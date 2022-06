Tarifchaos bei der Swiss: Wenn das Billigticket viel teurer ist

«Economy Light» Tarifchaos bei der Swiss: Wenn der vermeintliche Billig-Tarif hunderte Franken mehr kostet als der Normalpreis Wer nur mit Handgepäck verreist und auf Umbuchungsmöglichkeiten verzichtet, kann bei der Swiss den «Economy Light»-Tarif buchen. Das sei der billigste, verspricht die Airline. Doch das stimmt nicht immer, wie ein Test zeigt. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das günstigste Swiss-Ticket kostet nicht immer am wenigsten. Unsplash

«Economy Light» – so lautet der günstigste Tarif der Swiss. Er ist für Passagiere gedacht, die nur mit Handgepäck reisen und auf die Möglichkeit einer kostenlosen Umbuchung oder Erstattung verzichten. Es sei ihr billigster Tarif, schreibt die Airline in einer Broschüre. Die 2015 eingeführte Preiskategorie soll preissensitive Kundschaft anlocken – und der Airline im Kampf gegen Billig-Anbieter helfen.

Erst vor kurzem wurde der Tarif noch einmal abgewertet: Wer seinen Sitzplatz ändern will, muss mit einem Economy-Light-Ticket ab 23. Juni mindestens 30 Franken extra bezahlen. Zuvor war das beim Check-In gratis möglich (CH Media berichtete). Nun zeigt ein Test von CH Media: Es ist nicht der einzige Haken des Billig-Tarifs. Entgegen der Versprechungen der Airline ist er noch nicht einmal immer der günstigste.

Das zeigt sich etwa auf Langstreckenflügen in die USA diesen Sommer. Bei einer Testbuchung Ende Juli für den Swiss-Flug LX8 nach Chicago schlägt der «Economy Light»-Tarif mit 945.60 Franken zu Buche. Der «Economy Basic»-Tarif, der zusätzlich die Aufgabe eines Koffers und die kostenlose Umbuchung ermöglicht, kostet hingegen nur 825.60 Franken.

Swiss-Flug nach New York: Das schlechtere Angebot ist viel teurer. Screenshot swiss.com

Ähnlich sieht es auch am 29. Juli mit dem Flug LX38 nach San Francisco aus: Der Light-Tarif kostet 1596 Franken, das Basic-Ticket hingegen nur 1508. Auf dem Nachmittagsflug nach New York am selben Tag ist der Preisunterschied noch drastischer: Das Economy-Light-Ticket auf Flug LX14 kostet im Test 1545.60 Franken, das Economy-Basic-Ticket hingegen 900.60 Franken.

Wie kommt es, dass der vermeintlich günstigste Tarif Hunderte Franken mehr kostet – und wer sollte auf die Idee kommen, mehr für weniger zu bezahlen?

Ein heisser Sommer steht bevor

Wie es dazu kommt, weiss die Swiss nicht. «Es handelt sich um eine fehlerhafte Preisangabe, die so nicht vorkommen sollte», sagt Sprecherin Sonja Ptassek. «Wir werden den Fall prüfen und die entsprechenden Anpassungen vornehmen.» Die Tarife auf der Website folgten grundsätzlich der logischen Reihenfolge, dass der günstigste Tarif (Economy Light) links angezeigt werde und der teuerste (Economy Flex) rechts.

Der Swiss steht ein heisser Sommer bevor. Nachdem die Airline bereits Ende April bekannt gab, Tausende Flüge etwa nach New York, Johannesburg und Tokio wegen Personalmangel streichen zu müssen (CH Media berichtete), folgte gestern der nächste Dämpfer. Das Streckennetz muss im Sommer weiter ausgedünnt werden.

Eine wöchentliche Verbindung nach San Francisco fällt den Mangelerscheinungen genauso zum Opfer wie Kurzstreckenflüge nach Nürnberg, Warschau oder Dresden. Ausgerechnet in der Erholungsphase nach zwei Jahren der Coronakrise drohen Flugstreichungen, Verspätungen und lange Warteschlangen an den Flughäfen (CH Media berichtete).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen