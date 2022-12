Valora lanciert Ecken von Costa Coffee - und düpiert Starbucks

Detailhandel Valora düpiert Starbucks und Nestlé: Kioskkonzern setzt neu auf den Kaffee von Coca-Cola Der Detailhändler, bekannt für seine K-Kioske, Caffè-Spettacolo- und Avec-Filialen lanciert neue Kaffee-Ecken. Das dürfte den bisherigen Partnern nicht gefallen – hat aus Sicht der Kundschaft aber einen Vorteil. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neueröffnung am Flughafen Zürich: In der Kiosk-Filiale steht eine Kaffee-Ecke des britischen Konzerns Costa Coffee, der zur Coca-Cola-Gruppe gehört. Bild: bwe

Das Geschäft mit dem Koffein gehört seit Jahren zu den Steckpfeilern des Detailhändlers Valora. Einerseits betreibt er mehrere Standorte seiner Marke Caffè Spettacolo. Vor allem aber hat er seine Avec- und K-Kiosk-Filialen in den vergangenen Jahren mit Kaffee-Ecken von Starbucks ausgerüstet. 160 sind es heute an der Zahl – zur Freude von Nestlé. Denn der Waadtländer Nahrungsmittelkonzern hat sich 2018 für 7,1 Milliarden Dollar die Rechte des US-Kaffeehändlers für den Detailhandel gekauft. Installiert und betrieben werden die Automaten von der Firma Selecta.

Für Koffein-Kunden bereit: Die neue Costa-Coffee-Ecke im K-Kiosk am Flughafen Zürich. Bild: bwe

Doch nun fährt Valora zweigleisig. Am Flughafen Zürich steht die Eröffnung einer neuen K-Kiosk-Filiale bevor. Ein erster Augenschein vor Ort zeigt: Statt einer Starbucks- oder Spettacolo-Ecke steht dort eine Kaffeebar vom Anbieter Costa Coffee.

Grosser Cola-Partner ist Valora-Inhaber

Costa Coffee mit Sitz in England ist nach Starbucks die weltweit zweitgrösste Kaffeehaus-Kette mit weltweit rund 4000 Filialen und 18’000 Angestellten. Seit 2019 gehört sie zur Coca-Cola-Gruppe, die sie für 5,1 Milliarden Dollar gekauft hat. Und das macht die Sache pikant. Denn Valora wurde dieses Jahr vom mexikanischen Handelskonzern Femsa übernommen. Und dieser wiederum ist der weltweit grösste Abfüllpartner von Coca-Cola.

Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass die neuen mexikanischen Eigentümer lieber den Kaffee des wichtigen Coca-Cola-Partners verkaufen möchten. Valora-Sprecher Martin Zehnder wiegelt jedoch ab. Erste Tests mit Kaffee-Ecken von Costa habe man bereits im März durchgeführt, «also weit vor der Bekanntgabe der Übernahme durch Femsa». Inzwischen würden rund 20 Avec-Filialen Costa-Kaffee anbieten. Und mit dem Standort am Flughafen nun erstmals auch ein K-Kiosk. Die Automaten funktionieren mit einer Kaffeemaschine der Luzerner Firma Weggis, die auch Starbucks-Filialen ausrüstet.

Daniel Rodriguez ist Chef des mexikanischen Detailhandelsriesen Femsa, dem neuen Inhaber von Valora. zvg

Bleibt Starbucks-Partnerschaft bestehen?

Wie viele weitere Standorte mit den Costa-Ecken angepeilt sind, will Zehnder nicht sagen. Nur: «Die Starbucks-Module werden nicht durch Costa Coffee ersetzt.» Dass die Expansion mit den Costa-Ecken nie öffentlich angekündigt wurde, deutet zudem darauf hin, dass man möglicherweise den US-Partner nicht vor den Kopf stossen will. Die Frage, wie lange die Partnerschaft mit Starbucks weitergeführt wird, bleibt unbeantwortet.

Aus Kundensicht hat die neue Kooperation nebst der grösseren Koffein-Auswahl etwas Positives. Costa Coffee ist laut Zehnder leicht günstiger. So koste ein Cappuccino à 355 Milliliter von Starbucks 4.90 Franken, jener von Costa 4.50 Franken. Noch günstiger ist allerdings das Angebot der Valora-Eigenmarke Caffè Spettacolo, das es in 600 Filialen zu kaufen gibt. Dort kostet der Cappuccino 3.90 Franken.

Costa-Kapseln bei Coop

Allerdings hat sich die Offensive von Costa Coffee in der Schweiz verzögert (CH Media berichtete). Denn der Markteintritt war eigentlich schon 2020 geplant, erfolgte dann aber nur zögerlich im vergangenen Jahr. In Supermärkten wie zum Beispiel von Coop und Tankstellen gibt es seither gekühlte Kaffees in Aludosen und Nespresso komptable Kaffee-Kapseln.

Vergangenes Jahr dachte Coca-Cola zudem laut über eigene Costa-Cafés und sogenannte Shop-in-Shop-Konzepte hierzulande nach. Davon ist bisher aber noch nichts zu sehen.

Zürcher Kette im Expansionsmodus

Derweil befindet sich Starbucks in Schweizer Städten seit einiger Zeit im Krebsgang. Mehrere Filialen wurden geschlossen (CH Media berichtete). Andererseits konnten regionale Anbieter wie die Zürcher Kette Vicafé ihr Filialnetz stark ausbauen. Denn Tatsache bleibt: Schweizer Kundinnen und Kunden dürstet es stark nach Kaffee. Pro Jahr trinken sie über 1000 Tassen davon.

So viele Tassen Kaffee werden jährlich getrunken

(Quelle: : ICO Trade Statistics, nationale Kaffeeverbände) Norwegen: 1469 Deutschland: 1292 Österreich: 1246 Schweiz: 1070 Brasilien: 906 Kanada: 905 EU: 772 USA: 698 Japan: 504 Russland: 278

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen