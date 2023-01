Ranking: Das sind die KMU-freundlichsten Politiker

Wahlen 2023 Köppel ist top, Pfister floppt: Der Gewerbeverband benotet Politikerinnen und Politiker – das exklusive Ranking Das gibt Ärger: Der Gewerbeverband präsentiert sein Ranking von den KMU-freundlichsten Parteien und Politikern – und deklassiert dabei sogar seinen eigenen Verbandspräsidenten. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alle vier Jahre vor den eidgenössischen Wahlen stellt sich dieselbe Frage: Wer ist die wirtschaftsfreundlichste Partei im ganzen Land? Auch heuer wieder: Eine erste Antwort liefert der Gewerbeverband – und es ist eine, die nicht allen bürgerlichen Parteien gefallen dürfte. Das Potenzial für Zwist jedenfalls ist gross, Widerspruch ist vorprogrammiert.

Das Ranking des Gewerbeverbands hat eine gewisse Tradition, es ist sein viertes seit 2011: Doch diesmal wurden für dessen Erstellung im Vergleich zu früher «deutlich mehr Abstimmungen» in die Berechnung mit einbezogen, wie Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler erklärt. Neu seien sämtliche KMU-relevanten Abstimmungen aus beiden Räten identifiziert und ausgewertet worden. Das sind für 459 für den Nationalrat und 207 für den Ständerat, da in der kleinen Kammer nicht alle Abstimmungsresultate namentlich erfasst und veröffentlicht werden.

Abweichungen von der Verbandsparolen werden bestraft

In einem zweiten Schritt hat der Gewerbeverband die Abstimmungen «gewichtet» und in eine komplizierte Formel gequetscht. Daraus resultiert ein Gewerbefreundlichkeits-Index, der von 0 bis 100 reicht und beim Abstimmungsverhalten den Abstand zur Gewerbeverbands-Position misst. Dabei werden Abweichungen überproportional «bestraft». Wer also bei einer als sehr wichtig gewichteten Vorlage von der Verbandsparole abweicht, fällt stark zurück.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Ranking, das den Zeitungen von CH Media vorliegt, wird von den Exponenten und Exponentinnen von SVP und FDP dominiert. Das Rennen im Nationalrat gewonnen hat der Waadtländer Freisinnige und Forstwirt Daniel Ruch, auf Rang zwei folgt der Zürcher SVP-Politiker Benjamin Fischer, der seit dem Frühjahr 2022 im Sold des Versicherungskonzerns Swiss Life steht. Damit stehen zwei Politiker an der Spitze, die erst im Lauf der Legislatur nachgerutscht sind und folglich nicht an allen für den Gewerbeverband als relevant eingestuften Abstimmungen teilgenommen, aber diese offensichtlich «richtig» beantwortet haben.

Das Siegerpodest im Nationalrat: Daniel Ruch (FDP/VD), Benjamin Fischer (SVP/ZH) und Peter Schilliger (FDP/LU). Keystone

Die Bestplatzierten haben 80 Prozent Übereinstimmung

Als dritter aufs Podest geschafft hat es der Luzerner freisinnige Nebenbauunternehmer Peter Schilliger. Alle drei weisen Werte um die 60 Indexpunkte aus, was bedeutet, dass sie in über 80 Prozent der Abstimmungen den Parolen des Gewerbeverbands gefolgt sind. Die rote Linie zieht der Gewerbeverband bei 40 Indexpunkten und einem Zustimmungswert von zwei Drittel. Politiker, die darunter liegen, bezeichnet Bigler als «nicht sehr KMU-freundlich».

Auf den Rängen vier bis sieben folgen zuerst zwei weitere SVP-Exponenten, der Präsident des Autogewerbeverbands Thomas Hurter (SH) sowie der «Weltwoche»-Kopf Roger Köppel (ZH), dann zwei Freisinnige: Christian Wasserfallen (BE), Mitglied im Zentralvorstand des Baumeisterverbands, und Daniela Schneeberger (BL), Vizepräsidentin des Gewerbeverbands. Sie ist die einzige Frau unter den Top 10.

