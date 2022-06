Fall UBS: Datendieb kam mit 3,5 Millionen davon

Fall UBS Bankdatendieb kommt mit 3,5 Millionen Euro davon – er schuldet der Schweiz noch viel Geld Ein ehemaliger Chemielaborant hat vor zehn Jahren UBS-Kundendaten an Deutschland verkauft. In einem Indizienprozess wurde er letztinstanzlich schuldig gesprochen. Die Rekonstruktion eines Stücks Schweizer Geschichte - und einer unbeglichenen Schuld. Christian Mensch Jetzt kommentieren 07.06.2022, 05.00 Uhr

Der Hammering Man am Aeschenplatz. Kenneth Nars

Der heute 48-jährige Schweizer Peter Müller (Name geändert) lebt nach letztem Kenntnisstand in Deutschland. In der Schweiz hätte er eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und vier Monaten abzusitzen. Hat er sich doch des qualifizierten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes und der Geldwäscherei schuldig gemacht. Eine letzte Beschwerde wies das Bundesgericht im April ab. In Deutschland ist er vor Strafverfolgung sicher. Schliesslich hat er dem Bundesland Nordrhein-Westfalen vor zehn Jahren Bankdaten der UBS verkauft.

Die «Süddeutsche Zeitung» wusste bereits im August 2012: «UBS-Kunden müssen zittern.» Norbert Walter-Borjans, der Finanzminister von Nordrhein-Westfalen und spätere SPD-Vorsitzende, habe erneut CDs mit Daten von Schweizer Banken von deutschen Steuersündern angekauft. Darunter auch eine mit Geheimnissen aus den Tresoren der Schweizer Grossbank. Die UBS erklärte damals, Berichte über eine Datenweitergabe hätten «keine Basis». Eine Sprecherin sagte: «Uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass wir Opfer eines Datendiebstahls sind.»

Nordrhein-Westfalen macht den CD-Ankauf publik

Das änderte sich schlagartig im November 2012, als sich nach einer konzertierten Aktion in mehreren Bundesländern 194 aufgeschreckte UBS-Kunden in der Zentrale meldeten, bei ihnen hätten Hausdurchsuchungen stattgefunden. Sie hatten ihr Geld in Offshore-Stiftungen gebunkert, die von der UBS verwaltet wurden.

Der Zeitpunkt war brisant. Das deutsche Parlament debattierte gerade das sogenannte Abgeltungssteuerabkommen mit der Schweiz, das dem deutschen Fiskus bis zu 10 Milliarden Euro aus Nachversteuerungen bringen sollte, mit dem die Steuerhinterzieher jedoch anonym bleiben konnten. Der neue Fall UBS stärkte den Widerstand dagegen, die Vorlage scheiterte in der Länderkammer mit den Stimmen der SPD und der Grünen.

Norbert Walter-Borjans, Finanzminister vom NRW, bei Tele Züri am 4. April 2012. Alex Spichale

Anfang Dezember machte die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalens den Ankauf selbst publik: Man habe einen Datenträger gekauft mit Angaben zu 750 Stiftungen und 550 Fällen sonstiger Kapitalanlagen mit einem Anlagevolumen von insgesamt 3,5 Milliarden Franken. Die Prüfung habe ergeben: 204 Millionen Euro seien dadurch dem Fiskus entzogen worden, davon 74 Millionen unwiederbringlich, da verjährt. Und die «Süddeutsche Zeitung» wusste noch etwas mehr: 3,5 Millionen Euro soll der Datenlieferant für seine Dienste erhalten haben.

Vom Chemielaborant zum Administrator von Offshore-Gesellschaften

Im Dezember 2012 hatte Müller auch seine letzten Tage als Angestellter der UBS. Seit Ende 2005 stand er in den Diensten der Grossbank. Gelernt hatte er zunächst Chemielaborant, bevor er ins Finanzfach wechselte und die Hochschule für Wirtschaft absolvierte. Bei einem Treuhänder beschäftigte er sich mit Trusts und Stiftungen und qualifizierte sich damit, um bei der UBS in Basel in der Abteilung Trusts & Foundation anzuheuern. Er nahm an Kundensitzungen teil und administrierte von der Gründung bis zur Liquidierung von Finanzkonstruktionen.

Als die Abteilung 2010 nach Zürich verlegt wurde, verschob man Müller intern in den Bereich zur Betreuung von Finanzintermediären. Zur internen Ausbildung arbeitete er dafür auch zwei Monate in Zürich. Spätestens ein Jahr später meldeten sich psychische Probleme. Müller fehlte häufig am Arbeitsplatz. Am 1. Mai 2012 wurde der freigestellt und ins «Coach-Programm» genommen, um für ihn eine Stelle zu finden. Mit sechsmonatigem Vorlauf wurde ihm per Ende Jahr gekündet. Er selbst meint, «wegen eines menschlichen Konflikts mit seiner Chefin» habe er seinen Job verloren.

