Iata-Chef Willie Walsh: Interview über Preise, Klima, Sicherheit

Exklusiv-Interview Droht im Winter ein Chaos an Flughäfen? Sitzt im Cockpit bald nur noch ein Pilot? Der oberste Airline-Chef nimmt Stellung Der Ex-British-Airways-Chef Willie Walsh ist Direktor des Branchenverbands Iata mit Sitz in Genf. Im Interview warnt der Ire vor fehlenden Ersatzteilen, macht sich Gedanken zur Flugscham – und sagt, weshalb Airlines ihrer Crew Tattoos erlauben sollten. Benjamin Weinmann aus Genf 12.12.2022, 11.40 Uhr

Willie Walsh ist Chef der Airline-Organisation Iata mit Sitz in Genf. Er erwartet 2023 steigende Buchungszahlen für Swiss und Co. Alamy

Die Luftfahrt lässt langsam, aber sicher die grösste Krise ihrer Geschichte hinter sich. Die Buchungszahlen steigen stark an. Und im kommenden Jahr erwartet die Branche wieder einen Profit in der Höhe von 4,4 Milliarden Franken – nach einem Verlust von 6,5 Milliarden im laufenden Jahr. Diese Prognose verkündete Willie Walsh, Chef des Airline-Verbunds Iata, kürzlich an einem Medienanlass in Genf. CH Media gab er dabei ein exklusives Interview.

Vielen Reisenden sind noch die chaotischen Flughafenbilder vom Sommer präsent mit massiven Passagierschlangen und gestapelten Koffern. Drohen solche Zustände auch in den Winterferien?

Willie Walsh: Nein, ich rechne nicht mehr mit solchen Szenen. Die Flughäfen hatten mehr als genug Zeit, um die Personalknappheit anzugehen. Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Aber vergessen wir nicht, dass es solche Probleme nur an einigen wenigen Flughäfen gab, insbesondere Amsterdam und London-Heathrow. Das waren nicht zu tolerierende Zustände. Zürich und Genf funktionierten stets sehr gut.

Viele Koffer fanden nur über lange Umwege ihr Ziel. Wie lässt sich das künftig verhindern?

Ich glaube, dass die digitale Nachverfolgbarkeit der Koffer mit Hilfe von elektronischen Tags Standard sein wird. In der Branche diskutieren wir schon seit einigen Jahren über sogenannte RFID-Chips für Tags. Das Problem sind die Kosten, die dafür nötig sind. Aber heute gibt es ja auch unabhängige Trackinglösungen, von denen viele Passagiere Gebrauch machen. Ich bin sicher, dass es bald gute, technologische Lösungen gibt.

Sie sind optimistisch, was das Wintergeschäft angeht. Doch was ist mit dem nächsten Sommer, der Hochsaison mit deutlich mehr Flügen?

Auch da bin ich optimistisch.

Keine Personalengpässe mehr also?

Nein. Im Sommer lautete die Ausrede, dass die Markterholung schneller vonstattenging als erwartet, und weil manche Leute die Branche verlassen haben. Klar, der Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Aber wenn ich mit den Airline-Chefs spreche, höre ich Zuversicht. Wir müssen uns bewusst bleiben, wie fragil die Markterholung und wie dünn die Margen sind. Pro Passagier erzielen die Airlines 2022 im Schnitt gerade mal einen Profit von etwas über einem Dollar.

Koffer, die ihr Ziel nicht rechtzeitig oder gar nicht erreichen, sollten die Ausnahme bleiben. Peter Schneider / KEYSTONE

Rechnen Sie mit gewissen Störungen im nächsten Jahr?

Die Inflation bleibt natürlich eine Herausforderung. Viele Airline-Chefs haben mir aber gesagt, dass vor allem die Lieferketten ihnen Sorgen bereiten, stärker als erwartet. Und zwar fehlen Ersatzteile für die Flugzeuge, die lange Zeit gegroundet waren und nun wieder einsatzbereit gemacht werden müssen. Die Markterholung dürfte also gedrosselt werden, wenn die Flugzeuge nicht bereit sind, obwohl die Nachfrage da wäre.

Könnten gar kurzfristige Flugannullationen dadurch entstehen?

Davon gehe ich aktuell nicht aus.

Befürchten Sie Störungen durch Klimaaktivisten, die sich auf die Flugbahn kleben könnten?

Nein, damit rechne ich nicht. Und schliesslich verweigert sich unsere Industrie der Klimadebatte nicht, im Gegenteil, wir gehen das Problem aktiv an. Unser Ziel ist es, 2050 die Netto-null bei den Emissionen zu erreichen.

Ein Bild von vergangener Woche: Vier Klimaaktivisten sitzen mit angeklebten Händen auf dem Zubringer einer Start-und Landebahn am Flughafen in München. Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Mit welcher Preisentwicklung rechnen Sie in den nächsten Monaten?

