Roche: Bill Anderson tritt ab, Mark Schneider im Verwaltungsrat

Pharmaindustrie Rochaden bei Roche: Der neue Chef verliert seinen wichtigsten Manager – und erhält einen bekannten Verwaltungsrat Pharmaleiter Bill Anderson geht auf Ende Jahr. Er kann einige Erfolge vorweisen, musste zuletzt aber einen Flop vermelden. Derweil erhält das Aufsichtsgremium einen prominenten Zuzug nach dem Rücktritt von Nestlé-Präsident Paul Bulcke. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 12.12.2022, 14.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es tut sich was bei Roche: Pharmaleiter Bill Anderson geht, Nestlé-Boss Mark Schneider kommt. Bilder: Richard Morgenstein; Severin Bigler/SAW

Drei Monate bevor der neue Roche-Chef Thomas Schinecker offiziell im Sessel von Severin Schwan Platz nehmen wird, hat der designierte CEO bereits alle Hände voll zu tun. Gemäss einer am Montag von Roche verbreiteten Mitteilung wird Pharmachef Bill Anderson den Konzern per Ende Jahr verlassen, um seine Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen. Ein Nachfolger werde bis Ende März bestimmt.

Die Pharmasparte ist die Flaggschiffdivision des Roche-Konzerns, und ihr Leiter ist naturgemäss eine Schlüsselfigur in der gesamten Unternehmensführung. Die Bedeutung des 56-jährigen Amerikaners in der Roche-Führung ist umso grösser als der gelernte Chemieingenieur die Pharmadivision mit ihren rund 40’000 Angestellten in den vergangenen Jahren einer tiefgreifenden Transformation unterzogen hat.

16 Jahre im Roche-Dienst

Anderson versprach vor Jahresfrist im Gespräch mit der NZZ, Roche werde bis 2030 einen drei- bis fünfmal so hohen Nutzen für die Patienten herausholen und die für die Gesellschaft entstehenden Kosten halbieren. Weniger Hierarchien, mehr Eigenverantwortung und mehr Leistungswillen sind die Erfolgsrezepte des Managers aus Texas.

Noch-CEO Severin Schwan lässt sich in der Medienmitteilung mit der Aussage zitieren, Anderson habe «die Transformation von Roche massgeblich mitgestaltet» und in seiner 16-jährigen Karriere bei Roche «hervorragende Führungsqualitäten unter Beweis gestellt».

Das grösste Risiko der im Sommer angekündigten Führungsrochade mit Schineckers Ernennung zum neuen CEO und Schwans Berufung zum nächsten Verwaltungsratspräsidenten und Nachfolger von Christoph Franz war im Urteil der «Handelszeitung» denn auch eine vorzeitige Kündigung Andersens.

Flop bei Alzheimer-Forschung

Die erfolgreiche Lancierung des Multiple-Sklerose-Medikamentes Ocrevus und andere Leistungen unter Andersens Ägide waren zwar ausschlaggebend dafür, dass Roche nach dem Verlust mehrerer Patente auf überaus umsatzstarken Krebstherapien nicht über die gefürchtete Patent-Klippe fiel. Doch zuletzt musste auch Andersen einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen.

«Gantenerumab», ein Antikörper, von dem sich der scheidende Pharmachef noch im Oktober gute Chancen im Kampf gegen den geistigen Verfall von Alzheimerpatienten erhofft hatte, hat nur ein Monat später nicht die erhofften Ergebnisse einer klinischen Studie gebracht. Die Forschung wurde eingestellt.

Mit dem Immunologen und Professor an der Yale Universität, Akiko Iwasaki, und dem amtierenden Nestlé-CEO Mark Schneider werden im Frühjahr zwei neue Mitglieder in den Roche-Verwaltungsrat einziehen. Schneider folgt auf den früheren Nestlé-Chef Paul Bulcke, der sich im Frühjahr 2022 nach 11-jähriger Mitarbeit im Roche-Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen