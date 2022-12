Lichtscham? Galaxus verkauft weniger Weihnachtsbeleuchtung

Energiemangel Advent, Advent, kein Lichtlein brennt! Galaxus verkauft weniger Weihnachtsbeleuchtung Nicht nur in den Städten und Dörfern, auch zu Hause leuchtet das Weihnachtsfest dieses Jahr weniger stark als üblich. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Bunt leuchtende Weihnachtstage? Dieses Jahr gilt dies wohl auch zu Hause etwas weniger. Getty Images

«Was isch das für es Liechtli?»: Diese Frage wird in der diesjährigen Weihnachtszeit weniger oft gestellt werden müssen. Denn die Menschen scheinen sich den Appell der Regierung, beim Stromkonsum sparsam zu sein, in den Tagen vor Heiligabend zu Herzen zu nehmen. Zumindest legt dies eine Auswertung der Migros-Tochter Digitec Galaxus nahe.

Leuchtende Rentiere dürften dieses Jahr weniger oft zu sehen sein. Getty Images

Das grösste Online-Warenhaus der Schweiz hat analysiert, wie sich die Verkäufe von festlichen Beleuchtungsartikeln im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben. Resultat: «Die Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz dekorieren ihr Zuhause dieses Jahr offenbar zurückhaltender als gewohnt», sagt Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli. Und wenn Beleuchtung eingekauft werde, dann vermehrt stromsparendere Alternativen.

Ein Viertel weniger Lichterketten

In Zahlen bedeutet das: Mit klassischer Weihnachtsbeleuchtung wie leuchtenden Schneemännern, Rentieren und Samichläusen hat Galaxus im November 2022 rund 40 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahresmonat. Lichterketten wurden 28 Prozent weniger nachgefragt. Dafür legten die Verkäufe von herkömmlichen Kerzen und solchen mit LED-Licht um 40 Prozent zu. Diese Entwicklung hat sich laut Hämmerli bereits im Oktober abgezeichnet.

Bunter! Heller! Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Getty Images

Auch im öffentlichen Raum leuchten dieses Jahr weniger Adventslichter oder zumindest weniger lang. Lucy, die berühmte Beleuchtung an der Zürcher Bahnhofsstrasse, wird zwei Stunden früher als sonst, bereits um 22 Uhr, abgeschaltet.

Und die Stadt Genf hat zur Sensibilisierung Lichtinstallationen in Form von Bäumen aufgestellt. Sie sind mit batteriebetriebenen Velos verknüpft und erst wenn die Passanten in die Pedalen treten, beginnen die Bäume zu leuchten. «Es geht auch darum, die Energiesituation zu berücksichtigen, in der wir uns befinden und die Stadt zu einer gewissen Sparsamkeit zwingt», sagt Bürgermeisterin Marie Barbey-Chappuis in der «Tribune de Genève».

