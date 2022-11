Vögele Shoes ist pleite: 131 verlieren ihren Job

Schuhschlamassel Aus für Vögele Shoes: Die Traditionsfirma ist pleite – 131 Angestellte erhalten die Kündigung Ausgelaufen: Der Schuhverkäufer Vögele Shoes schliesst seine letzten 28 Filialen. Ein letzter Rettungsversuch ist nicht gelungen. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 29.11.2022, 17.21 Uhr

Aus und vorbei: Vögele Shoes ist Ende Jahr Vergangenheit. Nadine Böni

Noch Mitte Oktober verbreitete die Schuhfirma Durchhalteparolen. Aber diese haben nichts genützt: Vögele Shoes ist definitiv pleite. Die letzten 28 Filialen werden geschlossen, 131 Mitarbeitende entlassen. Das bestätigt das Unternehmen am späten Dienstagnachmittag.

Dass es schlecht steht um die Traditionsschuhfirma, war schon länger bekannt: Vögele Shoes befand sich zuerst in einer provisorischen Nachlassstundung, ab dem 13. Oktober dann in einer definitiven Nachlassstundung, die auf vier Monate bis zum 13. Februar 2023 befristet war. «In diesem Zusammenhang wurden das Filialnetz und das Personal deutlich verkleinert, um zumindest einen substanziellen Teil des Unternehmens und der Arbeitsplätze in eine wirtschaftlich tragfähige Zukunft zu überführen», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Das ist offensichtlich nicht gelungen. Vögele Shoes hält fest, dass sich der Geschäftsgang seit Beginn der Nachlassstundung «nicht wie geplant entwickelt hat». Auch die mit «verschiedenen Investoren» geführten Gespräche hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Deshalb «haben Verwaltungsrat und Management in Absprache mit der zuständigen Sachwalterin beschlossen, die Geschäftstätigkeit von Vögele Shoes voraussichtlich per spätestens Ende 2022 einzustellen».

Zahlreiche Filialschliessungen

«Das ist ein bitterer Tag für uns alle, ebenso für die Traditionsmarke Vögele Shoes, an die wir alle nach wie vor glauben», hält Christian Müller fest, Verwaltungsratspräsident und seit rund eineinhalb Jahren Besitzer der Firma Karl Vögele.

Zuvor hatte das Management noch mit drastischen Mitteln versucht, den Turnaround zu schaffen. Die Kosten mussten massiv gesenkt werden. Die Konsequenz: Innerhalb von nur vier Monaten wurden 51 Filialen geschlossen, 180 Angestellte verloren ihre Stelle (CH Media berichtete).

Besonders bitter: 2022 ist das 100-Jahr-Jubiläum von Vögele Shoes. Die Ursprungsgeschichte der Firma geht auf das Jahr 1922 zurück, als Karl Vögele in Uznach (SG) eine Schuhmacherei eröffnete. 1960 erfolgte die Gründung der Karl Vögele AG.

2021 waren es noch 600 Angestellte

Vögele Shoes hat gleich zwei Besitzerwechsel hinter sich. 2019 verkauften die Schweizer Inhaber die Mehrheit der Firma an die polnische CCC-Gruppe. Doch diese wurde in der Schweiz nicht glücklich. Per Juni 2021, also nach nur zwei Jahren, verkauften die Polen die Schuhkette an die deutsche Firma CM Shoes und einen Finanzinvestor. Damals war bei Vögele Shoes von 116 Filialen und 600 Angestellten die Rede. Dazu gehörten auch die Marken Bingo Shoe Discount und Max Shoes.

Gleichzeitig verkaufte auch der letzte Vertreter der einstigen Inhaberfamilie, Max Manuel Vögele, seinen 30-Prozent-Anteil. Vögele-Shoes-Chef Max Bertschinger liess sich in einem Communiqué beim Verkauf nach Deutschland wie folgt zitieren: «In Zusammenarbeit mit der CCC-Gruppe haben wir in den letzten drei Jahren einen umfassenden, anspruchsvollen Restrukturierungsprozess vollzogen. Vögele Shoes steht heute auf gesunden Beinen (...).»

Gleiches Schicksal wie Charles Vögele

Überlebte den Wandel im Detailhandel ebenfalls nicht: Der Modehändler Charles Vögele. Gaetan Bally / KEYSTONE

Allerdings wurde auch vermerkt, dass man in den vergangenen zwei Jahren – bedingt durch zwei Lockdowns – erhebliche Einbussen in Kauf nehmen musste. Die gleichzeitig steigenden Online-Umsätze reichten nicht aus, um die Verluste wettzumachen. Vögele Shoes ist nicht allein. Viele Mode- und Schuhhändler sind in den vergangenen Jahren verschwunden. Im Sommer 2020 musste die ebenfalls traditionsreiche Schuhkette Pasito-Fricker Konkurs anmelden. Betroffen waren 23 Filialen und 69 Mitarbeitende.

Den Schuhhändler Vögele hat nun das gleiche Schicksal ereilt wie den Modehändler Charles Vögele, der vor sechs Jahren von der Schweizer Detailhandelslandschaft verschwand. Trotz gleichen Namens war Letztere eine unabhängige Firma, allerdings mit gemeinsamer Vergangenheit. 1955 gründeten Charles Vögele und seine Frau Agnes das Kleiderunternehmen. Sein Bruder Max gründete 1960 die Schuhfirma Karl Vögele. Charles Vögele wurde 2016 inmitten von Finanzproblemen von dem italienischen Modekonzern OVS übernommen. Doch dieser scheiterte mit seinem Rebranding nach gerade mal einem Jahr.

Pikant: Christian Müller, Verwaltungsratspräsident von Vögele Shoes, hat erst kürzlich die serbelnde deutsche Schuhkette Reno mit Filialen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz übernommen.