Es bleibt volatil. Und die Ticketpreise müssen nun mal die Kosten reflektieren. In den letzten drei Jahren resultierten in unserer Branche kumulierte Verluste in der Höhe von 186 Milliarden Dollar, das gab es noch nie! Das Kerosin macht je nach Geschäftsmodell 20 bis 50 Prozent der Kosten einer Airline aus. Dieses Jahr dürften es im Schnitt 30 Prozent sein. Es ist und bleibt der grösste Kostenblock.

Angesichts dieser Entwicklung und mit dem Aufkommen der Flugscham sind Stimmen zu hören, dass die Zeit der Billigairlines vorbei sein könnte. Glauben Sie das auch?

Steht für den Aufstieg der Billigairlines in Europa wie sonst niemand: Michael O'Leary von Ryanair. Pier Marco Tacca / Getty Images Europe

Nein, im Gegenteil. Ich bin seit über 40 Jahren in der Industrie und habe als Chef von British Airways direkt mit Ryanair konkurriert. Wir sprechen hier von einem erfolgreichen, effizienten Geschäftsmodell für Direktverbindungen, die für Europa sehr vorteilhaft sind.

Dennoch: Nach der Pandemie gingen viele Leute davon aus, dass nachhaltiger gereist wird, eher mit dem Zug statt mit dem Flugzeug. Iata rechnet nach wie vor mit jährlich zehn Milliarden Passagieren bis 2050, mehr als doppelt so viel wie vor der Pandemie. Das kann’s doch nicht sein.

Das ist eine sehr privilegierte Haltung. Nehmen Sie Asien oder Afrika, dort gibt es nicht überall das gleich gute Netzwerk, eine gleichwertige Alternative zum Flugzeug, etwa in Indonesien mit seinen 150 Inseln. Und dann kommen Europäer und sagen: Nehmt den Zug! Nur schon in Irland, wo ich herkomme, sind die Zugoptionen sehr limitiert, um von der Insel wegzukommen. Wir sind da manchmal scheinheilig, wenn wir andere Länder belehren wollen.

Die Industrie versucht, auf grünen Antrieb umzusteigen. Firmen wie Airbus, Rolls-Royce und Easyjet setzen stark auf die Wasserstoffenergie, während die Lufthansa-Gruppe mit der Swiss auf die Entwicklung von sogenanntem Sustainable Aviation Fuel aus Solarkraft setzt. Sind diese Lösungen möglich ohne Subventionen?

Solarenergie für den Flugzeug-Antrieb? Die Swiss und Lufthansa wetten auf die Idee der Firma Synhelion.

Subventionen werden sicher nötig sein für die Transformation, so wie generell bei der Transformation zu erneuerbarer Energie. Mit den staatlichen Anreizen und Rahmenbedingungen wird diese Transformation schneller möglich sein. Denn heute ist noch viel zu wenig Sustainable Aviation Fuel vorhanden. Und die Uhr tickt.

Blicken wir 20 Jahre in die Zukunft: Wie wird sich das Reisen im Flugzeug für die Passagiere verändern?

Ich glaube, es wird ziemlich gleich aussehen. Auch, weil viele der Flugzeuge, die jetzt neu eingesetzt werden, auch noch in 20 Jahren in der Luft sein werden.

Also nicht mehr Beinfreiheit?

Leider nein. Ich glaube aber, dass Flugreisen in Zukunft teurer sein werden, nicht zuletzt wegen der Transformation hin zu nachhaltigen Kerosin-Alternativen. Diese Entwicklung ist nicht gratis.

In der EU werden neue Richtlinien für Cockpits mit nur noch einem Piloten oder einer Pilotin vorangetrieben. Wann wird dieses Szenario, das vielen Leute verunsichern dürfte, Realität?

In der US-Kult-Komödie «Airplane!» (1980) galt der Autopilot noch als Scherz. Doch die Industrie verfolg heute Pläne, die Menschen im Cockpit überflüssig machen würden. Rights Managed / www.imago-images.de

Ich glaube persönlich nicht, dass kommerzielle Linienflüge in den nächsten zehn, 20 oder gar 25 Jahren von nur noch einem Piloten operiert werden. Oder jemals, selbst wenn die Technologie es möglich machen würde. Es gibt heute schon Militärflugzeuge, die komplett ohne Menschen im Cockpit funktionieren. Ich hätte selbst aber keine Angst, an Bord eines solchen Flugzeuges zu sitzen.

Wird es in Zukunft für Menschen mit Behinderung endlich möglich sein, ihren eigenen Rollstuhl an Bord zu nehmen?

Wir arbeiten an diesem Thema, aber es gibt viele Hürden. Wir können die Flugzeuge nicht neu designen …

… die Menschheit ist vor 50 Jahren auf den Mond geflogen. Da sollte es möglich sein, einen Rollstuhl an Bord eines Flugzeugs zu bringen.