Der Traum von der Villa auf Mallorca

Den Reibach in Deutschland suchte Müller wohl erst, nachdem die Kündigung ins Haus geflattert war. Firmendaten hat er jedoch schon vorher in private Obhut genommen, wie sich später zeigte. Und ein Leben nach dem Leben in der UBS hatte er skizziert; auf Mallorca sollte eine Villa auf ihn warten; in der Ukraine, aus der seine Ehefrau stammt, wollte er ein neues Geschäft aufziehen. Etwa als Trustee für reiche Ukrainer oder Russen, die in Immobilien investieren.

Im August 2012 eröffnete Müller Bankkonti in Deutschland und in Spanien. Im Oktober, als die UBS noch nichts ahnte, kaufte er, der bisher kein Vermögen zu versteuern hatte, über einen Anwalt auf Palma de Mallorca für genau 1 Million Euro eine Villa. Ende Jahr meldete er sich in der Schweiz ab in Richtung Ukraine. Bereits zwei Monate später kehrte er jedoch aus gesundheitlichen Gründen wieder in die Schweiz zurück.

Verdächtige Unterlagen im Kofferraum

Es dauerte, bis die UBS in Bewegung kam. Erst im März 2013, vier Monate, nachdem die deutschen Behörden den Erwerb von UBS-Daten bestätigt hatten, reichte die Bank Strafanzeige gegen unbekannt ein. Eine interne Untersuchung hatte ergeben, dass der mögliche Täterkreis wohl nicht mehr als 14 Personen zählte. Diese hatten Zugang zu den Stiftungsdaten, mit denen die Steuerfahnder nach Steuersündern suchten. Ab April stand Müller im Zentrum der Strafverfolgung. Als im Juni ein von ihm benutztes Auto untersucht wurde, entdeckten die Ermittler im Kofferraum Dokumente, die auf den verdeckten Immobilienkauf in Spanien hindeuteten. Im September kam es zu einer Hausdurchsuchung, die spanischen Behörden wurden um Rechtshilfe ersucht. Jetzt wurde es eng für ihn.

Der Hauskauf auf Mallorca entpuppte sich als Fehler. Nicht nur, weil er dadurch Spuren hinterliess, sondern auch, weil ihm Spanien keinen Rechtsschutz bot. Auf die Schnelle verkaufte er die Villa wieder. Im späteren Urteil des Bundesstrafgerichts heisst es: «Der Verkauf macht in wirtschaftlicher Hinsicht, und verglichen mit dem Kaufpreis, wenig Sinn. Er ermöglichte jedoch den Geldtransfer nach Deutschland, in jenes Land also, das in dieser Angelegenheit keine Rechtshilfe gewährt.»

Die UBS gerät unter Druck – und der Täter erhält eine IV-Rente

Unter Druck ist auch die UBS gekommen. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» meldete im Juli 2013, es seien mehrere UBS-Büros in Deutschland durchsucht worden. Der Verdacht: Steuererträge von Stiftungen seien hinterzogen worden. Es meldeten sich auch weitere UBS-Kunden, bei denen mindestens 20 Razzien durchgeführt wurden. Diese hielten keine steuerverschleiernden Stiftungen, dafür Nummernkonti, die von externen Kundenberatern betreut und administrativ vom Finanzintermediärdesk der UBS begleitet wurden. Die interne Forensik ging zunächst von einem zweiten Täterkreis aus. Eine Datenanalyse schränkte diesen auf elf Personen ein, darunter wiederum: Müller.

Die psychischen Probleme machten Müller zu schaffen. Ein IV-Gutachten attestiert ihm einen seit 2011 bestehenden Gesundheitsschaden, eine schizoaffektive Störung, die zu 100 Prozent arbeitsunfähig mache. Die zuständige IV-Stelle verfügte ab Mitte 2015 eine monatliche Rente von 2350 Franken zuzüglich einer Rente für seine minderjährige Tochter über 940 Franken. Einer psychiatrischen Begutachtung im Zusammenhang mit der Strafermittlung verweigerte er sich jedoch, so, wie er sein Recht wahrnahm, fast jede Aussage im Verfahren zu verweigern.

