösen Gerüchten zu kämpfen. Gaetan Bally / KEYSTONE

Ganze sechs Prozent der verwalteten Vermögen seien der Bank zwischen Ende Oktober und dem 11. November durch Kontorückzüge von Kunden abhandengekommen. Das entspricht einer gigantischen Summe von 84 Milliarden Franken. Die sogenannte Liquiditätsquote, welche den Wert qualitativ hochstehender und sofort verkäuflicher Aktiva ins Verhältnis zum Nettoabfluss von Barmitteln setzt, sei von den 192 Prozent per Ende September auf durchschnittlich 140 Prozent in den vergangenen drei Wochen abgesackt. In schlimmen Momenten sei die Liquiditätskennzahl auch tiefer gewesen, räumt die Bank ein, die aufsichtsrechtlichen Vorgaben seien aber zu keinem Zeitpunkt unterschritten worden.

Die Frage, was übrig bleiben wird

Allein die Tatsache, dass die Bank glaubt, diesen Aspekt betonen zu müssen, zeigt, dass die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Mindesterfordernis in jüngster Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr war. In der Vermögensverwaltung habe sich der Geldabfluss seit dem Höhepunkt in den ersten zwei Oktoberwochen «substanziell reduziert», schreibt die Bank. Aber der Trend habe sich noch immer nicht gedreht.

Offensichtlich beteiligen sich nun auch die Kunden an dem vom Management geplanten Rückbau der Credit Suisse, was die Bank auch in ihrem strategischen Zukunftsfeld Vermögensverwaltung schrumpfen lässt. Wie viel von dem 166-jährigen Traditionsinstitut dereinst noch übrig ist, wenn der Umbau in drei Jahren abgeschlossen sein wird, vermag auch das Management derzeit kaum zuverlässig abzuschätzen.