Klar. Ich hoffe, dass es einfacher sein wird, und das Thema ist uns wichtig. Wir müssen alle Parteien involvieren, von den Flughäfen bis zu den Airlines.

Die Iata hat sich für Diversität und Inklusion in der Branche ausgesprochen. Was halten Sie von traditionellen Uniformregeln, die nach wie vor existieren? So dürfen Swiss-Flight-Attendants ihre Tattoos nicht zeigen und Air-India-Crewmitglieder müssen ihre grauen Haare färben.

In manchen Regionen der Welt sind Tattoos nun mal tabu und gelten als offensiv. Airlines werden aber inklusiver werden müssen, wenn sie die besten Talente in einem angespannten Arbeitsmarkt für sich gewinnen möchten. Als ich 1979 als Pilot startete, musste man perfekt sehen können, ohne Brille. Das war kein medizinischer Grund, sondern weil so viele Leute Pilot werden wollten. Damals konnten es sich die Airlines leisten, auf gewisse Talente zu verzichten. Heute ist das nicht mehr möglich. Das Image unserer volatilen Branche hat in der Pandemie gelitten.

Die Swiss-Partnerairline Air Baltic erlaubt ihrer Crew sichtbare Tattoos. Air Baltic

Nach zwei Jahren Covid-19-Pandemie ist die Maskenpflicht an Bord der meisten Airlines aufgehoben. Die Sicherheitskontrolle ist 21 Jahre nach 9/11 aber noch immer ein mühseliger Prozess. Bleibt das so?

Die heutige Sicherheitskontrolle ist ein grosses Theater. Das Flüssigkeitsverbot wurde 2006 eingeführt, damals zu Recht aus Sicherheitsgründen. Aber seit längerem existiert Technologie, die Flüssigkeiten und Laptops im Koffer analysieren kann. Am Flughafen Bahrein sind alle Sicherheitskontrollen mit solchen Röntgenmaschinen ausgerüstet. In Genf gibt es zum Beispiel auch eine solche Sicherheitslinie und die Vielflieger wählen natürlich immer diese.

Also können wir Laptops und Getränke mittelfristig im Carry-on-Gepäck lassen und die Schuhe anbehalten?

Ich hoffe, dass dies in weniger als drei Jahren der Fall sein wird. Denn es macht keinen Sinn mehr angesichts der verfügbaren Technologie. Das Problem ist, dass solche Massnahmen sehr rasch eingeführt werden, Regulatoren sie aber sehr zögerlich rückgängig machen.

Ist die mühsame Sicherheitskontrolle mit den Flüssigkeiten im separaten Plastikbeutel bald vorbei? Iata-Chef Willie Walsh glaubt daran. Alessandro Della Bella / FRI

Seit längerem verspricht die Iata eine App, in der alle Dokumente, vom Ticket bis zum Reise- und Impfpass, hochgeladen werden können. Dennoch ist der Durchbruch bisher ausgeblieben.

Stimmt, aber das kommt. Denn der Abfertigungsprozess an Flughäfen muss angenehmer werden. Ich glaube, dass das ein positiver Aspekt der Pandemie war: Die Unmengen an nötigen Dokumenten waren für die Passagiere und das Check-in-Personal ein grosser Stress und haben den Leuten aufgezeigt, dass es einfachere, digitale Lösungen braucht, auch solchen, die sich um Big Brother Sorgen machen.

Iata hat in Genf seit vielen Jahren einen zweiten Sitz nebst dem Hauptsitz in Montreal. Manche UNO-Organisationen haben zuletzt Stellen in andere Länder verschoben. Bleibt die Iata hier?

Absolut. Uns gehört das Bürogebäude hier am Flughafen. Und Genf hat viele Vorteile wie die gute Anbindung und die Nähe zu den internationalen Organisationen, mit denen es Berührungspunkte gibt. Zudem muss ich der Schweizer und der Genfer Regierung ein Kränzchen winden, wie sie sich für internationale Geschäfte einsetzen. Da gibt es nichts auszusetzen. Ich konnte während der Pandemie nicht nach Kanada reisen, obwohl dort unser Hauptsitz ist. Das war in der Schweiz nie ein Problem.

Und wie beurteilen Sie die grösste Airline hierzulande, die Swiss?

Sie ist toll, insbesondere ihre Schokolade.

Ein Aviatik-Urgestein Willie Walsh, Iata-Direktor Willie Walsh kennt die Sorgen der Airlines, denn er arbeitet seit über 40 Jahren in der Aviatik. Der 60-jährige Ire startete als Pilot, war später Chef von Aer Lingus und von 2005 bis 2020 von British Airways sowie ab 2011 vom IAG-Konzern, zu dem neben der britischen Fluggesellschaft auch die spanische Iberia gehört. Seit April 2021 ist Walsh Direktor des Airline-Branchenverbands Iata mit Sitz in Genf und Montreal in Kanada. Sie vertritt rund 300 Airlines, welche 83 Prozent des Flugverkehrs generieren.