Ein Indizienverfahren und eine Stiftung im Zentrum

Die Bundesanwaltschaft hatte keine Beweise, nur Indizien. Aufwendig stellte sie zusammen, welche UBS-Mitarbeitenden zu welchem Zeitpunkt welchen Zugang zu welchen Daten hatten. Dass Müller als einziger Zugang zu zwei völlig unterschiedlichen Datenpools hatte, aus denen die deutschen Steuerfahnder Informationen hatten, sprach gegen ihn. Im Revisionsverfahren behauptete Müller, er habe keine Daten gestohlen, die Bundesanwaltschaft habe sich zu rasch auf ihn als Täter festgelegt und andere voreilig entlastet.

Nicht in vielen Fällen war die Lage so eindeutig wie bei einer Stiftung, deren Besitzer am 19. November 2012 einen Hausbesuch der Steuerfahnder hatten. Ausser A., der gemäss Log-in-Daten im Juli 2010 eine Abfrage getätigt hatte, hatte sich nämlich kein anderer UBS-Mitarbeiter für die Stiftung interessiert. Die Fahnder standen allerdings vor verschlossener Tür, da niemand zu Hause war. Am nächsten Tag gab es dann die Stiftung nicht mehr, die Besitzer hatten einen Anwalt mit der Liquidation beauftragt.

Aussergerichtlicher Entscheid: UBS zahlt 300 Millionen Euro

Schneller als die Bundesanwaltschaft erreichte die Staatsanwaltschaft Bochum ihr Ziel. An einer Quartalsmedienkonferenz im Juli 2014 räumte die UBS ein, sie habe mit der deutschen Behörde einen aussergerichtlichen Vergleich geschlossen und 300 Millionen Euro bezahlt. Im Gegenzug habe sich die Behörde bereit erklärt, sämtliche Ermittlungen und Verfahren wegen mutmasslicher Beihilfe zur Steuerhinterziehung einzustellen. Der Vergleich schütze die Bank auch in allen anderen Bundesländern.

Daran mochte sich die Mannheimer Staatsanwaltschaft nicht halten. Sie beantragte eine zusätzliche Busse über 83 Millionen Franken. Erst Sommer 2020 stellte das Landgericht Mannheim dieses Verfahren ein: Die Voraussetzungen für eine Verhängung einer Geldbusse liegen nicht vor und lassen sich wohl auch nicht durch eine langwierige Beweisaufnahme grundlegend ändern.

Der Täter meldet sich in Richtung Deutschland ab

Die Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelte bis im Sommer 2016, bis sie beim Bundesstrafgericht Anklage erhob. Müller wartete nicht auf den Prozess, sondern meldete sich in der Schweiz in Richtung unbekannt ab. Aus Deutschland kommuniziert er mit seinem Pflichtverteidiger, in der Schweiz lässt er sich nicht mehr blicken. Seit März 2017 besteht gegen ihn ein Haftbefehl.

Polizisten vor dem Bundesstrafgericht, aufgenommen am Dienstag, 6. Oktober 2020. Francesca Agosta/Keystone/Ti-Press

Sowohl mit dem ersten Urteil vom Januar 2019 als auch mit dem Berufungsurteil vom August 2020 verurteilte ihn das Bundesstrafgericht jeweils in Abwesenheit. An seiner Täterschaft hatten die Gerichte keine Zweifel. Daran änderte auch die Berufung an das Bundesgericht nichts, das Ende April dieses Jahres das Urteil bestätigte.

Ein «Whistleblower» mit «krimineller Energie»

Ausser dass Müller keine Vorstrafen hatte, fanden die Richter kaum mildernde Umstände. Er offenbare eine «erhebliche kriminelle Energie». Andere Tatmotive ausser «finanzieller Gier» seien nicht erkennbar.

Als «Whistleblower» tauge Müller nicht, auch zu seinem Namen der UBS-interne Bericht «Whistleblowing Schweiz – Nr. 12/04» vorliegt. Zweimal habe Müller nämlich auf aus seiner Sicht mutmassliches Fehlverhalten von Mitarbeitern des Desks für Finanzintermediäre aufmerksam gemacht. Ein Zusammenhang mit seinem eigenen Datenleak sei jedoch «nicht ersichtlich», meint das Gericht.

Seit dem Urteil schuldet Müller der Eidgenossenschaft 1,3 Millionen Franken. Dies entspricht dem Betrag, den er für den Kauf der Villa aufgewendet hat und den das Gericht als Mindesterlös aus seiner deliktischen Tätigkeit festgehalten hat. Mehr konnte ihm die Bundesanwaltschaft nicht nachweisen. Doch auch dieses Geld wird er nicht hergeben müssen. Ein Rechtshilfegesuch hat das Nachbarland abgelehnt, da dessen Erledigung «geeignet sei, wesentliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden». Und auch dies wird nur ein Teil der Beute gewesen sein. Denn diese betrug, wie die «Süddeutsche Zeitung» schon früh berichtet hat: 3,5 Millionen Euro.

