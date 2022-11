Bonbon-Expansion: Ricola eröffnet erstmals eigenen Shop

Expansion Neue Strategie: Die Bonbonfirma Ricola eröffnet ihren ersten eigenen Shop – aber nicht in der Schweiz Das Basler Familienunternehmen geht neue Wege: In einer europäischen Metropole lanciert sie ein Geschäft nur mit Ricola-Produkten. Mit dieser Strategie ist die Firma nicht allein. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Visualisierung: So stellt sich Ricola das neue Shopkonzept vor. zvg

Ein Husten da, ein Röcheln dort: In den Trams, Bussen und Zügen werden dieser Tage wieder viele Viren durch die Luft geschleudert. Die Grippesaison steht vor der Tür. Und Covid-19 ist auch noch da. Für den Baselbieter Bonbonhersteller Ricola bedeutet das: mehr Umsatz. Vor allem in der Phase, bevor nur noch medizinische Mittel helfen, greifen viele Leute zum süssen Hustenstiller mit Schweizer Kräutern zum Schlecken.

Chef von Ricola: Thomas Meier. Roland Schmid/BLZ

Bisher hat Ricola seine Bonbons und auch Tees in erster Linie über Dritte im Detailhandel verkauft, bei Migros oder Coop hierzulande, aber auch in Tausenden von Supermärkten im Ausland. Insgesamt ist die Marke in 50 Ländern erhältlich. Doch nun geht die Familienfirma neue Wege. Im Herzen von Paris hat Ricola diese Woche erstmals einen eigenen Shop eröffnet.

15 Prozent des Umsatzes in Frankreich

Frankreich ist der drittgrösste Markt für Ricola, wie die Firma in einer Mitteilung an die lokalen Medien schreibt. 15 Prozent der jährlich total sieben Milliarden Bonbons werden in der Grande Nation verkauft. 2018 und 2019 – also noch vor der Pandemie – habe man bereits einmal Pop-up-Filialen getestet. Diese seien sehr erfolgreich gewesen und hätten Ricola nun zu diesem Schritt bewogen.

So berichtet der französische Wirtschaftsnachrichtensender BFM Business über die Ricola-Boutique in Paris. Youtube

Ausgewählt wurde der trendige Stadtteil Marais im 4. Arrondissement, in dem viele Boutiquen, Bars und Galerien beherbergt sind. Von einem erneuten Pop-up will Ricola nicht sprechen, allerdings heisst es auf Anfrage bei Ricola, dass der Shop vorerst sechs Monate geöffnet sein werde und danach wiedereröffnet werden könnte. Sprich: Stimmt der Umsatz, bleibt das Geschäft.

Folgen weitere Shops?

Im Communiqué schreibt Ricola, dass es aber nicht nur um die wirtschaftlichen Kennzahlen geht: «Mit dieser Boutique wollen wir vor allem unsere Verbraucher treffen, ihnen von unserer Marke erzählen und sie für sie erlebbar machen.» Das Geschäft dient der Firma also auch als Instrument, um die Marke noch sichtbarer zu machen. Die Frage, ob weitere Standorte geplant sind, wird nicht beantwortet.

Das Original: die Ricola-Kräuterbonbons.

Nebst den aus dem französischen Detailhandel bekannten Bonbons bietet Ricola in der Boutique auch neue Produkte an und solche, die es sonst nur in anderen Ländern gibt. Es gibt eine sogenannte Bonbon-Bar und eine Kräutertee-Bar. Und in einem interaktiven Bereich können die Besucherinnen und Besucher ihr Wissen über die Marke und Pflanzen testen. Auch Workshops zur eigenen Kreation von Kräutertees werden angeboten.

Lindt und Nestlé machen es vor

Ricola ist mit dieser Strategie nicht allein. Auch andere bekannte Marken setzen zunehmend auf den direkten Vertrieb in eigenen Shops. Nestlé betreibt zum Beispiel in Asien seit längerem Geschäfte für seine Kitkat-Schokolade, die es in zahlreichen Geschmacksvariationen gibt. Und der Zürcher Schokoladenriese Lindt betreibt in zahlreichen Märkten eigene Lindt-Shops und Lindt-Cafés. Mit eigenen Geschäften können die Firmen ihre Marken und Produkte nach Belieben in Szene setzen und sie ohne Zwischenhändler an die Kundschaft bringen. Andererseits sind die Kosten dadurch deutlich höher.

Ricola bezieht seine Kräuter von über 100 Bauern in der Schweiz.

Gegründet wurde Ricola mit Hauptsitz in Laufen 1930. Heute hat die Firma 400 Angestellte und Niederlassungen in Asien, den USA, Italien und Grossbritannien. Die Schweizer Kräuter für die verschiedenen Bonbons und Tees bezieht Ricola von über 100 Schweizer Bauernbetrieben. 90 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet.

