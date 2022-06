Kommentar zum Nein bei der Migros-Abstimmung über Alkoholverkauf

Detailhandel Das Alkohol-Nein ist richtig – und dennoch muss die Abstimmung der Migros zu denken geben Die Genossenschaftsmitglieder haben sich gegen den Verkauf von Bier und Wein entschieden. Das Votum zeigt gleich mehrere Probleme der Migros auf. Benjamin Weinmann 16.06.2022, 11.00 Uhr

Migros-Präsidentin Ursula Nold und Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen stellten sich am Donnerstag den Fragen der Presse zur Alkohol-Abstimmung. Ennio Leanza / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Nun herrscht also Klarheit. Auch in Zukunft bleiben die Regale der Migros-Supermärkte alkoholfrei. Kein Wein, kein Bier, kein Wodka. Das ist gut so. Die Detailhändlerin hätte ein traditionsreiches Alleinstellungsmerkmal aus den Händen gegeben. Eine Eigenheit, die mehr wert ist als Aktionspreise und Märkli-Sammelaktionen. Das Alkoholverbot ist Teil der Migros-Identität, die eng mit Gründer Gottlieb «Dutti» Duttweiler verbunden ist.

Die Alkoholsucht mag heute nicht das gleiche Ausmass wie in den 20er- und 30er-Jahren haben, was «Dutti» damals zum entsprechenden Verbot bewegte. Doch sie ist nach wie vor eine Tatsache. Und für viele Alkoholikerinnen und Alkoholiker sowie Suchtgenesene, ist die Migros der einzige Ort, wo sie Lebensmittel einkaufen können, ohne in Versuchung zu geraten. Auch Suchtorganisationen können weiterhin Migros-Gutscheine an Randständige verteilen, im Wissen, dass diese nicht für Alkohol verwendet werden.

Denner kann aufatmen

Und auch wirtschaftlich hat das Resultat für die Migros Vorteile: Ihre jahrelange Strategie, neben ihren Filialen Geschäfte der Tochterkette Denner zu eröffnen, wäre durch ein Ja untergraben worden. Die Alkoholumsätze wären beim Discounter deutlich gesunken, da der Gang in den Shop nebenan für Wein- und Bier-Konsumenten obsolet geworden geworden wäre.

Und dennoch: Die Abstimmung lässt Verliererinnen und Verlierer zurück und zeigt Probleme der Migros auf. In einer Medienmitteilung zeigt sich die Konzernleitung unter der Führung von Genossenschaftspräsidentin Ursula Nold nicht überrascht über das klare Verdikt, schliesslich hätten alle Umfragen im Vorfeld darauf hingedeutet. Insofern stellt sich die Frage, weshalb die Verwaltung sich dennoch einige Wochen vor dem Urnengang für ein Ja aussprach, so wie auch einzelne, regionale Genossenschaftschefs.

Nur 29 Prozent gingen an die Urne

Vielen Genossenschaftsfürsten dürstete es offenbar nach promillehaltigen Zusatzumsätzen. Die Abstimmung deutet darauf hin, dass die Teppichetage den Draht zur Basis verloren hat und an ihr vorbei dirigiert. Andererseits muss die tiefe Stimmbeteiligung der Migros zu denken geben. Nur 29 Prozent aller Genossenschafterinnen und Genossenschafter konnten für die Frage aller Migros-Fragen mobilisiert werden - und dies trotz einer umfassenden und teuren Werbekampagne.

Insofern stellt sich die Frage, wie lange der Alkohol-Verzicht als identitätsstiftendes Abhebungsmerkmal ausreicht. Die jüngere Generation hat keine Scheu, sich als Aldi- oder Lidl-Kind zu outen. Und die deutschen Discounter-Riesen werden mit der Expansion und ihren tiefen Preisen, aber ohne jeglichen genossenschaftlichen Gedanken weiter voranschreiten.

Genau diesen muss die Migros künftig schärfen und besser kommunizieren. Klar, das Migros-Kulturprozent ist ein bekannter Begriff - aber wie viele Kundinnen und Kunden wissen, was damit finanziert wird? Und schliesslich darf sie ob all ihrer Gesundheits- und Online-Expansionspläne das Kerngeschäft nicht aus den Augen verlieren: Der Verkauf von Mirador-Würze, Risoletto-Riegel und I-Am-Shampoos in modernen Supermärkten.

