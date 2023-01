Produktion eingestellt: Lidl nimmt Rivella-Kopie aus dem Verkauf

Detailhandel Kult-Abklatsch bereits wieder verschwunden: Lidl nimmt Rivella-Kopie aus dem Sortiment Der deutsche Discounter lancierte vor einigen Monaten ein neues Süssgetränk in roter und blauer Version namens Livetta. Nun ist es aus den Regalen verschwunden – allerdings nicht wegen mangelnden Erfolgs, wie Lidl beteuert. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 16.01.2023, 15.14 Uhr

Erinnerte stark an das Schweizer Kultgetränk Rivella: Livetta von Lidl. Lidl

Die Ähnlichkeit war offensichtlich: braunes PET. Rote und blaue Etikette. Einmal mit Zucker, einmal ohne. Vergangenen Juli lancierte der deutsche Discounter Lidl in der Schweiz das neue Getränk Livetta, das nicht nur vom Namen her stark an das hiesige Kultgetränk Rivella erinnerte (CH Media berichtete). Grösster Unterschied: Die Lidl-Variante ist vegan, basiert also nicht wie Rivella auf Milchserum.