Alles anzeigen

Der frischgewählte SVP-Bundesrat Albert Rösti muss sich zwar nicht mehr in Parlamentswahlen behaupten, wurde aber trotzdem noch geratet und landet auf Platz 43. Er schneidet damit besser ab als FDP-Shooting-Star Andri Silberschmidt (ZH), der wiederum SVP-Vorzeigeunternehmerin Magdalena Martullo-Blocher schlägt. Alle drei erzielen etwas mehr als 50 Indexpunkte, was letztlich heisst, dass sie sich in drei Viertel der Abstimmungen an die Vorgaben des Gewerbeverbands gehalten haben.

Ohrfeige für den Verbandspräsidenten

Pikant am Gewerbeverbandsranking ist das verhältnismässig schlechte Abschneiden der Mitte-Partei und insbesondere des eigenen Präsidenten: Fabio Regazzi (TI) landet auf dem eher unrühmlichen 85. Rang und schafft es beim Index gerade noch knapp über die vom Verband als matchentscheidend deklarierte 40-Punkte-Linie. Auch die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter rangiert noch knapp darüber, die Präsidentin der Handelskammer beider Basel.

Alle anderen Mitte-Exponenten liegen darunter – von Bierbrauer und Gewerbekammermitglied Alois Gmür (SZ) über Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy (VS) bis hin zu Bauernpräsident Markus Ritter (SG). Besonders schlecht schneidet Mitte-Präsident Gerhard Pfister ab: Er landet auf Rang 104.

Abgestrafte Mitte: Gewerbepräsident Fabio Regazzi, Bauernpräsident Markus Ritter und Parteipräsident Gerhard Pfister. Keystone

Auf Rang 107 folgt mit der Direktorin des Wirtschaftsverbands der ICT- und Online-Branche Swico Judith Bellaiche (ZH) die erste Politikerin aus den Reihen der Grünliberalen. Gemäss Gewerbeverband bester Grüner ist Gerhard Andrey (FR), der Gründer der Webagentur Liip, die schweizweit von Lausanne bis St.Gallen an sechs Standorten tätig ist und rund 150 Mitarbeitende beschäftigt. Bestplatzierte Sozialdemokratin ist die Konsumentenschützerin Nadine Masshardt (BE).

Grün und links ist nicht gefragt: Judith Bellaiche (GLP), Gerhard Andrey (G) und Nadine Masshardt (SP). Keystone

Ähnliches Bild im Ständerat

Vergleichbar sieht das Bild im Ständerat aus. Auch hier dominieren die Exponenten von SVP und FDP. Die SVP belegt – angeführt von ihrem Parteipräsidenten Marco Chiesa (TI) – gar die ersten sechs Plätze, bestplatzierter Freisinniger ist Martin Schmid (GR) auf Rang sieben, FDP-Präsident Thierry Burkart (AG) kommt auf Rang neun.

Alles anzeigen

Anders als im Nationalrat schaffen es im Ständerat acht und nicht nur zwei Mitte-Politiker über die ominöse 40-Indexpunkte-Linie. Am besten schneidet Daniel Fässler (AI) auf Rang 13 ab, gefolgt von Andrea Gmür (LU) und Othmar Reichmuth (SZ) auf den Plätzen 17 respektive 20.

Im Gewerbeverbandsranking bestplatzierte Linke sind die sozialdemokratische Ex-Bundesratskandidatin Eva Herzog (BS) und der Grüne Mathias Zopfi (GL).

Gewerbeverbandsdirektor Bigler selbst figuriert nicht im Ranking, da er bei den Wahlen 2019 die Wiederwahl auf der Liste der FDP nicht mehr geschafft hat. Mittlerweile hat er das Parteikleid gewechselt und tritt nun im Februar für die SVP bei den Zürcher Kantonswahlen an. Ob er dann auch im Oktober für den Nationalrat zur Wahl steht, ist noch offen.

.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen