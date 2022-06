Credit Suisse: Übernahmegerüchte und Spekulationen zu Gottstein

Finanzindustrie Credit Suisse sieht rot: Verlust treibt Spekulationen um CEO-Nachfolge an und provoziert Übernahmegerüchte Das Bonanza auf den Finanzmärkten ist zu Ende. Das bekommt nicht nur die Schweizer Grossbank schmerzlich zu spüren. Aber sie ist nach den jüngsten Pleiten und Pannen verletzlicher als ihre Konkurrenten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 08.06.2022, 16.50 Uhr

Die Grossbank Credit Suisse findet keinen Weg aus der Krise. Nun machen sogar Übernahmegerüchte die Runde. Melanie Duchene / KEYSTONE

Die Misere der Credit Suisse hält an: Die Grossbank wird auch im zweiten Quartal des laufenden Jahres einen Verlust ausweisen. Die stark gedämpfte Aktivität an den Kapitalmärkten gepaart mit der deutlich gestiegenen Risikoaversion der Investoren habe die Entwicklung der Credit Suisse Investment Bank in den Monaten April und Mai «negativ beeinträchtig». Dies gab die Bank im Rahmen einer börsenrechtlichen ad-hoc-Mitteilung im Vorfeld einer am Donnerstag in Rom stattfindenden Unternehmenspräsentation bekannt. Die Folge: Es wird voraussichtlich zu einem Verlust der Investment Bank und der gesamten Gruppe kommen.

Geschockte Anleger schicken Aktien in den Keller

Die Anleger reagierten geschockt und schickten die Aktien der Bank zeitweise um mehr als sieben Prozent in die Tiefe. Zeitweise kostete eine Aktie gerade mal noch 6.22 Franken. Allerdings schoss sie am Nachmittag wieder in die Höhe aufgrund von Übernahmegerüchten. Angeblich plane der US-Finanzdienstleister State Street ein Übernahmeangebot, hiess es in Finanznachrichten.

Thomas Gottstein, Chef der Credit Suisse, liefert weitere Negativschlagzeilen seiner Bank. Ennio Leanza / KEYSTONE

Nach einem Verlust von 273 Millionen Franken im ersten Dreimonatsabschnitt des Jahres hatten die Finanzanalysten im zweiten Quartal mit einem Gewinn von durchschnittlich 280 Millionen Franken gerechnet. Auf die spezifischen Gründe für diese sechste Ergebniswarnung in den vergangen sieben Quartalen ging die Bank in ihrem Communiqué nicht näher ein. Der Verweis auf die sich ausweitenden «Kreditspreads», lässt Beobachter das Problem allerdings erahnen.

Die Credit Suisse Investment Bank gehört traditionell zu den grossen Akteurinnen im Geschäft mit gehebelten Unternehmensfinanzierungen. Das sind vor allem Kredite für Firmenübernahmen durch so genannte Private-Equity-Firmen. Die mit Private Equity finanzierten Unternehmen weisen typischerweise eine hohe Verschuldung auf, die diese über die Einnahmen aus dem laufenden Geschäft bedienen und abtragen müssen. Investment Banken finanzieren solche Übernahmen gewöhnlich Monate im Voraus in der Erwartung, die Kredite später in der Form von Anleihen am Kapitalmarkt an Drittinvestoren verkaufen zu können.

Der Boomerang aus dem Geschäft mit Risikokrediten für Firmenübernahmen

Die Nachfrage nach solchen Anleihen war bis vor wenigen Monaten gross. Die Investoren akzeptierten das grössere Risiko, um dafür eine höhere Verzinsung zu erhalten. Zum Ende des ersten Quartals führte die Credit Suisse solche «leveraged loans» im Umfang von 7,4 Milliarden Dollar in ihrer Bilanz. Zur gleichen Zeit des Vorjahres war diese Exposition zwar deutlich grösser (10,2 Milliarden Dollar) aber sie wurde nach dem damaligen Archegos-Schock kontinuierlich wieder um 1,2 Milliarden Dollar hochgefahren.

Die Grossbank hat derzeit gleich mehrere Baustellen. Stefan Wermuth / Bloomberg

Die abrupte Stimmungswende mit dem Krieg in der Ukraine und dem starken Anstieg der Inflationsraten hat die Nachfrage nach solchen Hochrisiko-Anleihen abbrechen lassen. Die Credit Suisse sitzt vermutlich auf einem Bestand, den sie nun zu Lasten der Erfolgsrechnung im zweiten Quartal wertberichtigen muss.

Gleichzeitig ist das Rad im globalen Geschäft mit Firmenübernahmen zum Stillstand gekommen, was der Bank ebenfalls empfindliche Ertragsausfälle beschert. Wie hoch der Verlust der Investment Bank ausfallen wird, ist nicht bekannt. Dass diese aber die ganze Gruppe in die Minuszone zieht, lässt einen Verlust in Höhe von mehr als 500 Millionen Franken befürchten.

Ein Unglück kommt selten allein

Zu allem Unglück kämpft die Credit Suisse noch mit anderen Problemen. So muss sie die im vergangenen Jahr aufgrund der Archegos-Pleite massiv eingedampften Boni für ihre Investment Banker just in dieser Zeit wieder nach oben anpassen, um einen weiteren Exodus ihrer besten Leute zu verhindern. Ferner wirkt sich der im vergangenen Jahr angekündigte Ausstieg aus dem sogenannten Prime Brokerage, mit dem die Bank Hedge-Fonds wie Archegos finanziert, erst im laufenden Jahr so richtig negativ auf die Einnahmen aus.

Und schliesslich werden die Verluste der Investment Bank auch Folgen für die Kapitalkraft des Schweizer Stammhauses haben. Das Stammhaus ist wichtig für die Aktionäre, weil es mittels Dividendenzahlungen die Holding finanziert, die ihrerseits wieder die Dividenden für die Publikumsaktionäre ausrichtet und den Gläubigern die Zinsen auf ihren Anleihen bezahlt. Das Credit-Suisse-Stammhaus leidet – im Gegensatz zur Gruppe – schon seit geraumer Zeit an einer Unterkapitalisierung, die sich durch die steigenden internationalen Kapitalanforderungen weiter verschlimmern könnte.

Gerüchte über eine Kapitalerhöhung kommen nicht von ungefähr

Das Stammhaus ist dringend auf Dividendeneinnahmen von ihren Töchtern, namentlich von der Investment Bank angewiesen. Das ist vermutlich der Hintergrund, weshalb seit einiger Zeit Gerüchte über die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung bei der Credit Suisse die Runde machen. Ein solcher Bedarf wird angesichts der im europäischen Vergleich überdurchschnittlichen Kernkapitalquote der Gruppe von 13,8 Prozent in einer flüchtigen Betrachtung der Bilanz nicht offensichtlich.

Könnte sie auf CEO Thomas Gottstein ablösen? Sabine Keller-Busse ist derzeit Chefin des Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäfts bei der UBS.

Die Credit Suisse dürfte nicht die einzige Bank bleiben, der das Bonanza um die Ohren fliegt, das in den vergangen Jahren durch die Nullzinspolitik der Notenbanken möglich geworden war. Aber die Schweizer Grossbank ist nach den jüngsten Pleiten und Pannen offensichtlich deutlich verletzlicher als ihre Konkurrenten. Dass die Bank dringend eine neue Führung braucht, versteht sich von selbst. Klar ist, dass ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von CEO Thomas Gottstein mehr von Investment Banking verstehen muss als es dieser tut.

Als naheliegendster Bewerber für den CEO-Posten erscheint mindestens für Aussenstehende der derzeitige Investment-Bank-Chef Christian Meissner. Der 52-jährige Österreicher war während sieben Jahren, bis Ende 2019, Chef des Investment Banking und des Unternehmenskundengeschäfts bei Bank of America Merrill Lynch und dürfte an der Wall Street immer noch über ein gutes Netzwerk verfügen.

In der Gerüchteküche fällt inzwischen auch der Name von Sabine Keller-Busse als mögliche Kandidatin für die Gottstein-Nachfolge. Doch als Chefin des Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäfts von UBS verfügt sie über eine Kernkompetenz für die es bei der Credit Suisse keinen offensichtlichen Mangel gibt.

