Umfrage: Ärzte und Apotheken erhalten gute Noten, Behörden nicht

Rezeptpflichtige Medikamente ohne Rezept? Das gibt es in der Apotheke, doch die wenigsten wissen das Das Vertrauen ist die Apotheken ist gross, das Wissen, was diese alles anbieten aber ziemlich klein. Das zeigt eine neue repräsentative Umfrage zum Schweizer Gesundheitswesen.

Nach dem Arztbesuch mit dem Rezept in die Apotheke: So machen das heute die meisten. Christian Beutler / Keystone

Bei den Kosten gibt es im Schweizer Gesundheitswesen nur eine Richtung: nach oben. Doch das scheint die Bevölkerung wenig zu kümmern. Das jedenfalls zeigt eine neue, repräsentative Umfrage, welche das Sotomo-Institut im Auftrag des Apothekerverbands Pharmasuisse durchgeführt hat. Demnach beurteilen knapp 80 Prozent der Befragten das hiesige Gesundheitswesen als «gut» oder gar «sehr gut», wobei mit zunehmenden Alter die Zufriedenheit gar noch steigt. Bei den über 65-Jährigen liegt sie gar bei fast 90 Prozent.

Sotomo-Chef Michael Hermann. Peter Schneider / Keystone

Nicht alle Akteure tragen gleichviel zum positiven Gesamtbild bei. Die besten Noten erhält das Pflegepersonal. Dieses Resultat erklärt Sotomo-Chef Michael Hermann auch mit der wohlwollenden, medialen Aufmerksamkeit, welche das Pflegepersonal während der Coronapandemie erhielt. Auf Rang zwei folgen die Apotheken: 77 Prozent bezeichnen deren Arbeit als «gut» respektive «sehr gut». Knapp dahinter – mit 76 Prozent – folgen die Ärztinnen und Ärzte.

Als «ungenügend» bewertet die Bevölkerung gemäss Umfrage die Arbeit der Gesundheitsbehörden, der nationalen ebenso wie der kantonalen, und der Krankenkassen: Nur gerade 29 Prozent glauben, dass die Versicherer eine gute respektive sehr gute Arbeit machen. Das ist insofern nicht wirklich verwunderlich, da es die Kassen sind, welche die Prämienrechnungen fürs immer teurer werdende Gesamtsystem verschicken müssen. Der letzte Platz in der Wertschätzungsskala gebührt der Pharmaindustrie, die nicht mal von einem Viertel eine gute Note erhält.

Lieber Mensch als Maschine

Das grösste Vertrauen haben die Menschen in die Allgemeinmediziner, also letztlich in ihren Hausarzt. Mit 65 Prozent «gross» respektive «sehr gross» ist auch das Vertrauen in die Apotheke. Auf den hinteren Plätzen folgen persönliche Bezugspersonen, Drogisten und Heilpraktiker.

«Gering» oder gar «sehr gering» ist das Vertrauen in die telemedizinische Beratung. Die Abneigung zur digitalen Beratung zeigt sich auch daran, dass nur gerade 5 Prozent die Gesundheits-Apps als wichtige Informationsquelle bei Krankheitssymptomen, die sie nicht einordnen können, nutzen. 64 Prozent taxieren solche Apps als unwichtig.

Offensichtlich ist der direkte Kontakt in der Gesundheitsversorgung für die Menschen essenziell. Davon profitieren auch die Apotheken. Denn ihre Dichte ist gross, vor allem in den Städten. Aber auch auf dem Lande orten nur die wenigsten ein ungenügendes Angebot. Positiv ausgewirkt haben sich auch die Erfahrungen, welche während der Pandemie mit Apotheken gemacht wurden. Immerhin knapp ein Fünftel gibt an, dass durch diese Erfahrungen ihr Vertrauen gestärkt wurde. Es war eine Art Booster für mehr Vertrauen.

Neues Heilmittelgesetz ändert die Regeln

Die Zuteilung der Rollen im hiesigen Gesundheitswesen sind klar: Für drei Viertel der befragten Personen dient die Apotheke zum Kauf von nicht rezeptpflichtigen Medikamenten. Für rezeptpflichtige Medikamente hingegen gehen 78 Prozent zur Hausärztin oder zum Hausarzt – ebenso wie fürs Impfen.

Fast alle haben schon rezeptpflichtige Medikamente in Apotheken bezogen, das Rezept dazu haben sie sich aber zuvor beim Arzt beschafft. «Der Besuch der Apotheke ist also oftmals einem Arztbesuch nachgelagert», sagt Hermann. Das wäre eigentlich nicht immer nötig. Denn seit dem Inkrafttreten des revidierten Heilmittelgesetzes 2019 dürfen Apothekerinnen und Apotheker unter bestimmten Voraussetzungen verschreibungspflichtige Arzneimittel direkt abgeben.

Fast drei Viertel der Befragten wissen das aber nicht, nur gerade 27 Prozent haben davon mindestens schon mal gehört, nur gerade 12 Prozent haben dieses Angebot schon genutzt. «Das Interesse an dieser Dienstleistung ist gross», sagt Hermann. «Von jenen, die davon noch nie gehört haben, wollen mehr als zwei Drittel das Angebot in Zukunft nutzen.»

Heute gehen gemäss Umfrage noch immer 26 Prozent auch für kleinere Gesundheitsprobleme zur Ärztin oder zum Arzt, nur ein Drittel wendet sich an die Apotheke. «Der Bevölkerung scheint das Bewusstsein zu fehlen, dass man auch in der Apotheke medizinischen Rat erhalten kann», sagt Hermann.

Trotz hoher Dichte und niederschwelligen Zugangs, die Apotheke ist nicht die erste Adresse. Ein Problem ortet Hermann auch bei den unterschiedlichen Zahlstellen für dieselben Gesundheitsdienstleistungen: Während beim Besuch in der Arztpraxis praktisch alles von der obligatorischen Krankenkassen bezahlt wird, müssen die Patientinnen und Patienten in der Apotheke einen Teil der Dienstleistungen selbst bezahlen. Jedenfalls geben 62 Prozent an, sie würden sich vermehrt an die Apotheke wenden, falls auch dort alles über die obligatorische Krankenversicherung abgerechnet werden könnte. Beim Impfen steigt der Anteil gar auf 72 Prozent.

Hausarzt und Stammapotheke

Wichtig ist den Menschen offensichtlich nicht nur die persönliche Beratung, sondern dass diese immer von derselben Person kommt. So haben hierzulande 93 Prozent eine Hausärztin oder einen Hausarzt, und ganze 82 Prozent haben auch eine Hausapotheke – wobei in beiden Kategorien der Anteil mit dem Alter steigt.

Hermann nennt zwei Gründe für die Tendenz, mit dem zunehmenden Alter häufiger immer in die gleiche Apotheke zu gehen: «Erstens sind ältere Menschen sesshafter und haben eine stärkere Bindung an ihr Wohnumfeld.» Zweitens nähmen mit dem Alter die gesundheitlichen Probleme zu. «Eine Apotheke, der man vertraut und die einen kennt, kann daher für ältere Menschen eine hilfreiche Unterstützung im Alltag sein.»

Das grosse Vertrauen in die Apotheken zeigt sich auch darin, dass knapp vier Fünftel der Befragten bereit wären, «ein von der Verschreibung abweichendes Medikament einzunehmen, wenn die Apothekerin oder der Apotheker dies empfiehlt», wie Umfrageleiter Hermann betont.

