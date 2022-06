Maskendeals der Jungunternehmer sind jetzt Schulstoff

Emix Trading Wucher oder nicht? Die Deals der Zürcher Maskenmillionäre sind jetzt Schulstoff – finanziert hat das Lehrmittel die Nationalbank Neben den Staatsanwaltschaften beschäftigt der Fall der Zürcher Jungunternehmer auch Gymnasiastinnen und Berufsmaturanden. Die SNB will damit «das Interesse an wirtschaftspolitischen Diskussionen wecken». Pascal Michel Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.00 Uhr

Sagenhafte Gewinne: Luca Steffen (links) und Jascha Rudolphi von der Emix. Simon Tanner/NZZ

Die Zürcher Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte beugt sich derzeit über die millionenteuren Maskengeschäfte der Jungunternehmer Jascha Rudolphi und Luca Steffen. Sie prüft, ob es sich bei einem Preis von 9.90 Franken, den deren Firma Emix Trading bisweilen für eine FFP2-Maske verlangte, um Wucher handelte und ob genügend Verdachtsmomente bestehen, um Anklage zu erheben.

Der Fall der «Maskenmillionäre», der zu Beginn der Coronapandemie hohe Wellen warf, hat mittlerweile die Schulzimmer erreicht. Für Kantischüler und Berufsmaturandinnen stellt die Schweizerische Nationalbank (SNB) in ihrem Bildungsangebot Iconomix Arbeitsmaterialien zum Thema «Ethik und Moral in der Marktwirtschaft» zur Verfügung – veranschaulicht am Fallbeispiel der Maskendeals der Emix Trading und der «moralischen Empörung über Krisengewinnler».

Wucher oder nicht – das ist hier die Frage

Die Aufgaben, welche die Schülerinnen und Schüler dabei zu lösen haben, sind umfassend. Nicht nur die Bewertung des Tatbestands Wucher nach Obligationenrecht Artikel 21 steht im Fokus (Antwort: «Ein offenbares Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung kann wohl verneint werden»). Auch andere Fragen wie, ab welchem Alter man Millionen verdienen darf (Antwort: Handlungsfähig sind alle 18-Jährigen, allerdings gibt es junge Sportler, die bereits Millionen verdienen) sind Teil des Arbeitsblattes. Eine weitere Frage ist, ob es eine gute Idee der beiden war, sich mit den Gewinnen Luxusautos zu gönnen (Antwort: Eher nicht, da Schweizerinnen und Schweizer empfindlich auf Zurschaustellung von Luxus reagieren.)

Die Nationalbank finanziert solche Unterrichtsmaterialien mit 700’000 Franken pro Jahr. Für das Programm sind 3,3 Vollzeitstellen budgetiert. «Die aktuellen Fallstudien tragen dazu bei, das Interesse der Lernenden an wirtschaftspolitischen Diskussionen und den entsprechenden politischen Entscheidungen zu wecken», erklärt SNB-Sprecher Fabio Sonderer auf Anfrage von CH Media. «Die gängigen Argumente und Positionen sollen besser verstanden und eingeordnet werden können.»

Gerade bei der delikaten Frage, ob sich die beiden Jungunternehmer mit Wucherpreisen bereichert hatten, birgt das SNB-Lehrmittel Zündstoff. Denn die entsprechende Untersuchung der Zürcher Staatsanwaltschaft ist noch nicht abgeschlossen – und die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats rügte vor einigen Wochen das zuständige Verteidigungsdepartement scharf, weil die bisherigen Preisprüfungen ungenügend gewesen seien und allgemein zu wenig Transparenz herrsche.

Im SNB-Lehrmittel lautet die richtige Lösung dennoch:

«Insgesamt liegt wohl keine Übervorteilung laut OR vor. Die bezahlten Preise lagen in keinem Fall ausserhalb der Weltmarktpreise und innerhalb des vom Bund selbst definierten Preisrahmens.»

Auch eine individuelle Notlage, wie sie der Wucher nach OR verlangt, habe nicht vorgelegen, da global Knappheit und damit weltweit eine Notlage geherrscht habe. Auch eine Ausnützung von Unerfahrenheit und Leichtsinn – ein weiteres Merkmal von Wucher nach Obligationenrecht – sei bei einer Institution wie der Armeeapotheke nicht zu finden.

Fallstudie zur moralischen Vorverurteilung

«Man könnte auch zum Schluss kommen, dass die Jungunternehmer mitgeholfen haben, dass die Notlage, die durch ein riesiges Staatsversagen entstanden war, schnell gelindert werden konnte», schreibt der Ökonom Peter Eisenhut im Lösungsschlüssel. Er hat das Fallbeispiel für die SNB entwickelt. Diese Schlussfolgerung teilen längst nicht alle. Juristen nennen etwa als Gegenargument, dass bei Preisexzessen im Wohnungsmarkt das Bundesgericht bereits einmal übersetzte Preise von 20 bis 35 Prozent als Wucher beurteilte.

Auf Anfrage erklärt Peter Eisenhut, dass die Preisbildung auf den Märkten nur innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen erfolgen könne. In diesem Fallbeispiel sei es um die Beurteilung von Wucherpreisen gegangen. «Das Fazit dabei ist, dass – in Anbetracht des damaligen Wissensstandes – wohl keine Übervorteilung vorliegt.» Es sei aber klar, dass es umfassende Untersuchungen brauche, um diese Frage juristisch eingehend zu klären.

Eisenhut hat das Thema «Maskenmillionäre» aufgegriffen, weil es für ihn aufzeigt, wie rasch moralische Verurteilungen gefällt werden. Mit dieser Fallstudie sollen die Lernenden erkennen, dass solche «gesinnungsethischen» Urteile im Konflikt mit einer «verantwortungsethischen» Sichtweise stehen können. Das heisst, dass auch die Folgen zu bedenken seien, wenn die beiden Unternehmer – beispielsweise infolge eines staatlich festgesetzten Höchstpreises – die Masken nicht geliefert hätten. «Zwischen zu hohen Beschaffungskosten und der Gesundheitsvorsorge besteht eben auch eine ethisch moralische Abwägung.»

Ob die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt, ist offen

Tatsächlich ist die Beurteilung, ob Wucher vorliegt oder nicht, eine komplexe Angelegenheit – die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit Anfang 2021. Ob sie Anklage erhebt, ist offen. Der Bundesrat und die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats wollen keine eigene Untersuchung zu den Preisen durchführen – sie gehen davon aus, dass der Wuchervorwurf von den Gerichten geklärt wird.

Mit dem Lösungsvorschlag von Peter Eisenhut hat die Nationalbank kein Problem. «Die Fallstudie steht im Einklang mit den Leitlinien sowie dem Qualitätsverständnis von Iconomix», sagt Sprecher Sonderer. In den besagten Leitlinien heisst es, jedes Modul werde «im Zuge seiner Entwicklung oder der kontinuierlichen Weiterentwicklung evaluiert».

