Rettungsschirm für Axpo, Alpiq und BKW kostet 63,5 Millionen

Energiekrise 63,5 Millionen Franken pro Jahr: So viel müssen Axpo, Alpiq und BKW für den staatlichen Schutzschirm zahlen Mit dem Anstieg der Zinsen, steigen auch die Kosten der Energiekonzerne für den Milliarden-Rettungsschirm. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 02.11.2022, 13.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stromleitungen im Kanton Luzern Bild: Pius Amrein (9. September 2022)

Die staatliche Milliarden-Krücke für die Stromkonzerne hat ihren Preis. Und der ist höher als ursprünglich angenommen. Als der Bundesrat am 6. September auf Antrag der Axpo den Rettungsschirm für die Stromwirtschaft aufspannte, bezifferte er die Bereitstellungspauschale für die drei «systemkritischen Stromunternehmen» Axpo, Alpiq und BKW auf 45 bis höchstens 60 Millionen Franken pro Jahr. Oder respektive auf 15 bis 20 Millionen Franken pro Unternehmen.

Basis zur Berechnung der Bereitstellungspauschale ist der Schlusskurs der Eidgenössischen Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2026. Dies, weil die staatliche Rettungsübung zu Handen der Stromwirtschaft auf vier Jahre begrenzt ist. Bei der Aktivierung des 10 Milliarden schweren Rettungsschirms am 5. September lag der offizielle Schlusskurs für die besagte Anleihe bei 102,54 Prozent, was wiederum einer Rendite respektive Kosten von 0,5589 Prozent pro Jahr entspricht.

Allein der September kostete jedes Unternehmen 1,5 Millionen Franken

Die Aktivierung erfolgte mittels Notverordnung, da der parlamentarische Prozess für das entsprechende Gesetz noch nicht abgeschlossen war. So gab es für die drei Konzerne eine erste Rechnung für die Phase vom 5. bis zum 30. September: Die Kosten für Bereitstellung der 10 Milliarden Franken beliefen sich auf 55,89 Millionen Franken pro Jahr respektive auf rund 4,5 Millionen Franken für den September. Diese Kosten wurden zu gleichen Teilen auf die drei Unternehmen Axpo, Alpiq und BKW aufgeteilt. «Das ergibt rund 1,5 Millionen Franken pro Unternehmen», wie Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie ergänzt.

Am 22. September hat die Nationalbank an der Zinsschraube gedreht, den Leitzins von -0,25 auf +0,5 Prozent erhöht und damit das Ende der Negativzinsen besiegelt. Und das wiederum hat auch Auswirkungen auf die Renditen der Eidgenössischen Anleihen – und folglich auch auf die Rettungsschirm-Kosten für die Stromkonzerne.

Neuer Verteilschlüssel

So beträgt die Bereitstellungspauschale nun 63,5 statt «nur» 55,89 Millionen Franken pro Jahr – und das bis 2026. Denn der bei der Neuberechnung entscheidende Renditewert für die vierjährige Bundesanleihe lag am 3. Oktober bei 0,635 Prozent. Die Neuberechnung wurde mit der Verabschiedung des Gesetzes nötig, das per 1. Oktober in Kraft trat. Neu ist auch der Verteilschlüssel zwischen Axpo, Alpiq und BKW. Die Kosten werden nicht mehr gedrittelt, sondern anhand deren Anteile «an der gesamten in der Schweiz installierten Kraftwerksleistung» bezahlt, wie Zünd betont. «Wir sind derzeit daran, diese Aufteilung zu ermitteln.»

Präzisere Angaben kann das Bundesamt für Energie derzeit keine liefern. Doch Branchenfachleute gehen davon aus, dass der Kostenanteil für die Alpiq in etwa gleich bleiben sollte. Jener für die BKW dürfte sinken – und jener für die Axpo steigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen